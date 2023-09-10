Объект доступа к данным (DAO) — это широко распространенный шаблон проектирования в области архитектуры и шаблонов программного обеспечения, специально предназначенный для облегчения абстракции и инкапсуляции процессов доступа к данным и манипулирования ими. Основная цель шаблона DAO, используемого в контексте объектно-ориентированного программирования, состоит в том, чтобы отделить логику доступа к данным от бизнес-логики путем разделения базового механизма хранения данных и отображения его на объектно-ориентированное представление более высокого уровня.

Обычно DAO функционируют как промежуточный уровень между базовым источником данных (таким как реляционная база данных, файл XML или любая другая система хранения) и классами предметной области (также известными как бизнес-объекты или сущности), которые обрабатывают основную бизнес-логику приложение. Такое разделение обеспечивает лучшую сопровождаемость, тестируемость и масштабируемость приложения, поскольку позволяет разработчикам изменять механизмы хранения данных, не затрагивая общую логику приложения.

Шаблон проектирования DAO включает в себя несколько ключевых компонентов:

Интерфейс: интерфейс, который определяет различные методы доступа к данным и манипулирования ими, необходимые приложению. Это формирует контракт между реализацией доступа к данным и остальной частью приложения.

интерфейс, который определяет различные методы доступа к данным и манипулирования ими, необходимые приложению. Это формирует контракт между реализацией доступа к данным и остальной частью приложения. Реализация: Конкретная реализация интерфейса DAO, содержащая код, отвечающий за взаимодействие с конкретным механизмом хранения данных и перевод данных в формат, понятный классам предметной области. Могут быть созданы различные реализации для поддержки различных технологий хранения данных.

Конкретная реализация интерфейса DAO, содержащая код, отвечающий за взаимодействие с конкретным механизмом хранения данных и перевод данных в формат, понятный классам предметной области. Могут быть созданы различные реализации для поддержки различных технологий хранения данных. Источник данных: фактический механизм хранения данных, в котором хранятся данные, к которым приложение обращается и которыми манипулирует, например реляционная база данных или система NoSQL.

фактический механизм хранения данных, в котором хранятся данные, к которым приложение обращается и которыми манипулирует, например реляционная база данных или система NoSQL. Объекты домена (бизнеса): бизнес-объекты приложения, которые взаимодействуют с уровнем DAO для доступа и управления данными, необходимыми для поддержки основной бизнес-логики приложения. Эти объекты обычно сопоставляются с определенными таблицами или коллекциями в базовом источнике данных.

В контексте платформы AppMaster no-code DAO играют решающую роль, позволяя разработчикам и гражданским разработчикам быстро создавать масштабируемые, поддерживаемые и тестируемые приложения без необходимости обширных знаний в области кодирования. Визуально создавая модели данных (схему базы данных) и бизнес-логику с помощью конструктора бизнес-процессов (BP), разработчики могут использовать возможности DAO для создания серверных REST API и endpoints WSS, которые эффективно управляют процессами доступа к данным и манипулирования ими.

Конечные пользователи взаимодействуют с этими абстрактными службами доступа к данным через визуально разработанные интерфейсы веб- или мобильных приложений, которые сделаны полностью интерактивными и способны напрямую взаимодействовать с автоматически создаваемыми API-интерфейсами REST. Приложения, созданные на платформе, можно постоянно перегенерировать при каждом изменении требований, что минимизирует технический долг и обеспечивает стабильное качество кода. Кроме того, AppMaster поддерживает широкий спектр вариантов хранения данных, включая базы данных, совместимые с PostgreSQL, что позволяет пользователям плавно переключаться между различными механизмами хранения, не влияя на уровень бизнес-логики приложения.

AppMaster достигает такого высокого уровня масштабируемости и гибкости за счет использования Go (Golang) для генерации кода внутреннего приложения и инфраструктуры Vue3 вместе с JavaScript/TypeScript для кода веб-приложения. Для мобильных приложений AppMaster использует Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Это гарантирует, что созданные приложения действительно не зависят от платформы и могут быть легко расширены или модифицированы для конкретных целевых платформ.

Подводя итог, можно сказать, что шаблон проектирования Data Access Object (DAO) служит фундаментальным строительным блоком в создании хорошо спроектированных, масштабируемых и удобных в обслуживании программных систем, особенно в контексте объектно-ориентированного программирования и приложений, управляемых базами данных. Эффективно инкапсулируя и абстрагируя логику доступа к данным и манипулирования ими, DAO открывают путь к гибкой и перспективной разработке приложений. В рамках no-code платформы AppMaster DAO помогают разработчикам и гражданским разработчикам визуально создавать мощные и универсальные приложения, не увязая в сложностях традиционных парадигм программирования.