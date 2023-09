Microservices Configuration Management (MCM) is een systematische aanpak voor het beheren van de configuratie, afhankelijkheden en implementatie van een applicatie die is ontwikkeld met behulp van de microservices-architectuurstijl. Dit architecturale ontwerp kenmerkt zich door de ontleding van een monolithische applicatie in kleinere, onafhankelijk inzetbare diensten die afzonderlijk ontwikkeld, getest en onderhouden kunnen worden. MCM is essentieel voor het garanderen van naadloze integratie, efficiënte implementatie en stabiele communicatie tussen deze ongelijksoortige services, die bijdragen aan de algehele functionaliteit en prestaties van de applicatie.

In de context van microservices houdt MCM zich bezig met de identificatie, tracking en controle van verschillende elementen die verband houden met de configuratie van elke service: serviceversiebeheer, implementatiemanifesten, omgevingsinstellingen, communicatiekanalen en afhankelijkheidsrelaties. Deze configuratie-items zullen zich gedurende de levenscyclus van de applicatie ontwikkelen en moeten effectief worden beheerd om het risico op fouten te verminderen, downtime te minimaliseren en de consistentie tussen services te bevorderen. AppMaster, een krachtig platform voor het bouwen van applicaties no-code, is een ideaal hulpmiddel voor het afhandelen van MCM-taken, omdat het ontwikkelaars helpt bij het creëren en beheren van datamodellen, bedrijfsprocessen, REST API's en WSS-eindpunten die voor dit doel cruciaal zijn.

Configuratiebeheer voor microservices omvat verschillende aspecten, waaronder:

1. Opslag van configuratiegegevens: ervoor zorgen dat serviceconfiguratiegegevens op een centrale locatie worden opgeslagen, zoals een repository of een speciale configuratieservice. Dit maakt eenvoudige detectie, toegangscontrole en versiebeheer van configuratiegegevens mogelijk, waardoor een consistente en betrouwbare configuratiestatus voor alle services wordt gegarandeerd. Deze gecentraliseerde opslag kan de vorm hebben van een versiebeheersysteem (zoals Git) of een gespecialiseerde configuratiebeheertool.

2. Versiebeheer van configuratiegegevens: het toewijzen van unieke identificatiegegevens aan verschillende versies van configuratiegegevens, waardoor indien nodig eenvoudig kan worden teruggedraaid en wijzigingen in de configuraties in de loop van de tijd kunnen worden gevolgd. Dit is essentieel voor het behoud van de stabiliteit van het systeem en het verminderen van de impact van mogelijke fouten.

3. Validatie van configuratiegegevens: het controleren van de integriteit, consistentie en veiligheid van configuratiegegevens voordat deze op services worden toegepast, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alleen geldige en veilige configuratiewijzigingen door het hele systeem worden doorgevoerd. Hierbij kan het gaan om geautomatiseerde tools en processen, zoals pijplijnen voor continue integratie en continue levering (CI/CD), statische analyse en automatisch testen.

4. Distributie van configuratiegegevens: Zorgen voor de tijdige en veilige distributie van wijzigingen in configuratiegegevens naar alle betrokken services, waardoor het risico op verouderde of inconsistente configuraties wordt geminimaliseerd. Dit kunnen mechanismen zijn zoals polling, pushmeldingen of gebeurtenisgestuurde updates.

5. Auditing van configuratiegegevens: het bijhouden van alle wijzigingen in configuratiegegevens en het respectieve auteurschap, hulp bij het oplossen van problemen en het bieden van een audittrail om naleving van wettelijke vereisten of organisatiebeleid te helpen garanderen.

Met het no-code platform van AppMaster kunnen ontwikkelaars hun microservices-configuratie eenvoudig beheren, dankzij de visuele datamodellering, het beheer van bedrijfsprocessen, het genereren van REST API's en de ondersteuning voor WSS-eindpunten. Terwijl projecten evolueren en groeien, zorgt AppMaster ervoor dat de backend (gebouwd met Go), web (gebouwd met Vue3) en mobiele (gebouwd met Kotlin en Jetpack Compose/ SwiftUI) applicaties consistent blijven met de veranderingen in de serviceconfiguratie.

Bovendien kunnen ontwikkelaars, dankzij AppMaster 's automatische generatie van swagger (open API)-documentatie en databaseschema-migratiescripts, met vertrouwen serviceconfiguraties bijwerken, wetende dat alle afhankelijke componenten hun consistentie en compatibiliteit behouden. Het snelle en efficiënte proces voor het genereren van applicaties van AppMaster, dat minder dan 30 seconden duurt, elimineert ook technische schulden door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten veranderen, wat een efficiëntere microservices-architectuur stimuleert.

Samenvattend is Microservices Configuration Management een essentieel aspect bij het ontwikkelen en onderhouden van robuuste, schaalbare en efficiënte applicaties die zijn gebouwd met behulp van de microservices-architectuur. Door gebruik te maken van een krachtig no-code platform zoals AppMaster kan MCM aanzienlijk worden vergemakkelijkt, waardoor ontwikkelaars een uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving krijgen die een snellere en kosteneffectievere applicatieontwikkeling bevordert zonder concessies te doen aan de kwaliteit of schaalbaarheid.