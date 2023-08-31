Sürekli Teslimat (CD), modern yazılım geliştirme metodolojilerinde önemli bir uygulamadır ve öncelikle yazılım değişikliklerini kullanıcılara ve müşterilere hızlı, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde sunmaya odaklanmıştır. CD, yazılım güncellemelerinin üretim ortamlarına istikrarlı bir şekilde akışını sağlamak için uygulama oluşturma, test etme ve devreye alma dahil olmak üzere yazılım yayınlama sürecinin otomatikleştirilmesini vurgular. Bu uygulama, geliştirme ekiplerinin yazılım ürünlerinde devam eden değişiklikleri ve güncellemeleri verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olarak işletmelerin sürekli gelişen dijital ortamda rekabetçi kalmasına olanak tanır.

CD'nin kökleri Çevik yönteme, özellikle işbirliği, hızlı geri bildirim ve yinelemeli geliştirme ilkelerine dayanmaktadır. Temel fikir, büyük, yekpare yazılım sürümlerini beklemek yerine daha küçük, artımlı güncellemeleri daha sık yayınlamaktır. Bu, kuruluşların kullanıcı geri bildirimlerine hızla yanıt vererek ve yazılım özelliklerini pazar talepleriyle uyumlu hale getirerek rekabet avantajı elde etmelerini sağlar. CD, genel yazılım yaşam döngüsünü geliştirmek ve geliştirme ekipleri arasındaki işbirliğini geliştirmek için yazılım geliştirmeyi (Dev) ve yazılım operasyonlarını (Ops) birleştirmeyi amaçlayan bir dizi uygulama olan DevOps'un uygulanmasında önemli bir rol oynar.

CD, uygulamanın kuruluşlar içerisinde uygulanmasına rehberlik eden çeşitli temel ilkeler etrafında oluşturulmuştur. Öncelikle CD, derleme, test ve dağıtım hattında kapsamlı otomasyon ihtiyacını vurguluyor. Bu, manuel müdahaleyi ortadan kaldırmaya yardımcı olarak sürecin hızını, verimliliğini ve tekrarlanabilirliğini artırır. Ayrıca CD, yazılımın kalitesinin izlenmesi ve yönetilmesi konusunda proaktif bir yaklaşımın benimsenmesini savunur. Bu, kapsamlı bir test odaklı geliştirme (TDD) yaklaşımı, sıkı performans testleri ve değerli bilgiler elde etmek ve yazılımın sürekli kararlılığını ve güvenilirliğini sağlamak için günlük analitiği ve izleme araçlarının birleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

Ayrıca CD, geliştirme ekipleri, kalite güvencesi, operasyonlar ve ürün yönetimi profesyonelleri arasında işlevler arası işbirliğini teşvik eder. Bu, ekiplerin iletişim silolarını azaltmasına ve yazılımın iş hedefleriyle uyumunu geliştirmesine olanak tanır. CD'nin benimsenmesi, yazılım ve kalitesine ilişkin ortak sorumluluk kültürünün benimsenmesiyle el ele gider. Ekip üyeleri, çalışmalarının sonuçlarını sahiplenme ve bunlardan sorumlu olma yetkisine sahip olmalıdır.

AppMaster no-code platformunda Sürekli Teslimat kavramı, geliştirme sürecine derinlemesine yerleşmiştir. AppMaster uygulama geliştirme yaklaşımı - görsel olarak veri modelleri, iş süreçleri, REST API'leri ve WSS Uç Noktaları oluşturmaya odaklanan yaklaşım - teknik borç ödemeden yazılım gereksinimlerinde devam eden değişiklikleri kolayca karşılamak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, AppMaster drag-and-drop arayüzünü kullanarak uygulamalarında hızlı bir şekilde değişiklikler yapabilir ve 30 saniyeden kısa bir sürede yeni, güncellenmiş uygulamalar seti oluşturabilir. AppMaster otomatik testler gerçekleştirir ve Go'daki (golang) arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesindeki ve JS/TS'deki web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI mobil uygulamalar dahil olmak üzere dağıtıma hazır uygulamalar oluşturur ve CD'yi daha da basitleştirir. işlem.

Sürekli Teslimatı uygulayan kuruluşlar çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Bu tür zorluklardan biri, mevcut yazılım geliştirme ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşen doğru araç ve teknoloji setinin benimsenmesidir. Uygun CI/CD (Sürekli Entegrasyon/Sürekli Teslimat) araçlarının, izleme araçlarının ve test otomasyon çerçevelerinin seçilmesi başarılı bir uygulama için çok önemlidir. Ek olarak, kurumsal ataletin üstesinden gelmek ve ekip üyelerinin zihniyetini CD'yi benimsemek üzere değiştirmek önemli bir engel olabilir. Anahtar, ekipler arasında CD uygulamalarının benimsenmesini teşvik etmek için sürekli öğrenme, deneme ve etkili iletişim kültürünün teşvik edilmesinde yatmaktadır.

Bununla birlikte, CD'yi uygulamanın faydaları, yazılım kalitesini artırma, yeni özelliklerin pazara sunma süresini kısaltma ve kuruluşların çevik ve müşteri ihtiyaçlarına duyarlı kalmasına yardımcı olma yeteneğinde açıkça görülmektedir. Yazılım geliştirme ekipleri, Sürekli Teslimatın gücünden yararlanarak, sürekli olarak somut iş sonuçları sağlayan ve müşteri memnuniyetini sağlayan yüksek kaliteli yazılımlar sunabilir.