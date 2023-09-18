في سياق قواعد البيانات العلائقية، الكيان هو كائن متميز ومستقل يمثل عنصرًا أو مفهومًا في العالم الحقيقي. في قاعدة البيانات العلائقية، تشكل الكيانات أساس بنيات الجدول وتستخدم بشكل أساسي لتحديد نموذج بيانات النظام. يمكن اعتبار الكيانات بمثابة الأسماء أو الموضوعات ضمن مجال تطبيق برمجي. إنها الأشياء الموجودة، ولها سمات، وتشارك في علاقات مع كيانات أخرى.

توفر أنظمة إدارة قواعد البيانات، وخاصة تلك التي تطبق نموذج العلاقة بين الكيان (ER)، تقنيات لتحديد البيانات وتنظيمها ومعالجتها. في هذا النموذج، تتوافق الكيانات مع عناصر البيانات الفعلية بمعرفات فريدة، بالإضافة إلى مجموعة مرتبطة من السمات التي تصف خصائصها. في نموذج التقارير الإلكترونية، قد يكون لدى الكيانات أيضًا علاقات مع كيانات أخرى، مما يسمح بالتمثيل والاستعلام عن مجموعات البيانات المعقدة والمترابطة داخل بيئة قاعدة البيانات.

يمكن إنشاء الكيانات وصيانتها داخل منصة AppMaster no-code ، مما يبسط ويسرع عملية تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة بيانات) بشكل مرئي تحدد الكيانات والعلاقات فيما بينها، مما يؤدي بسهولة إلى إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف مبنية على نموذج بيانات علائقية جيد التنظيم.

ضمن قواعد البيانات العلائقية، يتم تمثيل الكيانات عادةً كصفوف داخل جدول واحد أو أكثر. يمثل كل صف في جدول الكيان مثيلًا فريدًا لنوع الكيان هذا، وتتوافق الأعمدة الموجودة في الجدول مع سمات الكيان. تُعرف هذه المعرفات بالمفاتيح الأساسية وهي ضرورية للحفاظ على سلامة قاعدة البيانات وتسهيل معالجة البيانات واسترجاعها بكفاءة. تتضمن أمثلة الكيانات في سياق الأعمال النموذجي الموظفين والعملاء والمنتجات والأوامر - والتي يمكن تمثيلها جميعًا بواسطة جداول مميزة ضمن مخطط قاعدة البيانات.

وبالنظر إلى مثال عملي، قد يحتوي نظام بيع الكتب عبر الإنترنت على كيانات تمثل الكتب والمؤلفين والناشرين والعملاء والطلبات. سيكون لكل من هذه الكيانات مجموعة السمات الخاصة بها، مثل رقم ISBN للكتب، واسم المؤلفين، ومعلومات الاتصال للعملاء، وتاريخ الطلب للطلبات. يمكن لهذه الكيانات أيضًا أن يكون لها علاقات مع بعضها البعض. على سبيل المثال، قد يرتبط الكتاب بمؤلف واحد أو أكثر، وقد يحتوي الطلب على كتب متعددة تم شراؤها بواسطة عميل واحد.

يلتقط مخطط قاعدة البيانات العلائقية المصمم جيدًا هذه الكيانات وسماتها وعلاقاتها المتبادلة بشكل فعال، مما يبسط بشكل كبير مهمة الاستعلام عن البيانات ومعالجتها. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين تمثيل هذه الكيانات وإدارتها بسهولة باستخدام واجهة مرئية، مما يجعل تصميم قاعدة البيانات أكثر سهولة وسهولة في الوصول إليها، حتى بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين.

يجب تصميم الكيانات ضمن نموذج البيانات وفقًا لمبادئ التطبيع، وهي عملية تحلل هياكل البيانات المعقدة إلى مكونات أبسط وأكثر قابلية للإدارة، مما يضمن سلامة البيانات وتقليل التكرار. يؤدي التطبيع الصحيح لمخطط قاعدة البيانات الخاصة بك إلى نظام أكثر كفاءة وقابلية للصيانة. تدعم منصة AppMaster هذه العملية من خلال السماح للمطورين والمصممين بتحديد الكيانات والسمات والعلاقات بشكل فعال، وإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية بلغة البرمجة Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أطر العمل التي يحركها الخادم مع Kotlin و Jetpack Compose. لنظام التشغيل Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

من المزايا الإضافية لاستخدام AppMaster لتطوير وإدارة قواعد البيانات العلائقية وأنظمة التطبيقات الخاصة بك قدرتها على تسهيل منهجيات التطوير الرشيقة. يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء الوثائق، مثل وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم، بالإضافة إلى البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. وهذا بدوره يسمح بالتكرار السريع والاختبار ونشر التغييرات داخل التطبيق دون تكبد ديون فنية.

في الختام، الكيانات هي اللبنات الأساسية لقواعد البيانات العلائقية وتمثل عناصر أو مفاهيم في العالم الحقيقي ضمن مجال معين. يوفر AppMaster واجهة فعالة وسهلة الاستخدام لتعريف هذه الكيانات وإنشائها وصيانتها، مما يجعل تصميم وتطوير التطبيقات المستندة إلى قاعدة البيانات أكثر سهولة وقيمة للشركات من جميع الأحجام. من خلال الاستفادة من قوة AppMaster ، يمكن حتى لمطور واحد إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة تدعم مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.