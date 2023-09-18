İlişkisel veritabanları bağlamında bir satır , bir tablodaki benzersiz veri örneklerini temsil eden tek bir demet veya kaydı ifade eder. Her satır, bir veritabanındaki belirli bir varlığı veya nesneyi tanımlayan ilgili veri noktalarının bir koleksiyonudur. Satırlar bir tablonun gerçek verilerini tutarken satırların yapısı ve organizasyonu tablonun sütunlarına göre belirlenir. Sütunlar, bir varlığın özelliklerini tanımlayan nitelikleri veya alanları tanımlar.

İlişkisel veritabanları, yapılandırılmış verileri satır ve sütunlardan oluşan tablolarda depolamak için tasarlanmıştır. Bu yapı, verilerin verimli bir şekilde sorgulanmasına, alınmasına ve değiştirilmesine olanak tanır. İlişkisel veritabanlarında tablolar, veri noktaları arasındaki ilişkileri temsil ettiğinden ilişkiler olarak da adlandırılır.

no-code bir platform olarak AppMaster, veri depolama için ilişkisel veritabanlarına dayananlar da dahil olmak üzere karmaşık uygulamaların tasarlanmasını, geliştirilmesini ve bakımını kolaylaştırır. Müşteriler, AppMaster Arka Uç Uygulama Oluşturucusunu kullanarak görsel olarak veri modelleri veya veritabanı şemaları oluşturarak, tablolar ve bunlarla ilişkili satırlar ve sütunlar da dahil olmak üzere verilerinin yapısını hızlı bir şekilde tanımlayabilir.

İlişkisel veritabanlarının önemli bir yönü, bir tablodaki satırları benzersiz şekilde tanımlamak ve tablolar arasında ilişkiler kurmak için kullanılan anahtar kavramıdır. Birincil anahtar, bir tablodaki her satıra atanan benzersiz bir tanımlayıcıdır ve iki satırın aynı birincil anahtar değerine sahip olmamasını sağlar. Bir tablodaki yabancı anahtarlar, başka bir tablodaki birincil anahtarları işaret eder ve böylece iki tablo arasında bir ilişki oluşturulur. Bu ilişkiler, veri bütünlüğünü korumak ve birden fazla tablodaki karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için gereklidir.

Örneğin, AppMaster kullanılarak oluşturulmuş, ürün envanteri ve müşteri siparişlerini içeren bir e-ticaret uygulamasını düşünün. Bu senaryoda, bir ürün envanter tablosu şu sütunları içerebilir: ÜrünKimliği, ÜrünAdı, Açıklama, Adet ve Fiyat. Ürün envanteri tablosundaki her satır, farklı özellikleriyle benzersiz bir ürünü temsil eder. Ayrı bir müşteri siparişleri tablosu, OrderID, CustomerID, ProductID, Quantity ve TotalPrice gibi sütunları içerebilir. Müşteri siparişleri tablosundaki her satır, sipariş edilen ürüne (ProductID) ve diğer ilgili ayrıntılara referansla birlikte bir müşteri tarafından verilen benzersiz bir siparişi temsil eder.

Bir tablodaki tek bir satırdan veya birden çok satırdan veri almak, genellikle Yapılandırılmış Sorgu Dilinin (SQL) kullanılmasını gerektirir. SQL, ilişkisel veritabanlarıyla etkileşim kurmak için tasarlanmış güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir dildir. AppMaster Arka Uç İş Süreçleri Tasarımcısı, müşterilerin düğümler ve bağlantılar oluşturarak görsel olarak SQL sorguları oluşturmasına olanak tanır, veritabanındaki verileri sorgulama ve işleme sürecini basitleştirir. AppMaster ayrıca sunucu endpoints için OpenAPI belgeleri oluşturarak diğer uygulama ve hizmetlerle kesintisiz erişim ve entegrasyon sağlar.

İlişkisel veritabanları ölçeklenebilirlik ve performans açısından esneklik sunarak onları çok çeşitli uygulamalara uygun hale getirir. AppMaster uygulamaları, herhangi bir PostgreSQL uyumlu birincil veritabanıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve veri depolama ve alma için sağlam ve ölçeklenebilir bir temel sağlar. AppMaster arka uç uygulamaları Go (golang) kullanılarak oluşturulmuştur ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Durum bilgisi olmayan uygulamaların ve konteynerlerin (Docker) kullanılmasıyla AppMaster, bulutta veya şirket içinde veritabanı odaklı uygulamaların dağıtımını ve ölçeklenmesini kolayca gerçekleştirebilir.

Sonuç olarak, ilişkisel veritabanları bağlamındaki bir satır, bir tabloda depolanan verilerin benzersiz bir örneğini temsil eder. Satırlar tabloların yapı taşlarıdır ve bir dizi sütunla tanımlanan ilgili veri noktalarından oluşur. AppMaster, veri modelleri oluşturmak, arka uç iş süreçlerini tanımlamak ve duyarlı web ve mobil kullanıcı arayüzleri geliştirmek için görsel araçlar sağlayarak ilişkisel veritabanlarına dayanan uygulamaların tasarlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi sürecini basitleştirir. Müşteriler, ilişkisel veritabanlarının ve AppMaster no-code platformunun gücünden yararlanarak ölçeklenebilir ve verimli uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirip devreye alabilir.