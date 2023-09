Un objet d'accès aux données (DAO) est un modèle de conception largement adopté dans le domaine de l'architecture et des modèles logiciels, spécifiquement destiné à faciliter l'abstraction et l'encapsulation des processus d'accès et de manipulation des données. Employé dans le contexte de la programmation orientée objet, l'objectif principal du modèle DAO est de séparer la logique d'accès aux données de la logique métier en séparant le mécanisme de stockage de données sous-jacent et en le mappant sur une représentation orientée objet de niveau supérieur.

En règle générale, les DAO fonctionnent comme une couche intermédiaire entre la source de données sous-jacente (telle qu'une base de données relationnelle, un fichier XML ou tout autre système de stockage) et les classes de domaine (également appelées objets métier ou entités) qui gèrent la logique métier de base du application. Cette ségrégation garantit une meilleure maintenabilité, testabilité et évolutivité de l'application, car elle permet aux développeurs de modifier les mécanismes de stockage des données sans affecter la logique globale de l'application.

Le modèle de conception DAO englobe plusieurs composants clés :

Interface : Une interface qui définit les différentes méthodes d'accès et de manipulation des données requises par l'application. Cela constitue le contrat entre la mise en œuvre de l’accès aux données et le reste de l’application.

Implémentation : L'implémentation concrète de l'interface DAO, qui contient le code chargé de s'interfacer avec le mécanisme de stockage de données spécifique et de traduire les données dans un format compris par les classes de domaine. Différentes implémentations peuvent être créées pour prendre en charge diverses technologies de stockage de données.

Source de données : mécanisme de stockage de données réel qui héberge les données consultées et manipulées par l'application, comme une base de données relationnelle ou un système NoSQL.

Objets de domaine (métier) : objets métier de l'application, qui interagissent avec la couche DAO pour accéder et manipuler les données requises pour prendre en charge la logique métier de base de l'application. Ces objets sont généralement mappés à des tables ou collections spécifiques dans la source de données sous-jacente.

Dans le contexte de la plateforme no-code AppMaster, les DAO jouent un rôle essentiel en permettant aux développeurs et aux développeurs citoyens de créer rapidement des applications évolutives, maintenables et testables sans avoir besoin de connaissances approfondies en codage. En créant visuellement des modèles de données (schéma de base de données) et une logique métier via Business Process (BP) Designer, les développeurs peuvent exploiter la puissance des DAO pour générer une API REST back-end et endpoints WSS qui gèrent efficacement les processus d'accès et de manipulation des données.

Les utilisateurs finaux interagissent avec ces services d'accès aux données abstraits via des frontaux d'applications Web ou mobiles visuellement conçus, qui sont rendus entièrement interactifs et capables de s'interfacer directement avec les API REST générées automatiquement. Les applications créées sur la plateforme peuvent être continuellement régénérées à chaque changement d'exigences, minimisant ainsi la dette technique et garantissant une qualité de code constante. De plus, AppMaster prend en charge un large éventail d'options de stockage de données, notamment des bases de données compatibles PostgreSQL, permettant aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre différents mécanismes de stockage sans affecter la couche de logique métier de l'application.

AppMaster atteint ce haut niveau d'évolutivité et de flexibilité grâce à l'utilisation de Go (Golang) pour générer le code de l'application backend et du framework Vue3 avec JavaScript/TypeScript pour le code de l'application Web. Pour les applications mobiles, AppMaster utilise Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Cela garantit que les applications générées sont véritablement indépendantes de la plate-forme et peuvent facilement être étendues ou modifiées pour des plates-formes cibles spécifiques.

En résumé, le modèle de conception Data Access Object (DAO) constitue un élément fondamental dans la création de systèmes logiciels bien architecturés, évolutifs et maintenables, en particulier dans le contexte de la programmation orientée objet et des applications basées sur des bases de données. En encapsulant et en extrayant efficacement la logique d’accès et de manipulation des données, les DAO ouvrent la voie à un développement d’applications agile et évolutif. Au sein de la plateforme no-code AppMaster, les DAO jouent un rôle déterminant en permettant aux développeurs et aux développeurs citoyens de construire visuellement des applications puissantes et polyvalentes sans s'embourber dans les complexités des paradigmes de programmation traditionnels.