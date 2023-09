Nel contesto architettonico dei microservizi, il termine "contesto delimitato" si riferisce a un confine chiaramente definito all'interno del sistema software che incapsula un insieme specifico di concetti, entità e funzionalità correlati al fine di modellare un sottodominio distinto all'interno del dominio applicativo più ampio. Questo approccio migliora la manutenibilità, la scalabilità e la riusabilità dei componenti software, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni di alta qualità in modo più efficiente.

Il Bounded Context gioca un ruolo fondamentale nella progettazione di sistemi secondo i principi del Domain-Driven Design (DDD), un approccio di sviluppo software che enfatizza l'uso di modelli specifici del dominio per definire vari componenti dell'architettura software. Comprendendo i concetti principali del dominio dell'applicazione e le loro interrelazioni, gli sviluppatori possono modellare i contesti delimitati per prevenire accoppiamenti indesiderati tra diversi sottodomini. Questa separazione garantisce che ciascun contesto operi in modo indipendente, concentrandosi sulla risoluzione di un problema specifico all’interno del dominio problematico complessivo senza essere influenzato negativamente da modifiche esterne.

AppMaster, una piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, sfrutta il concetto di contesto delimitato per facilitare l'integrazione perfetta dei microservizi mantenendo al contempo la corretta separazione delle preoccupazioni. Questo approccio consente agli sviluppatori della piattaforma di modellare, progettare e implementare in modo efficiente una logica aziendale complessa su vari componenti dell'applicazione, garantendo prestazioni robuste e scalabilità per applicazioni su scala aziendale.

Nel regno dei microservizi, un contesto delimitato può essere pensato come un'unità indipendente all'interno dell'architettura di un'applicazione che modella un particolare sottodominio, incapsulandone la logica, i dati e la messaggistica univoci. Di conseguenza, ogni microservizio può essere mappato su uno o più contesti delimitati, che separano le responsabilità dei diversi servizi, consentendo loro di evolversi in modo indipendente. Con questi contesti isolati, gli sviluppatori possono concentrarsi sulle funzionalità principali di ciascun microservizio, separandolo dalle preoccupazioni degli altri componenti. Questo allineamento dei contesti delimitati con i microservizi aiuta a distribuire meglio la logica aziendale complessiva, riducendo la complessità di sviluppo e manutenzione dell'applicazione.

La creazione di contesti delimitati implica diverse considerazioni chiave, tra cui:

Comprensione del dominio: è fondamentale una comprensione approfondita del dominio applicativo primario, che include l'identificazione dei sottodomini rilevanti, la modellazione delle relazioni tra le entità del dominio, nonché la definizione delle regole e dei processi aziendali associati.

Mappatura del contesto: definire i confini e le relazioni tra diversi contesti delimitati e microservizi è essenziale per garantire una collaborazione efficace e mantenere la separazione delle preoccupazioni. La mappatura del contesto implica l'identificazione di entità condivise e meccanismi di traduzione utilizzati quando si interagisce con altri contesti.

Modelli di comunicazione: i contesti delimitati spesso comunicano tra loro per sincronizzare i propri stati e condividere dati. Diversi modelli di comunicazione, come richiesta-risposta, guidati dagli eventi o replicazione dei dati, possono essere utilizzati per stabilire una comunicazione efficace tra questi contesti isolati.

Strategie di integrazione: l'adozione di strategie di integrazione coerenti e affidabili garantisce il buon funzionamento di un sistema basato su microservizi progettato utilizzando Bounded Contexts. Tali strategie includono gateway API, broker di messaggi o mesh di servizi, che facilitano interazioni fluide tra i microservizi per fornire i risultati desiderati.

Come esempio concreto, considera un'applicazione di e-commerce con più sottosistemi indipendenti, come la gestione dell'inventario, l'elaborazione degli ordini e la gestione delle relazioni con i clienti. Ciascuno di questi sottosistemi può essere progettato come contesti delimitati separati, incapsulando la logica e i dati del dominio specifico e implementato utilizzando microservizi. Aderendo ai principi del contesto delimitato e dei microservizi, gli sviluppatori possono creare soluzioni software altamente modulari, scalabili e manutenibili che soddisfano in modo efficiente le varie esigenze aziendali.

La potente piattaforma no-code di AppMaster supporta la progettazione, lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni basate sui principi del contesto delimitato e dei microservizi. Gli strumenti visivi e i modelli della piattaforma consentono la creazione e l'integrazione fluida di vari componenti, consentendo agli sviluppatori di creare in modo efficiente applicazioni robuste e scalabili su più piattaforme. Con l'approccio unico di AppMaster alla generazione di applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano, gli sviluppatori possono adattare e modificare facilmente le proprie applicazioni senza accumulare debiti tecnici o influire negativamente sulle prestazioni complessive del sistema. Indipendentemente dalla portata o dalla complessità dell'applicazione, AppMaster consente agli utenti di creare soluzioni software di qualità in modo economicamente vantaggioso ed efficiente.