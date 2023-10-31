تشير حوكمة البيانات، في سياق نمذجة البيانات، إلى الإدارة الرسمية للبيانات داخل المؤسسة، بما في ذلك العمليات والسياسات والهياكل التنظيمية والتقنيات الموضوعة لضمان توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها وسلامتها وجودتها وأمنها. . إنه جانب حاسم لضمان استخدام البيانات بشكل فعال ومتسق عبر المؤسسة، مع الامتثال أيضًا للمتطلبات التنظيمية وتخفيف المخاطر. الهدف الأساسي لإدارة البيانات هو تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتكون مستنيرة ومتوافقة مع بعضها البعض من خلال تقليل التناقضات وعدم الاتساق في البيانات.

في تطوير البرمجيات الحديثة، تعد إدارة البيانات ذات أهمية قصوى نظرًا للكميات المتزايدة باستمرار من البيانات التي يتم إنشاؤها وجمعها وتخزينها وتحليلها في الشركات. ونتيجة لذلك، يجب أن يكون لدى المؤسسات استراتيجيات وهياكل محددة جيدًا لإدارة البيانات لضمان بقاء البيانات دقيقة ومتسقة وآمنة طوال دورة حياتها.

في نطاق نمذجة البيانات، تتضمن إدارة البيانات عدة مكونات رئيسية، بما في ذلك:

جودة البيانات: تشمل دقة البيانات واتساقها واكتمالها وتوقيتها. تضمن الإدارة الفعالة للبيانات دقة البيانات وتوافقها مع مجموعة من المعايير المحددة مسبقًا، مما يجعلها مناسبة للتحليل واتخاذ القرار.

الإشراف على البيانات: يتضمن تعيين المسؤوليات والملكية على البيانات. يتحمل مشرفو البيانات مسؤولية الحفاظ على جودة البيانات وضمان استخدام البيانات بشكل صحيح وأخلاقي في جميع أنحاء المنظمة.

أمن البيانات: يضمن حماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفساد أو التسرب. تتضمن إدارة البيانات تنفيذ ضوابط الوصول المناسبة وآليات التشفير وأدوات المراقبة لحماية المعلومات الحساسة.

خصوصية البيانات: يسلط الضوء على حماية معلومات التعريف الشخصية (PII) والامتثال لقوانين ولوائح الخصوصية (على سبيل المثال، اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA). تحدد إدارة البيانات وتنفذ السياسات المتعلقة بجمع وتخزين واستخدام معلومات تحديد الهوية الشخصية عبر المؤسسة.

نسب البيانات: يستلزم إمكانية تتبع البيانات من أصلها إلى استهلاكها النهائي، مما يوضح كيفية تغير البيانات وتحركها في جميع أنحاء المؤسسة. تتضمن حوكمة البيانات نسب البيانات لتوفير رؤية لتحويلات البيانات والتبعيات والافتراضات التي يتم إجراؤها أثناء معالجة البيانات.

فهرسة البيانات: تتضمن إنشاء وصيانة قائمة جرد شاملة لأصول بيانات المؤسسة. يعمل كتالوج البيانات على مركزية البيانات التعريفية لاكتشاف البيانات بسرعة وكفاءة، مما يساعد في إدارة البيانات من خلال منح المستخدمين فهمًا واضحًا للبيانات التي يتعاملون معها.

AppMaster ، عبارة عن منصة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تدرك أهمية إدارة البيانات في تطوير البرمجيات. فهو يمكّن العملاء من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، مما يضمن سلامة البيانات واتساقها عبر التطبيقات. يمكن للعملاء أيضًا تصميم منطق الأعمال ونقاط endpoints برمجة التطبيقات (API) باستخدام مصمم BP (عمليات الأعمال) المرئي، مع الحفاظ على ممارسات معالجة البيانات المناسبة طوال عملية تطوير التطبيق.

من خلال تقديم بيئة تطوير متكاملة (IDE)، يعمل AppMaster على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية مع إدارة البيانات في جوهرها. من خلال نهج AppMaster المتمثل في إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، يتم التخلص من الديون الفنية، مما يضمن بقاء نماذج البيانات محدثة ومتوافقة تمامًا مع سياسات الإدارة.

توفر إمكانات AppMaster القوية no-code للمؤسسات طريقة سلسة وفعالة لإدارة احتياجات إدارة البيانات الخاصة بها. من خلال القدرة على إنشاء نماذج بيانات ومنطق أعمال بشكل مرئي، والحفاظ على كتالوج بيانات دقيق وموثوق، وضمان خصوصية البيانات وأمنها، يقدم AppMaster حلاً شاملاً لإدارة البيانات يمكّن الشركات من تطوير تطبيقات قابلة للتطوير ومتوافقة بسرعة وفعالية.