Событийно-ориентированная архитектура

Архитектура, управляемая событиями (EDA) — это архитектурный шаблон программного обеспечения, который фокусируется на потоке событий, сообщений или сигналов между различными взаимодействующими компонентами. Он основан на принципах слабой связи и асинхронной связи, что обеспечивает высокий уровень масштабируемости, гибкости и адаптивности к изменениям. EDA помогает системам реагировать на события или изменения состояния в реальном времени, эффективно управлять распределенными системами и придерживаться принципов модульного и расширяемого проектирования.

В архитектуре, управляемой событиями, фундаментальные компоненты состоят из производителей событий, потребителей событий и канала событий. Производители событий отвечают за создание исходных событий и отправку их в канал событий. Канал событий служит посредником, маршрутизируя события от производителей к потребителям на основе их подписки или интересов. Потребители событий получают и обрабатывают события, потенциально запуская дополнительные события или действия в ответ.

EDA становится все более популярным шаблоном в современной разработке программного обеспечения благодаря его способности работать со сложными распределенными системами. С развитием Интернета вещей (IoT), обработки больших данных и облачных приложений в последние годы существенное распространение получили архитектуры, управляемые событиями. По данным Markets and Markets, мировой рынок событийно-ориентированной архитектуры, по прогнозам, вырастет с $25,0 млрд в 2020 году до $42,0 млрд к 2025 году, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 10,9% в течение прогнозируемого периода.

Существует несколько преимуществ, связанных с архитектурами, управляемыми событиями, в том числе:

Масштабируемость: асинхронная связь и слабая связь позволяют добавлять или удалять компоненты, не влияя на систему в целом. Это позволяет системе масштабироваться вверх или вниз в ответ на изменение рабочих нагрузок или требований.

асинхронная связь и слабая связь позволяют добавлять или удалять компоненты, не влияя на систему в целом. Это позволяет системе масштабироваться вверх или вниз в ответ на изменение рабочих нагрузок или требований. Устойчивость: EDA повышает отказоустойчивость, поскольку отдельные компоненты могут выйти из строя, не вызывая каскадных сбоев во всей системе. Кроме того, системы, управляемые событиями, могут автоматически восстанавливаться после сбоев путем повторной обработки событий после устранения проблемы.

EDA повышает отказоустойчивость, поскольку отдельные компоненты могут выйти из строя, не вызывая каскадных сбоев во всей системе. Кроме того, системы, управляемые событиями, могут автоматически восстанавливаться после сбоев путем повторной обработки событий после устранения проблемы. Расширяемость: модульная природа EDA позволяет обновлять, заменять или расширять компоненты без существенной доработки или риска для всей системы. Это способствует разработке поддерживаемого и адаптируемого программного обеспечения.

модульная природа EDA позволяет обновлять, заменять или расширять компоненты без существенной доработки или риска для всей системы. Это способствует разработке поддерживаемого и адаптируемого программного обеспечения. Оперативность в режиме реального времени. Системы, управляемые событиями, могут реагировать на события по мере их возникновения, обеспечивая быстрое выполнение бизнес-логики и улучшая взаимодействие с пользователем.

Реальный пример архитектуры, управляемой событиями, находится в области электронной коммерции. Когда клиент отправляет заказ, событие генерируется и отправляется в канал событий. В этом событии могут быть заинтересованы несколько различных потребителей событий, например системы управления запасами, системы доставки и системы управления взаимоотношениями с клиентами. Каждый потребитель обрабатывает событие автономно, обновляя свои соответствующие системы без какой-либо прямой координации между ними. Такой подход позволяет системе электронной коммерции эффективно справляться с высокими нагрузками по трафику и адаптироваться к изменениям бизнес-логики или требований.

Платформа AppMaster no-code — идеальная среда для создания событийно-управляемых приложений. Его инструменты визуального проектирования позволяют разработчикам создавать модели данных, бизнес-процессы и endpoints API, соответствующие требованиям архитектуры, управляемой событиями. Серверные приложения создаются с использованием языка программирования Go, который известен своими мощными функциями параллелизма и масштабируемости, что делает его хорошо подходящим для создания распределенных систем. Веб-приложения используют платформу Vue3 с TypeScript, а мобильные приложения используют серверные платформы с Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Серверный подход платформы снижает необходимость частых отправок приложений в магазин, обеспечивая при этом обновления пользовательского интерфейса и бизнес-логики приложения в режиме реального времени.

С помощью AppMaster разработчики могут оптимизировать процесс создания масштабируемых, отказоустойчивых и быстро реагирующих приложений, управляемых событиями, которые соответствуют современным тенденциям разработки программного обеспечения. Автоматически генерируя код, сценарии и документацию, AppMaster гарантирует, что у разработчиков есть необходимые инструменты для создания, тестирования и развертывания своих приложений, что значительно сокращает время вывода на рынок и техническую задолженность. AppMaster обеспечивает комплексную поддержку комплексной разработки приложений, от серверных систем до интерфейсных веб-приложений или мобильных приложений, что делает его мощным инструментом как для разработчиков, так и для организаций.