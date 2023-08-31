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Yinelemeli Geliştirme

Ağu 31, 2023

Yinelemeli Geliştirme, tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca sürekli geri bildirimi, döngüsel testi ve yinelemeli iyileştirmeyi vurgulayan, yazılım geliştirmeye yönelik uyarlanabilir ve artımlı bir yaklaşımı ifade eder. Bu metodoloji, yüksek kaliteli sonuçlarla sonuçlanan hızlı, esnek ve yinelenen süreçlere odaklanan Çevik yazılım geliştirme ilkeleriyle uyumludur. Yinelemeli Geliştirmenin temel amacı, karmaşık yazılım projelerini daha küçük, yönetilebilir bileşenlere (yinelemeler) bölerek daha hızlı teslimatı mümkün kılmak, riski azaltmak ve değişen gereksinimlere veya müşteri geri bildirimlerine göre uyarlama için yer açmaktır.

Yinelemeli Geliştirme, Şelale modeli gibi geleneksel doğrusal geliştirme modelleriyle karşılaştırıldığında, yazılım geliştirmeye daha çevik ve daha az katı bir yaklaşım sunar. Geliştiriciler, kısa ve artan döngülerle yazılım işlevselliğinin daha küçük parçaları üzerinde çalışır ve yeni özellikleri ve iyileştirmeleri sürekli olarak mevcut sistemle bütünleştirir. Her yineleme tipik olarak gereksinimlerin toplanması, tasarım, geliştirme, test etme ve değerlendirme gibi çeşitli aşamaları içerir. Sonuç, sonraki yinelemelerde gözden geçirilebilecek ve geliştirilebilecek, çalışan bir yazılım prototipidir.

AppMaster no-code platformu aracılığıyla web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmada Yinelemeli Geliştirme yaklaşımını kullanır. Platform, müşterilere anında değiştirilebilen dinamik ve ölçeklenebilir uygulamalar geliştirme olanağı vererek geliştirme süresini ve genel proje maliyetlerini azaltır. AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı, App Store ve Play Market'e ek gönderim gerektirmeden mobil uygulamalar için kesintisiz kullanıcı arayüzü güncellemelerine, mantık değişikliklerine ve API anahtar yönetimine olanak tanır.

İstatistikler, Yinelemeli Geliştirmenin uygulanmasının, gereksinim değişikliklerini karşılama ve sürekli iyileştirmeleri kolaylaştırma yeteneği nedeniyle proje risklerinde önemli bir azalmaya yol açtığını göstermektedir. Standish Group tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yinelemeli yaklaşım kullanan yazılım projelerinin başarı oranı %62'ye ulaşırken, geleneksel şelale yaklaşımı kullananlarda bu oran %14'tür. Çalışma aynı zamanda Yinelemeli Geliştirme kullanan projelerin iptal edilme olasılığının üç kat daha az olduğunu buldu.

Başarılı Yinelemeli Geliştirme uygulamasının bir örneği, altı haftalık döngüler halinde piyasaya sürülen Google Chrome tarayıcısının geliştirilmesinde açıkça görülmektedir. Her sürüm döngüsü sırasında geliştirme ekibi, artan iyileştirmelere ve yeni özellik eklemelere odaklanır, böylece daha hızlı geri dönüş süreleri sağlanır ve tarayıcının yenilik ve performans açısından rekabette önde kalması sağlanır.

Dikkate değer bir diğer örnek ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geliştirilmesidir. Şirket, kullanıcı ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için sürekli olarak gelişen, yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içeren yinelemeler yayınlama konusunda tutarlı bir geçmiş performansına sahiptir. Bu yaklaşım, uygulamanın başarısında etkili oldu ve dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcı tabanı elde edilmesini sağladı.

Yinelemeli Gelişimin avantajları çoktur. Proje ilerledikçe ekiplerin özellikleri ve öncelikleri değiştirmesine ve yeniden değerlendirmesine olanak tanıyarak çevikliği ve uyarlanabilirliği teşvik eder. Döngüsel doğası, gelişim süreci boyunca öğrenmeyi ve büyümeyi vurgulayan sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder. Ek olarak, çalışan prototiplerin erken teslimi, daha hızlı geri bildirim sağlayarak ekiplerin içgörü elde etmesine ve proaktif olarak ayarlamalar yapmasına olanak tanır. Bu, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun, daha kaliteli nihai ürünlerle sonuçlanır.

AppMaster no-code platformu, Hızlı uygulama geliştirme ve sürekli yineleme için dinamik bir ortam sağlayarak Yinelemeli Geliştirme ilkelerini bünyesinde barındırır. Kapsamlı entegre geliştirme ortamı (IDE), daha hızlı geliştirme döngülerini kolaylaştırarak kullanıcıların geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetli, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Teknik borcu ortadan kaldırmak için sıfırdan uygulamalar üreten ve kolay güncellemeler için sunucu odaklı bir yaklaşımı benimseyen AppMaster, her ölçekteki işletmeye Yinelemeli Geliştirmenin gücünden etkili ve verimli bir şekilde yararlanma olanağı sağlar.

Sonuç olarak, Yinelemeli Geliştirme günümüzün hızlı ve sürekli değişen teknolojik ortamında yazılım geliştirme için oldukça etkili bir metodolojidir. Çevikliğe, uyarlanabilirliğe ve sürekli iyileştirmeye verdiği önem, yüksek kaliteli, özel yazılım çözümlerinin başarılı bir şekilde sunulmasına katkıda bulunur. İşletmeler, AppMaster no-code platformunu kullanarak, modern dijital çağın ihtiyaçlarını karşılayan güçlü ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için Yinelemeli Geliştirmenin avantajlarından yararlanabilir.

Daha fazla terimi keşfedin:
Davranış Odaklı Geliştirme (BDD) DevOps Ekstrem Programlama (XP) Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) Kanban Kristal Yöntemleri RUP (Rasyonel Birleşik Süreç) Scrum Sürekli Entegrasyon (CI) Test Odaklı Geliştirme (TDD) V Modeli Yalın Yazılım Geliştirme Yinelemeli Geliştirme Çevik Özellik Odaklı Geliştirme (FDD) Şelale

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