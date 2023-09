Architektura sterowana zdarzeniami (EDA) to wzorzec architektury oprogramowania, który koncentruje się na przepływie zdarzeń, komunikatów lub sygnałów pomiędzy różnymi oddziałującymi komponentami. Opiera się na zasadach luźnego powiązania i komunikacji asynchronicznej, co umożliwia wysoki poziom skalowalności, elastyczności i zdolności dostosowywania się do zmian. EDA pomaga systemom reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym lub zmiany stanu, skutecznie zarządzać systemami rozproszonymi i przestrzegać zasad projektowania modułowego i rozszerzalnego.

W architekturze sterowanej zdarzeniami podstawowe komponenty składają się z producentów zdarzeń, konsumentów zdarzeń i kanału zdarzeń. Producenci zdarzeń odpowiadają za generowanie zdarzeń źródłowych i wysyłanie ich do kanału zdarzeń. Kanał zdarzeń pełni rolę pośrednika, kierując zdarzenia od producentów do konsumentów na podstawie ich subskrypcji lub zainteresowań. Konsumenci zdarzeń odbierają i przetwarzają zdarzenia, potencjalnie wyzwalając w odpowiedzi dodatkowe zdarzenia lub działania.

EDA staje się coraz bardziej popularnym wzorcem w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania ze względu na jego zdolność do obsługi złożonych, rozproszonych systemów. Wraz z rozwojem Internetu rzeczy (IoT), przetwarzania dużych zbiorów danych i aplikacji natywnych w chmurze, w ostatnich latach architektury sterowane zdarzeniami zyskały na popularności. Według Markets and Markets przewiduje się, że światowy rynek architektury sterowanej wydarzeniami wzrośnie z 25,0 miliardów dolarów w 2020 r. do 42,0 miliardów dolarów do 2025 r., przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 10,9% w okresie objętym prognozą.

Architektura sterowana zdarzeniami ma kilka zalet, do których należą:

Skalowalność: komunikacja asynchroniczna i luźne połączenie umożliwiają dodawanie lub usuwanie komponentów bez wpływu na cały system. Umożliwia to skalowanie systemu w górę lub w dół w odpowiedzi na zmieniające się obciążenie pracą lub wymagania.

komunikacja asynchroniczna i luźne połączenie umożliwiają dodawanie lub usuwanie komponentów bez wpływu na cały system. Umożliwia to skalowanie systemu w górę lub w dół w odpowiedzi na zmieniające się obciążenie pracą lub wymagania. Odporność: EDA promuje odporność na awarie, ponieważ poszczególne komponenty mogą ulec awarii, nie powodując kaskadowych awarii w całym systemie. Ponadto systemy sterowane zdarzeniami mogą automatycznie odbudowywać się po awariach, ponownie przetwarzając zdarzenia po rozwiązaniu problemu.

EDA promuje odporność na awarie, ponieważ poszczególne komponenty mogą ulec awarii, nie powodując kaskadowych awarii w całym systemie. Ponadto systemy sterowane zdarzeniami mogą automatycznie odbudowywać się po awariach, ponownie przetwarzając zdarzenia po rozwiązaniu problemu. Rozszerzalność: modułowy charakter EDA umożliwia aktualizację, wymianę lub rozbudowę komponentów bez znaczących przeróbek lub ryzyka dla całego systemu. Promuje to rozwój oprogramowania łatwego w utrzymaniu i adaptacji.

modułowy charakter EDA umożliwia aktualizację, wymianę lub rozbudowę komponentów bez znaczących przeróbek lub ryzyka dla całego systemu. Promuje to rozwój oprogramowania łatwego w utrzymaniu i adaptacji. Responsywność w czasie rzeczywistym: systemy sterowane zdarzeniami mogą reagować na zdarzenia w momencie ich wystąpienia, umożliwiając szybką realizację logiki biznesowej i poprawiając komfort użytkownika.

Rzeczywisty przykład architektury sterowanej zdarzeniami można znaleźć w domenie handlu elektronicznego. Kiedy klient składa zamówienie, generowane jest zdarzenie i wysyłane do kanału zdarzeń. Tym wydarzeniem może być zainteresowanych kilku różnych konsumentów wydarzeń, takich jak systemy zarządzania zapasami, systemy wysyłkowe i systemy zarządzania relacjami z klientami. Każdy konsument przetwarza wydarzenie samodzielnie, aktualizując swoje systemy bez bezpośredniej koordynacji między nimi. Takie podejście pozwala systemowi e-commerce skutecznie obsługiwać duże obciążenie ruchem i dostosowywać się do zmian w logice biznesowej lub wymaganiach.

Platforma AppMaster no-code to idealne środowisko do tworzenia aplikacji sterowanych zdarzeniami. Narzędzia do projektowania wizualnego umożliwiają programistom tworzenie modeli danych, procesów biznesowych i endpoints API, które odpowiadają wymaganiom architektury sterowanej zdarzeniami. Aplikacje backendowe są generowane przy użyciu języka programowania Go, który znany jest z silnych funkcji współbieżności i skalowalności, dzięki czemu doskonale nadaje się do budowania systemów rozproszonych. Aplikacje internetowe wykorzystują framework Vue3 z TypeScript, a aplikacje mobilne wykorzystują frameworki serwerowe z Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS. Podejście platformy oparte na serwerze zmniejsza potrzebę częstego przesyłania aplikacji do sklepu z aplikacjami, umożliwiając jednocześnie aktualizacje interfejsu użytkownika i logiki biznesowej aplikacji w czasie rzeczywistym.

Dzięki AppMaster programiści mogą usprawnić proces tworzenia skalowalnych, odpornych i responsywnych aplikacji sterowanych zdarzeniami, które są zgodne z nowoczesnymi trendami w tworzeniu oprogramowania. Automatycznie generując kod, skrypty i dokumentację, AppMaster zapewnia programistom narzędzia niezbędne do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji, drastycznie skracając czas wprowadzenia produktu na rynek i dług techniczny. AppMaster zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie kompleksowego tworzenia aplikacji, od systemów backendowych po frontendowe aplikacje internetowe lub mobilne, co czyni go potężnym narzędziem zarówno dla programistów, jak i organizacji.