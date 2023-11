Une base de données sans serveur, dans le contexte de l'informatique sans serveur, fait référence à une solution de stockage cloud hautement évolutive, entièrement gérée et rentable, optimisée pour l'agilité, les performances et l'efficacité dans un environnement sans serveur. Contrairement aux bases de données traditionnelles qui s'appuient sur des serveurs ou des clusters dédiés, les bases de données sans serveur éliminent la gestion et le provisionnement de l'infrastructure sous-jacente, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer exclusivement sur la logique des applications et la manipulation des données. En conséquence, les organisations peuvent réduire considérablement les frais généraux d’exploitation et de maintenance, accélérer les cycles de développement de produits et offrir une expérience utilisateur plus transparente sur une variété d’applications.

Les bases de données sans serveur fonctionnent selon un modèle de paiement à l'utilisation, dans lequel les clients sont facturés uniquement pour la capacité de stockage et les ressources consommées, sans encourir de coûts de maintenance initiaux ou continus. Ils évoluent automatiquement en termes de capacité de stockage et de débit de lecture et d'écriture en fonction de la demande de l'application, garantissant ainsi des performances applicatives fluides, même pendant les périodes de trafic élevé. De plus, les bases de données sans serveur offrent généralement des fonctionnalités intégrées de haute disponibilité, de réplication des données et de reprise après sinistre, ce qui en fait un choix idéal pour les applications modernes, robustes et distribuées à l'échelle mondiale.

AppMaster, une plateforme leader de développement d'applications no-code, prend en charge l'intégration et l'utilisation de bases de données sans serveur pour un large éventail de scénarios d'application. En tirant parti de l'interface intuitive d' AppMaster, les développeurs peuvent créer visuellement des modèles de données, des processus métier, des API REST et endpoints de sockets Web sans écrire de code ni gérer l'infrastructure de base de données sous-jacente. De plus, les applications générées par AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données sans serveur compatible PostgreSQL, permettant une compatibilité et une interopérabilité transparentes avec divers fournisseurs et plates-formes cloud.

Certaines offres de bases de données sans serveur populaires incluent Amazon Web Services (AWS) DynamoDB, Google Cloud Firestore, Azure Cosmos DB et FaunaDB. Ces services offrent différents niveaux de cohérence, d'isolation, de durabilité et de prise en charge des transactions en fonction de leurs modèles de données et architectures de stockage sous-jacents. Compte tenu de la demande croissante de bases de données sans serveur, les recherches estiment que le marché mondial dépassera les 10 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27 % entre 2020 et 2025, principalement dû à l'adoption croissante d'architectures basées sur le cloud, de microservices et de microservices. et des solutions de stockage évolutives.

En plus de ces solutions commerciales, les projets de bases de données open source sans serveur ont également gagné du terrain, offrant plusieurs avantages tels qu'un développement communautaire, des implémentations de sécurité transparentes et des solutions de bases de données personnalisables adaptées aux exigences spécifiques des applications. Des exemples de tels projets incluent CockroachDB, une base de données SQL open source, native du cloud et distribuée à l'échelle mondiale, et TiDB, une base de données compatible MySQL hautement disponible et évolutive horizontalement qui prend en charge les charges de travail de traitement transactionnel/analytique hybride (HTAP).

Les bases de données sans serveur offrent plusieurs cas d'utilisation, notamment l'analyse en temps réel, le traitement des données IoT, les backends mobiles et les architectures basées sur des microservices, entre autres. Par exemple, une base de données sans serveur peut être déployée comme une solution évolutive et rentable pour gérer les analyses en continu provenant de millions d'appareils connectés, avec des capacités de mise à l'échelle automatique garantissant un traitement des événements sans latence pendant les pics de trafic. De même, les bases de données sans serveur peuvent être utilisées pour la distribution de contenu à grande échelle, la capacité de stockage et le débit de lecture étant automatiquement mis à l'échelle en réponse aux demandes des utilisateurs géographiquement dispersés dans plusieurs régions, garantissant ainsi une expérience utilisateur toujours fluide.

Malgré leurs nombreux avantages, les bases de données sans serveur ne constituent pas toujours un choix adapté à tous les types d’applications. Des facteurs tels que des démarrages à froid occasionnels, des structures de coûts complexes ou des exigences informatiques spécifiques peuvent limiter leur faisabilité dans certaines situations. Cependant, l'adoption d'une architecture de base de données sans serveur peut s'avérer avantageuse pour les organisations à la recherche d'une solution de stockage flexible, rentable et évolutive qui s'aligne sur les pratiques modernes de développement d'applications cloud natives.

En conclusion, les bases de données sans serveur sont devenues un élément essentiel du paysage en évolution rapide de l'informatique sans serveur. Alors que les organisations continuent d’adopter des architectures cloud natives, conteneurisées et basées sur des microservices, la demande de bases de données sans serveur est sur le point de croître de façon exponentielle dans les années à venir. En tirant parti des solutions de bases de données sans serveur en combinaison avec des plateformes comme AppMaster, les entreprises peuvent accélérer le développement d'applications, minimiser les frais opérationnels et fournir à leurs clients des solutions logicielles hautement évolutives, résilientes et rentables.