Frameworks de microsserviços referem-se aos padrões e ferramentas de arquitetura de software que suportam e facilitam o desenvolvimento, manutenção e implantação de aplicativos baseados em microsserviços. No contexto dos microsserviços, um aplicativo é projetado como uma coleção de serviços fracamente acoplados e implementáveis ​​de forma independente, geralmente desenvolvidos e mantidos por equipes diferentes. Esses serviços interagem entre si, muitas vezes por meio de APIs, para formar um sistema de software coeso e totalmente funcional. As estruturas de microsserviços ajudam a enfrentar os desafios comuns que surgem durante a construção de tais sistemas, incluindo descoberta de serviços, comunicação, segurança, escalabilidade e muito mais, melhorando significativamente a eficiência, agilidade e robustez do seu processo de desenvolvimento de software.

A adoção de microsserviços tem aumentado constantemente, com 80% das organizações de desenvolvimento de software pesquisadas em um relatório da O'Reilly de 2020, indicando que começaram a adotar microsserviços ou já os estão utilizando na produção.

Os princípios básicos dos microsserviços incluem design orientado a domínio, governança descentralizada, automação e pequenos serviços. Uma estrutura de microsserviços deve apoiar esses princípios, proporcionar facilidade de desenvolvimento e permitir que os desenvolvedores se concentrem na implementação da lógica de negócios específica para seus serviços. Existem várias estruturas de microsserviços populares disponíveis, incluindo Spring Boot (Java), Express (Javascript), Flask (Python) e muitas outras, que oferecem recursos diferentes e atendem a diversas necessidades organizacionais e preferências tecnológicas.

Uma das principais vantagens do uso de estruturas de microsserviços é a capacidade de minimizar códigos e padrões de configuração. Ao fornecer integrações, ferramentas e bibliotecas pré-construídas para preocupações comuns, como comunicação, segurança, registro e métricas, essas estruturas permitem que os desenvolvedores economizem tempo e se concentrem na funcionalidade principal de seus serviços. Isso geralmente leva a ciclos de desenvolvimento mais rápidos, uma consideração importante para empresas que precisam de formas ágeis de responder aos requisitos e às necessidades dos clientes em constante mudança.

Outra consideração importante ao usar estruturas de microsserviços é a facilidade de implantação. Os microsserviços podem ser implantados, dimensionados e atualizados de forma independente, permitindo que equipes individuais sejam mais autônomas e melhorem a qualidade de seu código ao longo do tempo. Algumas estruturas incluem ferramentas e utilitários que facilitam a criação de pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) e automatizam o processo de implantação, o que pode aumentar significativamente a produtividade da equipe.

Um aspecto essencial de qualquer estrutura de microsserviços são os mecanismos que ela fornece para lidar com a comunicação entre os serviços. A maioria das estruturas oferece suporte a protocolos HTTP(S), mas muitas também oferecem suporte a protocolos alternativos, como gRPC, que podem fornecer melhor desempenho e permitir padrões de comunicação mais avançados, como streaming bidirecional. A comunicação continua sendo um elemento crítico nas arquiteturas de microsserviços, exigindo gerenciamento eficiente de balanceamento de carga, novas tentativas e tempos limite, que as estruturas geralmente abordam por meio de técnicas como gateways de API, malhas de serviço e outros componentes de middleware.

A segurança é outro aspecto importante a considerar ao escolher uma estrutura de microsserviços. Fatores como autenticação, autorização e criptografia devem ser levados em consideração ao projetar e construir microsserviços. Uma estrutura robusta normalmente fornecerá recursos de segurança integrados ou permitirá fácil integração com a infraestrutura de segurança existente, como provedores de identidade, logon único e soluções de gerenciamento de certificados.

A escalabilidade pode ser outro grande benefício dos sistemas baseados em microsserviços e, idealmente, a estrutura deve ser capaz de facilitá-la de forma eficiente. Ao fornecer recursos como escalonamento horizontal, escalonamento automático e degradação graciosa, as estruturas de microsserviços desempenham um papel crucial para garantir que seu aplicativo tenha um desempenho ideal, mesmo sob cargas significativas de tráfego ou processamento.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para desenvolvimento de aplicativos, aproveita o potencial dos microsserviços na criação de soluções de software confiáveis ​​e escaláveis ​​em vários domínios. Usando a plataforma, as empresas podem criar visualmente modelos de dados, lógica de negócios e endpoints de API, construir uma UI totalmente interativa com drag-and-drop e gerar aplicativos reais que podem ser hospedados no local ou na nuvem - tudo sem escrever um única linha de código. AppMaster ajuda a construir aplicativos de forma rápida, econômica e sem qualquer dívida técnica, tornando-o a escolha ideal para acelerar o processo de desenvolvimento e reduzir o tempo de lançamento no mercado.

No geral, a escolha da estrutura de microsserviços certa pode ter um impacto significativo no sucesso do seu empreendimento de desenvolvimento de software. Ao considerar os vários fatores, como facilidade de desenvolvimento, implantação, escalabilidade, segurança e comunicação, e alinhá-los com seus requisitos organizacionais, objetivos de negócios e preferências tecnológicas, você pode navegar com sucesso no cenário de microsserviços e aproveitar seu poder no fornecimento de alta qualidade. -soluções de software de qualidade, resilientes e sustentáveis.