No contexto de bancos de dados relacionais, uma entidade é um objeto distinto e independente que representa um item ou conceito do mundo real. Em um banco de dados relacional, as entidades formam a base das estruturas de tabelas e são usadas principalmente para definir o modelo de dados de um sistema. As entidades podem ser consideradas substantivos ou assuntos dentro do domínio de um aplicativo de software. São as coisas que existem, possuem atributos e estão envolvidas em relacionamentos com outras entidades.

Os sistemas de gerenciamento de banco de dados, especialmente aqueles que implementam o modelo Entidade-Relacionamento (ER), fornecem técnicas para definir, organizar e manipular dados. Neste modelo, as entidades correspondem a elementos de dados reais com identificadores únicos, bem como a um conjunto associado de atributos que descrevem as suas propriedades. No modelo ER, as entidades também podem ter relacionamentos com outras entidades, permitindo a representação e consulta de conjuntos de dados complexos e inter-relacionados dentro de um ambiente de banco de dados.

As entidades podem ser criadas e mantidas na plataforma no-code AppMaster, o que simplifica e agiliza o desenvolvimento de aplicativos backend, web e móveis. Os usuários podem criar visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados) que definem entidades e os relacionamentos entre elas, gerando sem esforço aplicativos totalmente funcionais construídos sobre um modelo de dados relacional e bem organizado.

Nos bancos de dados relacionais, as entidades são normalmente representadas como linhas em uma ou mais tabelas. Cada linha em uma tabela de entidade representa uma instância exclusiva desse tipo de entidade e as colunas da tabela correspondem aos atributos da entidade. Esses identificadores são conhecidos como chaves primárias e são essenciais para manter a integridade do banco de dados e facilitar a manipulação e recuperação eficiente de dados. Exemplos de entidades em um contexto comercial típico incluem funcionários, clientes, produtos e pedidos – todos os quais podem ser representados por tabelas distintas dentro de um esquema de banco de dados.

Considerando um exemplo prático, um sistema de livraria online pode ter entidades que representam livros, autores, editoras, clientes e encomendas. Cada uma dessas entidades terá seu próprio conjunto de atributos, como ISBN para livros, nome dos autores, informações de contato dos clientes e data do pedido. Essas entidades também podem ter relacionamentos entre si. Por exemplo, um livro pode estar associado a um ou mais autores e um pedido pode conter vários livros adquiridos por um único cliente.

Um esquema de banco de dados relacional bem projetado captura efetivamente essas entidades, seus atributos e seus inter-relacionamentos, simplificando significativamente a tarefa de consultar e manipular os dados. Com AppMaster, os usuários podem representar e gerenciar facilmente essas entidades usando uma interface visual, tornando o design do banco de dados mais intuitivo e acessível, mesmo para usuários não técnicos.

As entidades dentro de um modelo de dados devem ser projetadas seguindo os princípios da normalização, um processo que decompõe estruturas de dados complexas em componentes mais simples e gerenciáveis, garantindo a integridade dos dados e minimizando a redundância. A normalização adequada do esquema do seu banco de dados resulta em um sistema mais eficiente e de fácil manutenção. A plataforma AppMaster suporta esse processo permitindo que desenvolvedores e designers definam entidades, atributos e relacionamentos de forma eficaz, gerando aplicações backend na linguagem de programação Go, aplicações web usando a estrutura Vue3 e aplicações móveis usando estruturas orientadas a servidor com Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

Um benefício adicional de empregar AppMaster para o desenvolvimento e gerenciamento de seu banco de dados relacional e sistemas de aplicativos é sua capacidade de facilitar metodologias ágeis de desenvolvimento. AppMaster gera automaticamente documentação, como a documentação Swagger (Open API) para endpoints de servidor, bem como scripts de migração de esquema de banco de dados. Por sua vez, isso permite rápida iteração, teste e implantação de alterações em um aplicativo sem incorrer em dívidas técnicas.

Concluindo, as entidades são os blocos de construção fundamentais dos bancos de dados relacionais e representam itens ou conceitos do mundo real dentro de um determinado domínio. AppMaster fornece uma interface eficiente e fácil de usar para a definição, criação e manutenção dessas entidades, tornando o design e o desenvolvimento de aplicativos baseados em banco de dados mais acessíveis e valiosos para empresas de todos os tamanhos. Ao aproveitar o poder do AppMaster, até mesmo um único desenvolvedor pode criar soluções de software abrangentes, escaláveis ​​e de fácil manutenção, suportando uma ampla gama de casos de uso.