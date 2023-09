Arquitetura Orientada a Eventos (EDA) é um padrão de arquitetura de software que se concentra no fluxo de eventos, mensagens ou sinais entre vários componentes em interação. Baseia-se nos princípios de acoplamento flexível e comunicação assíncrona, o que permite altos níveis de escalabilidade, flexibilidade e adaptabilidade a mudanças. A EDA ajuda os sistemas a reagir a eventos ou mudanças de estado em tempo real, a gerenciar sistemas distribuídos de maneira eficaz e a aderir a princípios de design modulares e extensíveis.

Em uma arquitetura orientada a eventos, os componentes fundamentais consistem em produtores de eventos, consumidores de eventos e um canal de eventos. Os produtores de eventos são responsáveis ​​por gerar eventos de origem e enviá-los ao canal de eventos. O canal de eventos atua como intermediário, encaminhando os eventos dos produtores aos consumidores, com base na sua assinatura ou interesse. Os consumidores de eventos recebem e processam os eventos, potencialmente desencadeando eventos ou ações adicionais em resposta.

EDA está se tornando um padrão cada vez mais popular no desenvolvimento de software moderno devido à sua capacidade de lidar com sistemas distribuídos e complexos. Com o surgimento da Internet das Coisas (IoT), do processamento de big data e dos aplicativos nativos da nuvem, as arquiteturas orientadas a eventos ganharam força significativa nos últimos anos. De acordo com Markets and Markets, o mercado global de arquitetura orientada a eventos deverá crescer de US$ 25,0 bilhões em 2020 para US$ 42,0 bilhões até 2025, a uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 10,9% durante o período de previsão.

Existem vários benefícios associados às arquiteturas orientadas a eventos, incluindo:

Escalabilidade: A comunicação assíncrona e o acoplamento flexível permitem que componentes sejam adicionados ou removidos sem afetar o sistema como um todo. Isso permite que o sistema aumente ou diminua a escala em resposta às mudanças nas cargas de trabalho ou nos requisitos.

Resiliência: O EDA promove a tolerância a falhas, pois componentes individuais podem falhar sem causar falhas em cascata em todo o sistema. Além disso, os sistemas orientados a eventos podem se recuperar automaticamente de falhas reprocessando os eventos assim que o problema for resolvido.

Extensibilidade: A natureza modular do EDA permite que os componentes sejam atualizados, substituídos ou ampliados sem retrabalho significativo ou riscos para o sistema geral. Isso promove o desenvolvimento de software sustentável e adaptável.

Capacidade de resposta em tempo real: Os sistemas orientados a eventos podem reagir aos eventos à medida que ocorrem, permitindo a execução imediata da lógica de negócios e melhorando a experiência do usuário.

Um exemplo real de arquitetura orientada a eventos está no domínio do comércio eletrônico. Quando um cliente envia um pedido, um evento é gerado e enviado ao canal de eventos. Vários consumidores de eventos diferentes podem estar interessados ​​neste evento, como sistemas de gerenciamento de estoque, sistemas de remessa e sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Cada consumidor processa o evento de forma autônoma, atualizando seus respectivos sistemas sem qualquer coordenação direta entre eles. Essa abordagem permite que o sistema de comércio eletrônico lide com eficiência com altas cargas de tráfego e se adapte às mudanças na lógica ou nos requisitos de negócios.

A plataforma no-code AppMaster é um ambiente ideal para construir aplicativos orientados a eventos. Suas ferramentas de design visual permitem que os desenvolvedores criem modelos de dados, processos de negócios e endpoints de API que se alinhem com os requisitos de uma arquitetura orientada a eventos. Os aplicativos backend são gerados usando a linguagem de programação Go, que é conhecida por seus fortes recursos de simultaneidade e escalabilidade, tornando-a adequada para a construção de sistemas distribuídos. Os aplicativos da Web usam a estrutura Vue3 com TypeScript, e os aplicativos móveis utilizam estruturas orientadas por servidor com Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. A abordagem orientada ao servidor da plataforma reduz a necessidade de envios frequentes à loja de aplicativos, ao mesmo tempo que permite atualizações em tempo real na interface do usuário e na lógica de negócios do aplicativo.

Com AppMaster, os desenvolvedores podem agilizar o processo de criação de aplicativos escalonáveis, resilientes e responsivos orientados a eventos, alinhados às tendências modernas de desenvolvimento de software. Ao gerar automaticamente código, scripts e documentação, AppMaster garante que os desenvolvedores tenham as ferramentas necessárias para construir, testar e implantar seus aplicativos, reduzindo drasticamente o tempo de lançamento no mercado e o débito técnico. AppMaster fornece suporte abrangente para o desenvolvimento de aplicativos ponta a ponta, desde sistemas back-end até aplicativos web ou móveis front-end, tornando-o uma ferramenta poderosa para desenvolvedores e organizações.