Objeto de acesso a dados (DAO)

Um Data Access Object (DAO) é um padrão de design amplamente adotado no domínio da arquitetura e padrões de software, destinado especificamente a facilitar a abstração e o encapsulamento de processos de acesso e manipulação de dados. Empregado no contexto da programação orientada a objetos, o objetivo principal do padrão DAO é segregar a lógica de acesso a dados da lógica de negócios, separando o mecanismo de armazenamento de dados subjacente e mapeando-o em uma representação orientada a objetos de nível superior.

Normalmente, os DAOs funcionam como uma camada intermediária entre a fonte de dados subjacente (como um banco de dados relacional, arquivo XML ou qualquer outro sistema de armazenamento) e as classes de domínio (também conhecidas como objetos de negócios ou entidades) que tratam da lógica de negócios central do aplicativo. Essa segregação garante melhor capacidade de manutenção, testabilidade e escalabilidade do aplicativo, pois permite que os desenvolvedores alterem os mecanismos de armazenamento de dados sem afetar a lógica geral do aplicativo.

O padrão de design DAO abrange vários componentes principais:

Implementação: A implementação concreta da interface DAO, que contém o código responsável pela interface com o mecanismo específico de armazenamento de dados e pela tradução dos dados em um formato compreendido pelas classes de domínio. Diferentes implementações podem ser criadas para suportar diversas tecnologias de armazenamento de dados.

Objetos de Domínio (Negócios): Os objetos de negócios do aplicativo, que interagem com a camada DAO para acessar e manipular os dados necessários para suportar a lógica de negócios central do aplicativo. Esses objetos normalmente são mapeados para tabelas ou coleções específicas na fonte de dados subjacente.

No contexto da plataforma no-code AppMaster, os DAOs desempenham um papel crítico ao permitir que desenvolvedores e desenvolvedores cidadãos criem rapidamente aplicativos escalonáveis, fáceis de manter e testáveis, sem a necessidade de amplo conhecimento de codificação. Ao criar visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados) e lógica de negócios por meio do Business Process (BP) Designer, os desenvolvedores podem aproveitar o poder dos DAOs para gerar API REST de back-end e endpoints WSS que gerenciam com eficácia os processos de acesso e manipulação de dados.

Os usuários finais interagem com esses serviços de acesso a dados abstratos por meio de front-ends de aplicativos móveis ou web visualmente projetados, que são totalmente interativos e capazes de interagir diretamente com as APIs REST geradas automaticamente. As aplicações criadas na plataforma podem ser regeneradas continuamente a cada mudança nos requisitos, minimizando o débito técnico e garantindo uma qualidade de código consistente. Além disso, AppMaster oferece suporte a uma ampla gama de opções de armazenamento de dados, incluindo bancos de dados compatíveis com PostgreSQL, permitindo que os usuários alternem perfeitamente entre diferentes mecanismos de armazenamento sem afetar a camada lógica de negócios do aplicativo.

AppMaster atinge esse alto nível de escalabilidade e flexibilidade por meio do uso de Go (Golang) para gerar o código do aplicativo backend e da estrutura Vue3 junto com JavaScript/TypeScript para o código do aplicativo web. Para aplicativos móveis, AppMaster emprega Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Isso garante que os aplicativos gerados sejam verdadeiramente independentes de plataforma e possam ser facilmente estendidos ou modificados para plataformas de destino específicas.

Em resumo, o padrão de design Data Access Object (DAO) serve como um alicerce fundamental na criação de sistemas de software bem arquitetados, escaláveis ​​e de fácil manutenção, particularmente no contexto de programação orientada a objetos e aplicativos orientados a banco de dados. Ao encapsular e abstrair efetivamente a lógica de acesso e manipulação de dados, os DAOs abrem caminho para o desenvolvimento de aplicativos ágeis e preparados para o futuro. Dentro da plataforma no-code AppMaster, os DAOs são fundamentais para capacitar desenvolvedores e desenvolvedores cidadãos para construir visualmente aplicativos poderosos e versáteis sem se atolar nas complexidades dos paradigmas de programação tradicionais.