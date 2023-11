Um banco de dados sem servidor, no contexto da computação sem servidor, refere-se a uma solução de armazenamento baseada em nuvem altamente escalonável, totalmente gerenciada e econômica, otimizada para agilidade, desempenho e eficiência em um ambiente sem servidor. Em contraste com os bancos de dados tradicionais que dependem de servidores ou clusters dedicados, os bancos de dados sem servidor abstraem o gerenciamento e o provisionamento da infraestrutura subjacente, permitindo que os desenvolvedores se concentrem exclusivamente na lógica do aplicativo e na manipulação de dados. Como resultado, as organizações podem reduzir significativamente as despesas operacionais e de manutenção, facilitar ciclos mais rápidos de desenvolvimento de produtos e oferecer uma experiência de usuário mais integrada em uma variedade de aplicações.

Os bancos de dados sem servidor operam em um modelo de pagamento conforme o uso, em que os clientes são cobrados apenas pela capacidade e recursos de armazenamento consumidos, sem incorrer em custos iniciais ou de manutenção contínua. Eles são dimensionados automaticamente em termos de capacidade de armazenamento e taxa de transferência de leitura e gravação com base na demanda do aplicativo, garantindo um desempenho suave do aplicativo mesmo durante períodos de alto tráfego. Além disso, os bancos de dados sem servidor normalmente oferecem recursos integrados de alta disponibilidade, replicação de dados e recuperação de desastres, o que os torna a escolha ideal para aplicativos modernos, robustos e distribuídos globalmente.

AppMaster, uma plataforma líder de desenvolvimento de aplicativos no-code, oferece suporte à integração e ao uso de bancos de dados sem servidor para uma ampla variedade de cenários de aplicativos. Ao aproveitar a interface intuitiva do AppMaster, os desenvolvedores podem criar visualmente modelos de dados, processos de negócios, APIs REST e endpoints de soquetes da web sem escrever nenhum código ou gerenciar a infraestrutura de banco de dados subjacente. Além disso, os aplicativos gerados pelo AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados sem servidor compatível com PostgreSQL, permitindo compatibilidade e interoperabilidade perfeitas com vários provedores e plataformas de nuvem.

Algumas ofertas populares de banco de dados sem servidor incluem Amazon Web Services (AWS) DynamoDB, Google Cloud Firestore, Azure Cosmos DB e FaunaDB. Esses serviços oferecem níveis variados de consistência, isolamento, durabilidade e suporte a transações com base em seus modelos de dados e arquiteturas de armazenamento subjacentes. Dada a crescente demanda por bancos de dados sem servidor, a pesquisa estima que o mercado global ultrapassará US$ 10 bilhões até 2025, com uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 27% entre 2020 e 2025, impulsionada principalmente pela crescente adoção de arquiteturas baseadas em nuvem, microsserviços e soluções de armazenamento escaláveis.

Além dessas soluções comerciais, projetos de banco de dados de código aberto sem servidor também ganharam força, oferecendo diversas vantagens, como desenvolvimento orientado pela comunidade, implementações de segurança transparentes e soluções de banco de dados personalizáveis, adaptadas a requisitos específicos de aplicativos. Exemplos de tais projetos incluem CockroachDB, um banco de dados SQL de código aberto, nativo da nuvem e distribuído globalmente, e TiDB, um banco de dados compatível com MySQL altamente disponível e horizontalmente escalável que suporta cargas de trabalho de processamento transacional/analítico híbrido (HTAP).

Os bancos de dados sem servidor oferecem vários casos de uso, incluindo análises em tempo real, processamento de dados IoT, back-ends móveis e arquiteturas baseadas em microsserviços, entre outros. Por exemplo, um banco de dados sem servidor pode ser implantado como uma solução escalável e econômica para lidar com análises de streaming de milhões de dispositivos conectados, com recursos de escalonamento automático garantindo processamento de eventos sem latência durante picos de tráfego. Da mesma forma, bancos de dados sem servidor podem ser empregados para distribuição de conteúdo em larga escala, em que a capacidade de armazenamento e a taxa de transferência de leitura são automaticamente dimensionadas em resposta a solicitações de usuários geograficamente dispersos em várias regiões, garantindo uma experiência de usuário consistente e tranquila.

Apesar dos seus inúmeros benefícios, os bancos de dados sem servidor nem sempre são uma escolha adequada para todos os tipos de aplicações. Fatores como partidas a frio ocasionais, estruturas de custos complexas ou requisitos computacionais específicos podem limitar sua viabilidade em determinadas situações. No entanto, adotar uma arquitetura de banco de dados sem servidor pode ser uma medida vantajosa para organizações que buscam uma solução de armazenamento flexível, econômica e escalável que se alinhe às práticas modernas de desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem.

Concluindo, os bancos de dados sem servidor tornaram-se um componente integral no cenário em rápida evolução da computação sem servidor. À medida que as organizações continuam a adotar arquiteturas nativas da nuvem, em contêineres e baseadas em microsserviços, a demanda por bancos de dados sem servidor deverá crescer exponencialmente nos próximos anos. Ao aproveitar soluções de banco de dados sem servidor em combinação com plataformas como AppMaster, as empresas podem acelerar o desenvolvimento de aplicativos, minimizar despesas operacionais e fornecer soluções de software altamente escaláveis, resilientes e econômicas aos seus clientes.