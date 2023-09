Struktury mikrousług odnoszą się do wzorców architektury oprogramowania i narzędzi, które wspierają i ułatwiają rozwój, konserwację i wdrażanie aplikacji opartych na mikrousługach. W kontekście mikrousług aplikacja jest projektowana jako zbiór luźno powiązanych, niezależnie wdrażalnych usług, często opracowywanych i utrzymywanych przez różne zespoły. Usługi te współdziałają ze sobą, często za pośrednictwem interfejsów API, tworząc spójny i w pełni funkcjonalny system oprogramowania. Struktury mikrousług pomagają stawić czoła typowym wyzwaniom pojawiającym się podczas budowania takich systemów, w tym odkrywaniu usług, komunikacji, bezpieczeństwu, skalowalności i nie tylko, znacznie poprawiając wydajność, elastyczność i solidność procesu tworzenia oprogramowania.

Stosowanie mikrousług stale rośnie – 80% organizacji zajmujących się tworzeniem oprogramowania ankietowanych w raporcie O'Reilly z 2020 r. wskazało, że zaczęły wdrażać mikrousługi lub już używają ich w środowisku produkcyjnym.

Podstawowe zasady mikrousług obejmują projektowanie oparte na domenie, zdecentralizowane zarządzanie, automatyzację i małe usługi. Struktura mikrousług powinna wspierać te zasady, zapewniać łatwość programowania i umożliwiać programistom skupienie się na wdrażaniu logiki biznesowej specyficznej dla ich usług. Dostępnych jest kilka popularnych frameworków mikrousług, w tym Spring Boot (Java), Express (Javascript), Flask (Python) i wiele innych, które oferują różne funkcje i zaspokajają różne potrzeby organizacyjne i preferencje technologiczne.

Jedną z kluczowych zalet stosowania frameworków mikrousług jest ich zdolność do minimalizacji kodu i szablonów konfiguracji. Zapewniając gotowe integracje, narzędzia i biblioteki do typowych problemów, takich jak komunikacja, bezpieczeństwo, rejestrowanie i metryki, platformy te pozwalają programistom zaoszczędzić czas i skupić się na podstawowej funkcjonalności swoich usług. Często prowadzi to do szybszych cykli rozwoju, co jest kluczowym czynnikiem dla firm, które potrzebują elastycznych sposobów reagowania na stale zmieniające się wymagania i potrzeby klientów.

Kolejną ważną kwestią przy korzystaniu ze struktur mikrousług jest łatwość wdrożenia. Mikrousługi można wdrażać, skalować i aktualizować niezależnie, dzięki czemu poszczególne zespoły mogą być bardziej autonomiczne i z czasem podnosić jakość swojego kodu. Niektóre frameworki zawierają narzędzia i narzędzia, które ułatwiają tworzenie potoków ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) oraz automatyzują proces wdrażania, co może znacznie zwiększyć produktywność zespołu.

Istotnym aspektem każdego frameworku mikrousług są mechanizmy, które zapewnia do obsługi komunikacji pomiędzy usługami. Większość struktur obsługuje protokoły HTTP(S), ale wiele z nich oferuje także obsługę alternatywnych protokołów, takich jak gRPC, które mogą zapewnić lepszą wydajność i umożliwić bardziej zaawansowane wzorce komunikacji, takie jak dwukierunkowe przesyłanie strumieniowe. Komunikacja pozostaje kluczowym elementem architektur mikrousług, wymagającym wydajnego zarządzania równoważeniem obciążenia, ponownymi próbami i przekroczeniami limitów czasu, które platformy zwykle rozwiązują za pomocą technik, takich jak bramy API, siatki usług i inne komponenty oprogramowania pośredniego.

Bezpieczeństwo to kolejny kluczowy aspekt, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy mikrousług. Projektując i budując mikrousługi, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak uwierzytelnianie, autoryzacja i szyfrowanie. Solidna struktura zazwyczaj zapewnia wbudowane funkcje zabezpieczeń lub umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą zabezpieczeń, taką jak dostawcy tożsamości, rozwiązania do jednokrotnego logowania i zarządzania certyfikatami.

Skalowalność może być kolejną ważną zaletą systemów opartych na mikrousługach, a platforma powinna w idealnym przypadku skutecznie to ułatwiać. Zapewniając takie funkcje, jak skalowanie poziome, automatyczne skalowanie i płynna degradacja, struktury mikrousług odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu optymalnego działania aplikacji, nawet przy znacznym obciążeniu ruchem lub przetwarzaniem.

AppMaster, potężna platforma no-code do tworzenia aplikacji, wykorzystuje potencjał mikrousług w tworzeniu niezawodnych i skalowalnych rozwiązań programowych w różnych domenach. Korzystając z platformy, firmy mogą wizualnie tworzyć modele danych, logikę biznesową i endpoints API, budować w pełni interaktywny interfejs użytkownika za pomocą metody drag-and-drop oraz generować prawdziwe aplikacje, które można hostować lokalnie lub w chmurze – a wszystko to bez konieczności pisania pojedyncza linia kodu. AppMaster pomaga szybko, oszczędnie i bez długów technicznych tworzyć aplikacje, co czyni go idealnym wyborem, jeśli chodzi o przyspieszenie procesu rozwoju i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek.

Ogólnie rzecz biorąc, wybór odpowiedniego środowiska mikrousług może mieć znaczący wpływ na powodzenie Twojego przedsięwzięcia związanego z tworzeniem oprogramowania. Uwzględniając różne czynniki, takie jak łatwość programowania, wdrażania, skalowalność, bezpieczeństwo i komunikacja, oraz dopasowując je do wymagań organizacyjnych, celów biznesowych i preferencji technologicznych, można z powodzeniem poruszać się po krajobrazie mikrousług i wykorzystywać ich moc do dostarczania wysokiej jakości usług. -jakościowe, odporne i łatwe w utrzymaniu rozwiązania programowe.