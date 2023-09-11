Авторское лево

Copyleft — это концепция лицензирования программного обеспечения, которая обеспечивает правовую основу для предоставления и защиты прав пользователей, разработчиков и дистрибьюторов в области программного обеспечения с открытым исходным кодом. Основная цель лицензии с авторским левом — гарантировать, что природа программного обеспечения с открытым исходным кодом сохраняется при повторном распространении и модификациях, обеспечивая максимальную свободу использования, изучения, адаптации и совместного использования. В отличие от традиционной модели авторского права, которая накладывает ограничения на использование и модификацию охраняемых произведений, лицензии с авторским левом дают отдельным лицам и организациям возможность использовать и вносить свой вклад в совместную разработку открытого исходного кода, предотвращая при этом присвоение их работы в собственность, закрытого типа. -исходные приложения.

В основе концепции авторского лева лежит условие о том, что любые модификации программного обеспечения, лицензируемого с авторским левом, или производные от него работы также должны распространяться на тех же условиях лицензии, гарантируя, что исходный код остается открытым и доступным для общественности. Это рекурсивное свойство гарантирует, что инновации и улучшения остаются в общем доступе, способствуя совместной экосистеме, которая поощряет разработку многофункционального программного обеспечения без необходимости централизованного контроля или коммерческих стимулов.

Лицензирование с авторским левом приобрело известность в 1980-х годах с созданием Стандартной общественной лицензии GNU (GPL), которая с тех пор стала одной из наиболее широко используемых лицензий с авторским левом в мире. GPL, разработанная Ричардом Столлманом под эгидой Фонда свободного программного обеспечения, позволяет пользователям запускать, изучать, изменять и распространять программное обеспечение, при этом требуя, чтобы производные работы оставались под теми же условиями лицензии. Эта ключевая, новаторская лицензия заложила основу для множества других лицензий с открытым исходным кодом, как с авторским левом, так и с разрешительными, которые используются сегодня.

Стоит отметить, что не все лицензии с открытым исходным кодом считаются лицензиями с авторским левом. Хотя все лицензии с открытым исходным кодом предоставляют пользователям определенные свободы, они различаются ограничениями, которые они накладывают на распространение и изменения. Такие лицензии, как BSD, MIT и Apache, известные как разрешительные лицензии, не требуют выпуска изменений или производных работ на тех же условиях лицензии, что позволяет коммерческому и проприетарному программному обеспечению включать открытый исходный код с минимальными ограничениями. Эти лицензии способствуют использованию и распространению программного обеспечения с открытым исходным кодом в различных контекстах, включая проприетарные приложения. Напротив, лицензии с авторским левом направлены на сохранение природы программного обеспечения с открытым исходным кодом, требуя, чтобы модификации выпускались на тех же условиях, тем самым поддерживая экосистему, которая поощряет сотрудничество и общие инновации.

Из-за присущих сложностей лицензированию программного обеспечения разработчикам, пользователям и организациям важно знать о последствиях и обязательствах, связанных с различными лицензиями, особенно теми, которые используются в проектах с открытым исходным кодом. Понимание различий между лицензиями с авторским левом и разрешительными лицензиями и их соответствующими юридическими последствиями жизненно важно при выборе подходящей лицензии для конкретного проекта или при включении компонентов из других проектов. Такие соображения особенно актуальны при работе с такой платформой, как AppMaster, которая генерирует исходный код и исполняемые файлы для серверных, веб- и мобильных приложений в рамках различных пакетов подписки.

При включении компонентов с лицензией авторского лева в решения, разработанные с использованием платформы AppMaster, разработчики должны обеспечить соблюдение соответствующих условий лицензии. Поскольку приложения, созданные AppMaster можно использовать и распространять в соответствии с выбранным планом подписки, необходимо соблюдать лицензионные соглашения любого встроенного программного обеспечения с открытым исходным кодом. При работе с компонентами с авторским левом пользователи должны соблюдать условия лицензии, распространяя измененные версии под той же лицензией с авторским левом, обеспечивая доступность исходного кода и включая соответствующие уведомления об авторских правах и лицензии в документацию.

Предоставляя конечным пользователям свободу доступа, изменения и распространения исходного кода с минимальными ограничениями, лицензии с авторским левом вносят значительный вклад в разработку качественного программного обеспечения, используя возможности сотрудничества сообщества открытого исходного кода. В этом контексте использование мощной платформы no-code, такой как AppMaster, может увеличить преимущества лицензирования с авторским левом, демократизируя разработку программного обеспечения и помогая отдельным лицам и организациям создавать надежные, безопасные и эффективные приложения, адаптированные к их уникальным требованиям.