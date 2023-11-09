Бессерверная база данных в контексте бессерверных вычислений относится к высокомасштабируемому, полностью управляемому и экономичному облачному решению для хранения данных, оптимизированному для гибкости, производительности и эффективности в бессерверной среде. В отличие от традиционных баз данных, которые полагаются на выделенные серверы или кластеры, бессерверные базы данных абстрагируют управление и обеспечение базовой инфраструктуры, позволяя разработчикам сосредоточиться исключительно на логике приложения и манипулировании данными. В результате организации могут значительно сократить накладные расходы на эксплуатацию и обслуживание, ускорить циклы разработки продуктов и обеспечить более удобный пользовательский интерфейс в различных приложениях.

Бессерверные базы данных работают по модели оплаты по факту использования, при которой клиентам выставляются счета только за использованную емкость хранилища и ресурсы без каких-либо предварительных или текущих затрат на обслуживание. Они автоматически масштабируются с точки зрения емкости хранилища, пропускной способности чтения и записи в зависимости от требований приложения, обеспечивая плавную работу приложений даже в периоды высокого трафика. Кроме того, бессерверные базы данных обычно предлагают встроенные функции высокой доступности, репликации данных и аварийного восстановления, что делает их идеальным выбором для современных, надежных и глобально распределенных приложений.

AppMaster, ведущая платформа разработки приложений no-code, поддерживает интеграцию и использование бессерверных баз данных для широкого спектра сценариев применения. Используя интуитивно понятный интерфейс AppMaster, разработчики могут визуально создавать модели данных, бизнес-процессы, REST API и endpoints веб-сокетов без написания кода или управления базовой инфраструктурой базы данных. Кроме того, приложения, созданные с помощью AppMaster, могут работать с любой бессерверной базой данных, совместимой с PostgreSQL, что обеспечивает полную совместимость и взаимодействие с различными поставщиками облачных услуг и платформами.

Некоторые популярные предложения бессерверных баз данных включают Amazon Web Services (AWS) DynamoDB, Google Cloud Firestore, Azure Cosmos DB и FaunaDB. Эти сервисы предлагают различные уровни согласованности, изоляции, надежности и поддержки транзакций в зависимости от лежащих в их основе моделей данных и архитектур хранения. Учитывая растущий спрос на бессерверные базы данных, исследования оценивают, что к 2025 году мировой рынок превысит 10 миллиардов долларов, а среднегодовой темп роста (CAGR) составит 27% в период с 2020 по 2025 год, что обусловлено, главным образом, растущим внедрением облачных архитектур и микросервисов. и масштабируемые решения для хранения данных.

В дополнение к этим коммерческим решениям, проекты бессерверных баз данных с открытым исходным кодом также получили распространение, предлагая ряд преимуществ, таких как разработка по инициативе сообщества, прозрачные реализации безопасности и настраиваемые решения для баз данных, адаптированные к конкретным требованиям приложений. Примеры таких проектов включают CockroachDB, облачную и глобально распределенную базу данных SQL с открытым исходным кодом, а также TiDB, высокодоступную и горизонтально масштабируемую базу данных, совместимую с MySQL, которая поддерживает рабочие нагрузки гибридной транзакционной/аналитической обработки (HTAP).

Бессерверные базы данных предлагают несколько вариантов использования, включая, среди прочего, аналитику в реальном времени, обработку данных Интернета вещей, мобильные серверные части и архитектуры на основе микросервисов. Например, бессерверную базу данных можно развернуть как масштабируемое и экономичное решение для обработки потоковой аналитики с миллионов подключенных устройств, а возможности автоматического масштабирования обеспечивают обработку событий без задержек во время пикового трафика. Аналогичным образом, бессерверные базы данных могут использоваться для крупномасштабного распространения контента, при этом емкость хранилища и пропускная способность чтения автоматически масштабируются в ответ на географически распределенные запросы пользователей в нескольких регионах, обеспечивая стабильно бесперебойную работу пользователей.

Несмотря на многочисленные преимущества, бессерверные базы данных не всегда могут быть подходящим выбором для всех типов приложений. Такие факторы, как случайный холодный запуск, сложная структура затрат или особые вычислительные требования, могут ограничивать их осуществимость в определенных ситуациях. Однако использование бессерверной архитектуры базы данных может оказаться выгодным шагом для организаций, которым требуется гибкое, экономичное и масштабируемое решение для хранения данных, соответствующее современным практикам разработки облачных приложений.

В заключение отметим, что бессерверные базы данных стали неотъемлемым компонентом быстро развивающейся среды бессерверных вычислений. Поскольку организации продолжают внедрять облачные, контейнерные и микросервисные архитектуры, спрос на бессерверные базы данных в ближайшие годы будет расти в геометрической прогрессии. Используя решения для бессерверных баз данных в сочетании с такими платформами, как AppMaster, компании могут ускорить разработку приложений, минимизировать эксплуатационные накладные расходы и предоставлять своим клиентам масштабируемые, отказоустойчивые и экономичные программные решения.