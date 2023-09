Contexte délimité

Dans le contexte architectural des microservices, le terme « contexte limité » fait référence à une frontière clairement définie au sein du système logiciel qui encapsule un ensemble spécifique de concepts, d'entités et de fonctionnalités connexes afin de modéliser un sous-domaine distinct au sein du domaine d'application plus large. Cette approche améliore la maintenabilité, l'évolutivité et la réutilisation des composants logiciels, permettant ainsi aux développeurs de créer plus efficacement des applications de haute qualité.

Bounded Context joue un rôle central dans la conception de systèmes selon les principes de Domain-Driven Design (DDD), une approche de développement logiciel qui met l'accent sur l'utilisation de modèles spécifiques à un domaine pour définir divers composants de l'architecture logicielle. En comprenant les concepts de domaine fondamentaux de l'application et leurs interrelations, les développeurs peuvent modéliser des contextes limités pour éviter tout couplage indésirable entre différents sous-domaines. Cette séparation garantit que chaque contexte fonctionne indépendamment, en se concentrant sur la résolution d'un problème spécifique dans le domaine global du problème sans être affecté négativement par des modifications externes.

AppMaster, une plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, exploite le concept de contexte limité pour faciliter l'intégration transparente des microservices tout en maintenant une séparation appropriée des préoccupations. Cette approche permet aux développeurs de la plateforme de modéliser, concevoir et mettre en œuvre efficacement une logique métier complexe sur divers composants d'application, garantissant ainsi des performances et une évolutivité robustes pour les applications à l'échelle de l'entreprise.

Dans le domaine des microservices, un contexte limité peut être considéré comme une unité indépendante au sein de l'architecture d'une application qui modélise un sous-domaine particulier, encapsulant sa logique, ses données et sa messagerie uniques. Par conséquent, chaque microservice peut être mappé sur un ou plusieurs contextes limités, qui séparent les responsabilités des différents services, leur permettant d'évoluer indépendamment. Avec ces contextes isolés, les développeurs peuvent se concentrer sur les capacités principales de chaque microservice, en le dissociant des préoccupations des autres composants. Cet alignement des contextes limités avec les microservices permet de mieux répartir la logique métier globale, réduisant ainsi la complexité de développement et de maintenance de l'application.

La création de contextes délimités implique plusieurs considérations clés, notamment :

Compréhension du domaine : une compréhension approfondie du domaine d'application principal est essentielle, ce qui implique l'identification des sous-domaines pertinents, la modélisation des relations entre les entités du domaine, ainsi que la définition des règles et processus métier associés.

Cartographie du contexte : définir les limites et les relations entre les différents contextes délimités et microservices est essentiel pour garantir une collaboration efficace et maintenir la séparation des préoccupations. La cartographie du contexte implique l'identification des entités partagées et des mécanismes de traduction utilisés lors de l'interaction avec d'autres contextes.

Modèles de communication : les contextes délimités communiquent souvent entre eux pour synchroniser leurs états et partager des données. Plusieurs modèles de communication, tels que la demande-réponse, la réplication événementielle ou la réplication de données, peuvent être utilisés pour établir une communication efficace entre ces contextes isolés.

Stratégies d'intégration : l'adoption de stratégies d'intégration cohérentes et fiables garantit le bon fonctionnement d'un système basé sur des microservices conçu à l'aide de contextes limités. Ces stratégies incluent des passerelles API, des courtiers de messages ou des maillages de services, qui facilitent des interactions fluides entre les microservices pour fournir les résultats souhaités.

À titre d'exemple concret, considérons une application de commerce électronique dotée de plusieurs sous-systèmes indépendants, tels que la gestion des stocks, le traitement des commandes et la gestion de la relation client. Chacun de ces sous-systèmes peut être conçu comme des contextes délimités distincts, encapsulant leur logique et leurs données de domaine spécifiques, et implémentés à l'aide de microservices. En adhérant aux principes du contexte limité et des microservices, les développeurs peuvent créer des solutions logicielles hautement modulaires, évolutives et maintenables qui répondent efficacement aux divers besoins de l'entreprise.

