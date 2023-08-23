Kodsuz Veri Madenciliği

No-Code Veri Madenciliği no-code araçlar ve teknikler kullanılarak ham verilerden değerli ve eyleme geçirilebilir içgörülerin çıkarılması ve analiz edilmesi anlamına gelir. Programlama becerisine sahip olmayan bireylere, büyük hacimli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri etkili bir şekilde analiz etme yetkisi verir ve böylece farklı iş bağlamlarında veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanır. No-Code Veri Madenciliği, kullanıcıların veri modellerini ve eğilimlerini görselleştirmesine, verileri segmentlere ayırmasına ve tek bir kod satırı yazmaya veya geleneksel veri madenciliği tekniklerinin karmaşıklıklarını aşmaya gerek kalmadan değerli iş öngörüleri elde etmesine olanak tanır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü bir no-code araç olan AppMaster gibi no-code platformların artan şekilde benimsenmesi, teknik engelleri azaltarak ve teknik olmayanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir hale getirerek veri madenciliğini demokratikleştirdi. iş analistleri, vatandaş geliştiriciler ve veri meraklıları. Bu platformlar, kullanıcıların veri madenciliği süreçlerini kolayca tasarlamalarına, özelleştirmelerine ve uygulamalarına entegre etmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu drag-and-drop arayüzleri, önceden oluşturulmuş şablonlar ve görsel düzenleyiciler sağlar. Ayrıca AppMaster, kullanıcılar tarafından oluşturulan veri madenciliği modellerinin web, mobil ve sunucu ortamları gibi çeşitli platformlarda sorunsuz bir şekilde konuşlandırılmasına olanak tanır.

Sektör araştırmasına göre, no-code geliştirme platformu pazarının 2021'de 10,3 milyar dolardan 2025'e kadar 45,5 milyar dolara çıkması ve tahmin dönemi boyunca %34,9'luk bir Bileşik Büyüme Oranı kaydetmesi bekleniyor. Bu önemli büyüme, işletmelerin değişen pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde uyum sağlama ihtiyacının artması ve veriye dayalı karar alma talebinin artmasıyla ilişkilendirilebilir. Diğerlerinin yanı sıra fintech, sağlık hizmetleri, perakende, e-ticaret ve imalat da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına uygun No-Code Veri Madenciliği platformları.

No-Code Veri Madenciliğinin en önemli avantajlarından biri, analitik çözümlerin hızlı prototiplenmesine ve konuşlandırılmasına olanak sağlaması, böylece yeni ürün ve özelliklerin pazara sürülme süresini kısaltmasıdır. Bu, özellikle rekabetin yüksek olduğu pazarlardaki veya zamana duyarlı hedefleri olan işletmeler için faydalıdır. Ayrıca, AppMaster gibi no-code platformlar sıfırdan uygulama ürettiği için teknik borcu ortadan kaldırarak geliştirme yaşam döngüsü boyunca temiz ve sürdürülebilir bir kod tabanı sağlar.

No-Code Veri Madenciliği platformları genellikle diğerlerinin yanı sıra kümeleme, sınıflandırma, regresyon ve birliktelik kuralı öğrenimi gibi çok çeşitli yerleşik veri madenciliği ve makine öğrenimi algoritmaları sunar. Bu algoritmalar, birkaçını saymak gerekirse müşteri segmentasyonu, müşteri kaybı tahmini, duyarlılık analizi, dolandırıcılık tespiti ve pazar sepeti analizi gibi çeşitli kullanım durumlarına kolaylıkla uygulanabilir. Ek olarak kullanıcılar, no-code veri madenciliği iş akışlarına veri ön işleme, dönüştürme ve özellik mühendisliği tekniklerinin yanı sıra veri görselleştirme araçlarını da dahil edebilirler.

No-Code Veri Madenciliği'nin de zorlukları yok değil. Bu platformların sağladığı veri madenciliği algoritmalarının karmaşıklığı ve özelleştirilebilirliği konusunda, özellikle kod tabanlı çözümlerle karşılaştırıldığında sınırlamalar olabilir. Bununla birlikte, no-code araçların karmaşıklığı ve genişletilebilirliği konusundaki gelişmelerin sürekli olarak gerçekleştiğini ve pazar ve teknoloji olgunlaştıkça bu boşlukların zamanla daralmasının beklendiğini belirtmekte fayda var.

No-Code Veri Madenciliği, veri analitiğinin demokratikleşmesinde ve düşük kodlu/ no-code geliştirme platformlarına geçişte önemli bir gelişmeyi temsil eder. AppMaster gibi No-code araçlar, çok az programlama becerisine sahip olan veya hiç programlama becerisine sahip olmayan kullanıcıların verilerden anlamlı içgörüler elde etmesine ve hızlı ve verimli bir şekilde veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır. Bu tür çözümlere olan talep artmaya devam ettikçe, No-Code Veri Madenciliğini benimseyen işletmeler, sürekli gelişen dijital ortamda azalan maliyetlerden, daha hızlı pazara sunma süresinden ve gelişmiş genel çeviklikten faydalanmaya hazırdır.