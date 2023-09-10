Yazılım Mimarisi ve Kalıpları alanında "Yüksek Kullanılabilirlik" (HA) terimi, kesinti süresini en aza indirmek ve kullanıcılara sürekli ve kesintisiz hizmetler sağlamak amacıyla bir sistemin uzun bir süre boyunca erişilebilir ve çalışır durumda olma özelliğini ifade eder. . Bir yazılım sisteminde yüksek kullanılabilirliğin sağlanması çok önemlidir; çünkü bu, gelişmiş kullanıcı deneyimi, sisteme olan güvenin artması, potansiyel gelir kaybının en aza indirilmesi ve iş sürekliliğinin iyileştirilmesi anlamına gelir.

Yüksek kullanılabilirlik genellikle yedeklilik, yük dengeleme, izleme ve felaket kurtarma gibi çeşitli stratejilerle sağlanır. Yazılım mimarları, bu stratejileri bir sistem tasarımına dahil ederek, sistemin genel kullanılabilirliğini ve dayanıklılığını önemli ölçüde iyileştirebilir, plansız kesinti olasılığını etkili bir şekilde azaltabilir ve kullanıcılar için olası kesintileri en aza indirebilir.

Artıklık, yüksek kullanılabilirliğe ulaşmada temel bir stratejidir. Bir arıza meydana gelmesi durumunda bir yedeğin her zaman kullanılabilir olmasını sağlamak için kritik sistem bileşenlerinin birden fazla örneğinin oluşturulmasını içerir. Her bileşen ayrı bir donanımda barındırılmalı ve bazı durumlarda tesis genelindeki arızalara karşı ek koruma sağlamak için birden fazla coğrafi konuma dağıtılmalıdır. Bu yedek bileşenler daha sonra trafiği birden fazla sunucuya eşit şekilde dağıtan, tek bir sunucunun aşırı yüklenmesi riskini azaltan ve sistemin genel hata toleransını artıran ağ yük dengeleyiciler aracılığıyla bağlanabilir.

Genellikle yedeklilik ile birlikte kullanılan yük dengeleme, yüksek kullanılabilirliğe ulaşmak için başka bir temel stratejidir. Yük dengeleme algoritmaları, gelen yükü bir hizmetin birden fazla örneği arasında dağıtarak tek bir örneğin aşırı yüklenmemesini sağlar ve bir veya daha fazla örnek başarısız olsa bile hizmet sürekliliğini korur. Donanım tabanlı yük dengeleyicilerin yanı sıra, gelişmiş sistem ölçeklenebilirliği ve esnekliği için bulut tabanlı altyapılara entegre edilebilen çeşitli yazılım tabanlı yük dengeleme çözümleri mevcuttur.

İzleme aynı zamanda yüksek kullanılabilirliğin önemli bir unsurudur. İzleme araçları, sistem bileşenlerini sürekli gözlemleyerek potansiyel sorunları tespit edebilir ve bu sorunlar sistem arızalarına dönüşmeden önce uyarıları veya otomatik iyileştirme eylemlerini tetikleyebilir. İzleme, sunucuların, veritabanlarının, ağ bağlantılarının ve diğer kritik bileşenlerin sağlığının kontrol edilmesini ve ayrıca sistemin yanıt verdiğini ve gerekli iş yükünü kaldırabildiğini sürekli olarak doğrulamayı içerebilir.

Felaket kurtarma, ciddi bir arıza durumunda sistemi ve bileşenlerini kurtarmak için kullanılan süreçleri, politikaları ve teknolojileri tanımlayarak yüksek kullanılabilirliğin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Bu, verilerin birden fazla sitede çoğaltılmasını, periyodik yedeklemeler oluşturulmasını ve bir arıza meydana geldikten sonra normal operasyonların geri yüklenmesi için gerekli adımların ana hatlarını çizen olağanüstü durum kurtarma planlarının uygulanmasını içerebilir.

Yüksek kullanılabilirlik sağlayan bir platform örneği, minimum kodlama çabasıyla arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasına olanak tanıyan AppMaster no-code platformdur. AppMaster, yüksek kullanılabilirlik elde etmek için en iyi uygulamaları ve stratejileri mimarisine dahil ederek oluşturulan uygulamaların gelişmiş esneklik, ölçeklenebilirlik ve kararlılıktan faydalanmasını sağlar. Yedekli bileşenlerden, akıllı yük dengelemeden, güçlü izlemeden ve kapsamlı felaket kurtarma stratejilerinden yararlanan AppMaster uygulamaları, kullanıcılara yüksek düzeyde kullanılabilir ve sürekli hizmetler sunabilir.

Sonuç olarak, bir yazılım sisteminde yüksek kullanılabilirliğe ulaşmak, sistemin belirli bağlamına ve bileşenlerine göre uyarlanmış strateji ve tekniklerin bir kombinasyonunun kullanılmasını gerektirir. Kullanıcıların kesintisiz hizmet ve minimum kesinti süresi beklediği modern yazılım uygulamalarında yüksek kullanılabilirlik esastır. Yazılım mimarları yedeklilik, yük dengeleme, izleme ve felaket kurtarmayı uygulayarak sistemlerinin yüksek düzeyde kullanılabilir ve dayanıklı kalmasını sağlayabilir, genel kullanıcı deneyimini geliştirebilir ve kritik iş süreçlerini koruyabilir.