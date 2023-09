L'architecture pilotée par les événements (EDA) est un modèle d'architecture logicielle qui se concentre sur le flux d'événements, de messages ou de signaux entre divers composants en interaction. Il est basé sur les principes du couplage lâche et de la communication asynchrone, qui permettent des niveaux élevés d'évolutivité, de flexibilité et d'adaptabilité aux changements. EDA aide les systèmes à réagir aux événements ou aux changements d'état en temps réel, à gérer efficacement les systèmes distribués et à adhérer aux principes de conception modulaires et extensibles.

Dans une architecture basée sur les événements, les composants fondamentaux sont constitués de producteurs d'événements, de consommateurs d'événements et d'un canal d'événements. Les producteurs d'événements sont chargés de générer les événements sources et de les envoyer au canal d'événements. Le canal événementiel sert d'intermédiaire, acheminant les événements des producteurs vers les consommateurs, en fonction de leur abonnement ou de leur intérêt. Les consommateurs d'événements reçoivent et traitent les événements, déclenchant potentiellement des événements ou des actions supplémentaires en réponse.

L'EDA devient un modèle de plus en plus populaire dans le développement de logiciels modernes en raison de sa capacité à gérer des systèmes distribués complexes. Avec l’essor de l’Internet des objets (IoT), du traitement du Big Data et des applications cloud natives, les architectures événementielles ont gagné en popularité ces dernières années. Selon Markets and Markets, le marché mondial de l'architecture événementielle devrait passer de 25,0 milliards de dollars en 2020 à 42,0 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9 % au cours de la période de prévision.

Il existe plusieurs avantages associés aux architectures basées sur les événements, notamment :

Évolutivité : la communication asynchrone et le couplage lâche permettent d'ajouter ou de supprimer des composants sans affecter l'ensemble du système. Cela permet au système d'augmenter ou de réduire l'échelle en réponse à l'évolution des charges de travail ou des exigences.

la communication asynchrone et le couplage lâche permettent d'ajouter ou de supprimer des composants sans affecter l'ensemble du système. Cela permet au système d'augmenter ou de réduire l'échelle en réponse à l'évolution des charges de travail ou des exigences. Résilience : EDA favorise la tolérance aux pannes, car des composants individuels peuvent tomber en panne sans provoquer de pannes en cascade dans l'ensemble du système. De plus, les systèmes pilotés par événements peuvent automatiquement se remettre d'une panne en retraitant les événements une fois le problème résolu.

EDA favorise la tolérance aux pannes, car des composants individuels peuvent tomber en panne sans provoquer de pannes en cascade dans l'ensemble du système. De plus, les systèmes pilotés par événements peuvent automatiquement se remettre d'une panne en retraitant les événements une fois le problème résolu. Extensibilité : la nature modulaire d'EDA permet aux composants d'être mis à jour, remplacés ou étendus sans retouches significatives ni risque pour l'ensemble du système. Cela favorise le développement de logiciels maintenables et adaptables.

la nature modulaire d'EDA permet aux composants d'être mis à jour, remplacés ou étendus sans retouches significatives ni risque pour l'ensemble du système. Cela favorise le développement de logiciels maintenables et adaptables. Réactivité en temps réel : les systèmes pilotés par les événements peuvent réagir aux événements au fur et à mesure qu'ils se produisent, permettant l'exécution rapide de la logique métier et améliorant l'expérience utilisateur.

Un exemple concret d’architecture événementielle se trouve dans le domaine du commerce électronique. Lorsqu'un client soumet une commande, un événement est généré et envoyé au canal événementiel. Plusieurs consommateurs d'événements différents peuvent être intéressés par cet événement, tels que les systèmes de gestion des stocks, les systèmes d'expédition et les systèmes de gestion de la relation client. Chaque consommateur traite l'événement de manière autonome, mettant à jour ses systèmes respectifs sans aucune coordination directe entre eux. Cette approche permet au système de commerce électronique de gérer efficacement des charges de trafic élevées et de s'adapter aux changements de logique ou d'exigences métier.

La plateforme no-code AppMaster est un environnement idéal pour créer des applications basées sur des événements. Ses outils de conception visuelle permettent aux développeurs de créer des modèles de données, des processus métier et endpoints d'API qui s'alignent sur les exigences d'une architecture basée sur les événements. Les applications backend sont générées à l'aide du langage de programmation Go, connu pour ses fortes fonctionnalités de concurrence et d'évolutivité, ce qui le rend bien adapté à la création de systèmes distribués. Les applications Web utilisent le framework Vue3 avec TypeScript, et les applications mobiles exploitent des frameworks pilotés par serveur avec Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. L'approche serveur de la plateforme réduit le besoin de soumissions fréquentes sur l'App Store tout en permettant des mises à jour en temps réel de l'interface utilisateur et de la logique métier de l'application.

Avec AppMaster, les développeurs peuvent rationaliser le processus de création d'applications événementielles évolutives, résilientes et réactives, alignées sur les tendances modernes du développement logiciel. En générant automatiquement du code, des scripts et de la documentation, AppMaster garantit que les développeurs disposent des outils nécessaires pour créer, tester et déployer leurs applications, réduisant ainsi considérablement les délais de commercialisation et la dette technique. AppMaster fournit une prise en charge complète du développement d'applications de bout en bout, des systèmes backend aux applications Web ou mobiles frontales, ce qui en fait un outil puissant tant pour les développeurs que pour les organisations.