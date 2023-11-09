Sunucusuz bilgi işlem bağlamında "durumsuz", bir sistemin bileşenlerinin mevcut durumla ilgili bilgileri depolamadığı ve önceki örneklere veya etkinliklere dayanmadığı bir mimari tasarım yaklaşımını ifade eder. Bu, sunucusuz uygulamaların ölçeklenebilirliğini, esnekliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamada kritik bir husustur. Durum bilgisi olmayan bileşenler bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır ve birbirleriyle yalnızca iyi tanımlanmış mesajların alışverişi yoluyla iletişim kuran ayrı varlıklar olarak ele alınabilir.

Sunucusuz uygulamaların durum bilgisi olmayan yapısı, değişen talebe ve iş yüküne yanıt olarak otomatik olarak yatay olarak ölçeklenme yeteneklerini kolaylaştırır. Yük dengeleme ve hata toleransı amacıyla durum bilgisi olmayan bileşenlerin talep üzerine çoğaltılabileceğini belirtmekte fayda var. Ayrıca, yeni bulut sunucuları önceki geçmişleri veya durumları hakkında endişelenmenize gerek kalmadan eski bulut sunucularının yerini alabildiğinden, durum bilgisi olmayan uygulamaların bakımı ve yükseltilmesi genellikle daha kolaydır.

Önbellekler, kuyruklar ve veritabanları gibi ara yazılım bileşenleri, sunucusuz uygulamalarda durum bilgilerini geçici olarak tutmak için kullanılabilir. Bu, sistemin genel işlevsel doğruluğunu etkilemeden, ayrı ayrı bileşenlerin izole edilmesine ve bunların kolayca değiştirilebilir olmasını sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, sunucusuz uygulamalardaki durum bilgisi olmayan bileşenler, gerektiğinde kalıcı depolama veya veri alımı için harici hizmetlerle (veritabanları gibi) iletişim kurabilir.

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında durum bilgisi olmayan mimarilerin önemli bir örneği Hizmet Olarak İşlevlerdir (FaaS). Bunlar olaylar tarafından tetiklenebilen durum bilgisi olmayan işlevlerdir ve geliştiricilerin temel altyapı ve yönetimi konusunda endişelenmeden uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AWS Lambda veya Google Cloud Functions gibi FaaS çözümleri, geliştiricilerin yalnızca yürütme sırasında tüketilen gerçek kaynaklar için ödeme yaparken neredeyse sonsuz ölçeklenebilirliğe sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

AppMaster no-code platformunda, oluşturulan arka uç uygulamaları durum bilgisizdir ve bu da bunların çeşitli ortamlarda kolayca ölçeklendirilmesine ve dağıtılmasına olanak tanır. AppMaster sunucusuz uygulamaları Go (golang) ile oluşturulur ve birincil depolama alanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir. Bu durumsuzluk, uygulamaların yüksek düzeyde ölçeklenebilirliğini ve performansını destekleyerek onları kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için uygun hale getiren önemli bir özelliktir.

AppMaster tarafından oluşturulan durum bilgisiz sunucusuz uygulamaların diğer avantajları arasında test etme ve devreye alma kolaylığı, daha düşük sahip olma maliyeti ve Docker gibi konteynerleştirme teknolojilerinin yardımıyla sorunsuz düzenleme yer alır. Ek olarak AppMaster, uygulamada yapılan her değişikliğin otomatik olarak sıfırdan yeniden oluşturulmasını sağlayarak her türlü teknik borcu ortadan kaldırır ve uygulamaların güncel ve verimli olmasını sağlar.

Sunucusuz uygulamaların durum bilgisi olmayan yapısı, AppMaster sağladığı kullanım kolaylığı ve hızlı geliştirme yetenekleriyle birleştiğinde, geliştiricilerin ve işletmelerin çeşitli ortamlarda devreye alınabilecek güçlü, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster, sunucusuz bilgi işlem ve durum bilgisi olmayan mimarinin avantajlarından yararlanarak, küçük işletmelerden büyük kuruluşlara kadar geniş bir müşteri yelpazesinin gereksinimlerini karşılayabilecek sağlam ve uygun maliyetli bir geliştirme platformu sunabilmektedir.

Sonuç olarak, "durum bilgisi olmayan" kavramı, sunucusuz bilgi işlem bağlamında önemli bir rol oynamakta ve sunucusuz uygulamalara ölçeklenebilirlik, esneklik ve bakım kolaylığı avantajları sağlamaktadır. Arka uç, web ve mobil uygulamalara yönelik no-code bir platform olan AppMaster, müşterilerinin görev açısından kritik uygulamaları için hızlı geliştirme, test kolaylığı, dağıtım ve çeşitli ortamlarla entegrasyon olanaklarından yararlanmasını sağlamak için durum bilgisi olmayan mimarilerin gücünden yararlanır. Çeşitli veritabanı sistemleriyle uyumluluğu korurken, her değişiklikte sıfırdan gerçek uygulamalar oluşturma yeteneği, AppMaster kapsamlı, ölçeklenebilir ve verimli yazılım çözümleri sağlama konusundaki kararlılığını gösterir.