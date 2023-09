Obiekt dostępu do danych (DAO) to powszechnie przyjęty wzorzec projektowy w dziedzinie architektury i wzorców oprogramowania, specjalnie zaprojektowany w celu ułatwienia abstrakcji i hermetyzacji procesów dostępu do danych i manipulacji. W kontekście programowania obiektowego głównym celem wzorca DAO jest oddzielenie logiki dostępu do danych od logiki biznesowej poprzez oddzielenie podstawowego mechanizmu przechowywania danych i odwzorowanie go na reprezentację obiektową wyższego poziomu.

Zazwyczaj obiekty DAO funkcjonują jako warstwa pośrednia pomiędzy podstawowym źródłem danych (takim jak relacyjna baza danych, plik XML lub dowolny inny system przechowywania) a klasami domen (znanymi również jako obiekty lub jednostki biznesowe), które obsługują podstawową logikę biznesową aplikacja. Ta segregacja zapewnia lepszą łatwość konserwacji, testowalność i skalowalność aplikacji, ponieważ umożliwia programistom zmianę mechanizmów przechowywania danych bez wpływu na ogólną logikę aplikacji.

Wzorzec projektowy DAO obejmuje kilka kluczowych komponentów:

Interfejs: Interfejs definiujący różne metody dostępu do danych i manipulacji nimi wymagane przez aplikację. Stanowi to umowę pomiędzy wdrożeniem dostępu do danych a resztą aplikacji.

Interfejs definiujący różne metody dostępu do danych i manipulacji nimi wymagane przez aplikację. Stanowi to umowę pomiędzy wdrożeniem dostępu do danych a resztą aplikacji. Implementacja: Konkretna implementacja interfejsu DAO, która zawiera kod odpowiedzialny za połączenie się z konkretnym mechanizmem przechowywania danych i tłumaczenie danych na format zrozumiały dla klas domeny. Można tworzyć różne implementacje obsługujące różne technologie przechowywania danych.

Konkretna implementacja interfejsu DAO, która zawiera kod odpowiedzialny za połączenie się z konkretnym mechanizmem przechowywania danych i tłumaczenie danych na format zrozumiały dla klas domeny. Można tworzyć różne implementacje obsługujące różne technologie przechowywania danych. Źródło danych: Rzeczywisty mechanizm przechowywania danych, w którym znajduje się dane, do których aplikacja uzyskuje dostęp i którymi manipuluje, taki jak relacyjna baza danych lub system NoSQL.

Rzeczywisty mechanizm przechowywania danych, w którym znajduje się dane, do których aplikacja uzyskuje dostęp i którymi manipuluje, taki jak relacyjna baza danych lub system NoSQL. Obiekty domeny (biznesowe): obiekty biznesowe aplikacji, które wchodzą w interakcję z warstwą DAO w celu uzyskania dostępu do danych i manipulowania nimi wymaganych do obsługi podstawowej logiki biznesowej aplikacji. Obiekty te zazwyczaj są mapowane na określone tabele lub kolekcje w podstawowym źródle danych.

W kontekście platformy no-code AppMaster DAO odgrywają kluczową rolę, umożliwiając programistom i programistom obywatelskim szybkie tworzenie skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i testowalnych aplikacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania. Tworząc wizualnie modele danych (schemat bazy danych) i logikę biznesową za pomocą narzędzia Business Process Designer (BP), programiści mogą wykorzystać moc DAO do generowania zaplecza REST API i endpoints WSS, które skutecznie zarządzają dostępem do danych i procesami manipulacji.

Użytkownicy końcowi wchodzą w interakcję z tymi abstrakcyjnymi usługami dostępu do danych za pośrednictwem wizualnie zaprojektowanych interfejsów internetowych lub aplikacji mobilnych, które są w pełni interaktywne i mogą bezpośrednio łączyć się z automatycznie generowanymi interfejsami API REST. Aplikacje utworzone na platformie można na bieżąco regenerować przy każdej zmianie wymagań, minimalizując dług techniczny i zapewniając stałą jakość kodu. Co więcej, AppMaster obsługuje szeroką gamę opcji przechowywania danych, w tym bazy danych kompatybilne z PostgreSQL, umożliwiając użytkownikom płynne przełączanie pomiędzy różnymi mechanizmami przechowywania bez wpływu na warstwę logiki biznesowej aplikacji.

AppMaster osiąga ten wysoki poziom skalowalności i elastyczności dzięki wykorzystaniu Go (Golang) do generowania kodu aplikacji zaplecza oraz frameworku Vue3 wraz z JavaScript/TypeScript do kodu aplikacji internetowej. W przypadku aplikacji mobilnych AppMaster wykorzystuje Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Gwarantuje to, że wygenerowane aplikacje są naprawdę niezależne od platformy i można je łatwo rozszerzać lub modyfikować dla określonych platform docelowych.

Podsumowując, wzorzec projektowy obiektu dostępu do danych (DAO) służy jako podstawowy element składowy w tworzeniu dobrze zaprojektowanych, skalowalnych i łatwych w utrzymaniu systemów oprogramowania, szczególnie w kontekście programowania obiektowego i aplikacji opartych na bazach danych. Skutecznie hermetyzując i wyodrębniając logikę dostępu do danych i manipulacji, DAO torują drogę do sprawnego i przyszłościowego tworzenia aplikacji. W ramach platformy no-code AppMaster DAO odgrywają zasadniczą rolę w umożliwianiu programistom i programistom obywatelskim wizualnego tworzenia potężnych, wszechstronnych aplikacji bez zagłębiania się w złożoność tradycyjnych paradygmatów programowania.