Eine serverlose Datenbank bezieht sich im Zusammenhang mit serverlosem Computing auf eine hoch skalierbare, vollständig verwaltete und kosteneffiziente cloudbasierte Speicherlösung, die für Agilität, Leistung und Effizienz in einer serverlosen Umgebung optimiert ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenbanken, die auf dedizierten Servern oder Clustern basieren, abstrahieren serverlose Datenbanken die zugrunde liegende Infrastrukturverwaltung und -bereitstellung, sodass sich Entwickler ausschließlich auf die Anwendungslogik und Datenmanipulation konzentrieren können. Dadurch können Unternehmen den Betriebs- und Wartungsaufwand erheblich reduzieren, schnellere Produktentwicklungszyklen ermöglichen und ein nahtloseres Benutzererlebnis für eine Vielzahl von Anwendungen bieten.

Serverlose Datenbanken basieren auf einem Pay-per-Use-Modell, bei dem Kunden nur die verbrauchte Speicherkapazität und Ressourcen in Rechnung gestellt werden, ohne dass Vorab- oder laufende Wartungskosten anfallen. Sie skalieren die Speicherkapazität sowie den Lese- und Schreibdurchsatz automatisch entsprechend der Anforderung der Anwendung und sorgen so für eine reibungslose Anwendungsleistung auch in Zeiten mit hohem Datenverkehr. Darüber hinaus bieten serverlose Datenbanken in der Regel integrierte Funktionen für Hochverfügbarkeit, Datenreplikation und Notfallwiederherstellung, was sie zur idealen Wahl für moderne, robuste und global verteilte Anwendungen macht.

AppMaster, eine führende no-code Anwendungsentwicklungsplattform, unterstützt die Integration und Nutzung serverloser Datenbanken für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien. Durch die Nutzung der intuitiven Benutzeroberfläche von AppMaster können Entwickler Datenmodelle, Geschäftsprozesse, REST-APIs und Web-Sockets- endpoints visuell erstellen, ohne Code schreiben oder die zugrunde liegende Datenbankinfrastruktur verwalten zu müssen. Darüber hinaus können von AppMaster generierte Anwendungen mit jeder PostgreSQL-kompatiblen serverlosen Datenbank arbeiten, was eine nahtlose Kompatibilität und Interoperabilität mit verschiedenen Cloud-Anbietern und Plattformen ermöglicht.

Zu den beliebten serverlosen Datenbankangeboten gehören Amazon Web Services (AWS) DynamoDB, Google Cloud Firestore, Azure Cosmos DB und FaunaDB. Diese Dienste bieten basierend auf den zugrunde liegenden Datenmodellen und Speicherarchitekturen unterschiedliche Ebenen an Konsistenz, Isolation, Haltbarkeit und Transaktionsunterstützung. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach serverlosen Datenbanken schätzt die Forschung, dass der Weltmarkt bis 2025 10 Milliarden US-Dollar übersteigen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 27 % zwischen 2020 und 2025, was vor allem auf die zunehmende Einführung cloudbasierter Architekturen und Microservices zurückzuführen ist und skalierbare Speicherlösungen.

Zusätzlich zu diesen kommerziellen Lösungen haben auch serverlose Open-Source-Datenbankprojekte an Bedeutung gewonnen und bieten mehrere Vorteile wie Community-gesteuerte Entwicklung, transparente Sicherheitsimplementierungen und anpassbare Datenbanklösungen, die auf spezifische Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind. Beispiele für solche Projekte sind CockroachDB, eine Open-Source-, Cloud-native und global verteilte SQL-Datenbank, und TiDB, eine hochverfügbare und horizontal skalierbare MySQL-kompatible Datenbank, die Hybrid Transactional/Analytical Processing (HTAP)-Workloads unterstützt.

Serverlose Datenbanken bieten verschiedene Anwendungsfälle, darunter Echtzeitanalysen, IoT-Datenverarbeitung, mobile Backends und auf Mikrodiensten basierende Architekturen. Beispielsweise kann eine serverlose Datenbank als skalierbare und kostengünstige Lösung für die Verarbeitung von Streaming-Analysen von Millionen angeschlossener Geräte bereitgestellt werden, wobei automatische Skalierungsfunktionen eine latenzfreie Ereignisverarbeitung während Spitzenverkehrszeiten gewährleisten. Ebenso können serverlose Datenbanken für die Verteilung von Inhalten in großem Maßstab eingesetzt werden, wobei Speicherkapazität und Lesedurchsatz automatisch als Reaktion auf geografisch verteilte Benutzeranfragen über mehrere Regionen hinweg skaliert werden, um ein durchgängig reibungsloses Benutzererlebnis zu gewährleisten.

Trotz ihrer zahlreichen Vorteile sind serverlose Datenbanken möglicherweise nicht immer eine geeignete Wahl für alle Arten von Anwendungen. Faktoren wie gelegentliche Kaltstarts, komplexe Kostenstrukturen oder spezifische Rechenanforderungen können ihre Durchführbarkeit in bestimmten Situationen einschränken. Der Einsatz einer serverlosen Datenbankarchitektur kann sich jedoch als vorteilhafter Schritt für Unternehmen erweisen, die eine flexible, kostengünstige und skalierbare Speicherlösung suchen, die mit modernen Cloud-nativen Anwendungsentwicklungspraktiken übereinstimmt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass serverlose Datenbanken zu einem integralen Bestandteil der sich schnell entwickelnden Landschaft des serverlosen Computings geworden sind. Da Unternehmen weiterhin Cloud-native, Container- und Microservices-basierte Architekturen einführen, wird die Nachfrage nach serverlosen Datenbanken in den kommenden Jahren voraussichtlich exponentiell wachsen. Durch die Nutzung serverloser Datenbanklösungen in Kombination mit Plattformen wie AppMaster können Unternehmen die Anwendungsentwicklung beschleunigen, den Betriebsaufwand minimieren und ihren Kunden hoch skalierbare, belastbare und kostengünstige Softwarelösungen bereitstellen.