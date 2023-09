Microservices-Frameworks beziehen sich auf Software-Architekturmuster und -Tools, die die Entwicklung, Wartung und Bereitstellung von Microservices-basierten Anwendungen unterstützen und erleichtern. Im Kontext von Microservices ist eine Anwendung als Sammlung lose gekoppelter, unabhängig voneinander einsetzbarer Dienste konzipiert, die oft von verschiedenen Teams entwickelt und gewartet werden. Diese Dienste interagieren häufig über APIs miteinander, um ein zusammenhängendes und voll funktionsfähiges Softwaresystem zu bilden. Microservices-Frameworks helfen bei der Bewältigung der allgemeinen Herausforderungen, die beim Aufbau solcher Systeme auftreten, einschließlich Serviceerkennung, Kommunikation, Sicherheit, Skalierbarkeit und mehr, und verbessern so die Effizienz, Agilität und Robustheit Ihres Softwareentwicklungsprozesses erheblich.

Die Einführung von Microservices nimmt stetig zu, wobei 80 % der in einem O'Reilly-Bericht aus dem Jahr 2020 befragten Softwareentwicklungsorganisationen angaben, mit der Einführung von Microservices begonnen zu haben oder sie bereits in der Produktion einzusetzen.

Zu den Kernprinzipien von Microservices gehören domänengesteuertes Design, dezentrale Governance, Automatisierung und kleine Dienste. Ein Microservices-Framework sollte diese Prinzipien unterstützen, eine einfache Entwicklung ermöglichen und es den Entwicklern ermöglichen, sich auf die Implementierung der für ihre Services spezifischen Geschäftslogik zu konzentrieren. Es stehen mehrere beliebte Microservices-Frameworks zur Verfügung, darunter Spring Boot (Java), Express (Javascript), Flask (Python) und viele andere, die unterschiedliche Funktionen bieten und auf verschiedene organisatorische Anforderungen und Technologiepräferenzen eingehen.

Einer der Hauptvorteile der Verwendung von Microservices-Frameworks ist ihre Fähigkeit, Code- und Konfigurationsbausteine ​​zu minimieren. Durch die Bereitstellung vorgefertigter Integrationen, Tools und Bibliotheken für allgemeine Anliegen wie Kommunikation, Sicherheit, Protokollierung und Metriken ermöglichen diese Frameworks Entwicklern, Zeit zu sparen und sich auf die Kernfunktionalität ihrer Dienste zu konzentrieren. Dies führt oft zu schnelleren Entwicklungszyklen, ein wichtiger Aspekt für Unternehmen, die agile Möglichkeiten benötigen, um auf sich ständig ändernde Anforderungen und Kundenbedürfnisse zu reagieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Verwendung von Microservices-Frameworks ist die einfache Bereitstellung. Microservices können unabhängig voneinander bereitgestellt, skaliert und aktualisiert werden, sodass einzelne Teams autonomer sind und die Qualität ihres Codes im Laufe der Zeit verbessern können. Einige Frameworks umfassen Tools und Dienstprogramme, die die Erstellung von CI/CD-Pipelines (Continuous Integration und Continuous Delivery) erleichtern und den Bereitstellungsprozess automatisieren, was die Teamproduktivität erheblich steigern kann.

Ein wesentlicher Aspekt jedes Microservices-Frameworks sind die Mechanismen, die es für die Abwicklung der Kommunikation zwischen den Diensten bereitstellt. Die meisten Frameworks unterstützen HTTP(S)-Protokolle, aber viele bieten auch Unterstützung für alternative Protokolle wie gRPC, die eine bessere Leistung bieten und erweiterte Kommunikationsmuster wie bidirektionales Streaming ermöglichen können. Kommunikation bleibt ein entscheidendes Element in Microservices-Architekturen und erfordert eine effiziente Verwaltung von Lastausgleich, Wiederholungsversuchen und Zeitüberschreitungen, die Frameworks normalerweise durch Techniken wie API-Gateways, Service Meshes und andere Middleware-Komponenten bewältigen.

Sicherheit ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei der Auswahl eines Microservices-Frameworks berücksichtigt werden muss. Beim Entwerfen und Erstellen von Microservices müssen Faktoren wie Authentifizierung, Autorisierung und Verschlüsselung berücksichtigt werden. Ein robustes Framework bietet in der Regel integrierte Sicherheitsfunktionen oder ermöglicht eine einfache Integration in die vorhandene Sicherheitsinfrastruktur, z. B. Identitätsanbieter, Single Sign-On und Zertifikatsverwaltungslösungen.

Skalierbarkeit kann ein weiterer großer Vorteil von Microservices-basierten Systemen sein, und das Framework sollte idealerweise in der Lage sein, dies effizient zu ermöglichen. Durch die Bereitstellung von Funktionen wie horizontaler Skalierung, automatischer Skalierung und elegantem Abbau spielen Microservices-Frameworks eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass Ihre Anwendung auch bei erheblicher Datenverkehrs- oder Verarbeitungslast optimal funktioniert.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code -Plattform für die Anwendungsentwicklung, nutzt das Potenzial von Microservices bei der Erstellung zuverlässiger und skalierbarer Softwarelösungen für verschiedene Domänen. Mithilfe der Plattform können Unternehmen Datenmodelle, Geschäftslogik und API- endpoints visuell erstellen, eine vollständig interaktive Benutzeroberfläche per drag-and-drop erstellen und echte Anwendungen generieren, die vor Ort oder in der Cloud gehostet werden können – und das alles, ohne dafür eine schreiben zu müssen einzelne Codezeile. AppMaster hilft dabei, Anwendungen schnell, kostengünstig und ohne technische Schulden zu erstellen, was es zur idealen Wahl macht, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.

Insgesamt kann die Auswahl des richtigen Microservices-Frameworks einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg Ihres Softwareentwicklungsvorhabens haben. Indem Sie die verschiedenen Faktoren wie einfache Entwicklung, Bereitstellung, Skalierbarkeit, Sicherheit und Kommunikation berücksichtigen und sie an Ihre organisatorischen Anforderungen, Geschäftsziele und Technologiepräferenzen anpassen, können Sie sich erfolgreich in der Microservices-Landschaft zurechtfinden und deren Leistungsfähigkeit für die Erbringung hoher Leistungen nutzen -Qualität, belastbare und wartbare Softwarelösungen.