Dans le contexte No-Code, un conteneur peut être défini comme une unité encapsulée comprenant tous les éléments nécessaires pour exécuter une application spécifique ou un service logiciel de manière indépendante. Les conteneurs font partie intégrante du processus de développement et de déploiement de logiciels, fournissant un moyen cohérent, reproductible et efficace d'empaqueter, d'expédier et d'exécuter des applications sur différents environnements. En éliminant les complexités requises pour gérer l'infrastructure sous-jacente, les conteneurs permettent aux développeurs de se concentrer sur la logique et la conception de l'application, ce qui rend l'ensemble du processus de développement plus rapide et plus rationalisé.

Les conteneurs ont subi une évolution significative depuis le concept initial de virtualisation. Au lieu d'émuler des systèmes d'exploitation entiers, les solutions de conteneurs modernes comme Docker privilégient une approche légère en partageant le noyau du système hôte et en exécutant le code d'application dans des instances isolées de l'espace utilisateur. Cela permet une utilisation des ressources, une évolutivité et des performances bien supérieures par rapport aux méthodes de virtualisation traditionnelles.

En ce qui concerne AppMaster , une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, les conteneurs jouent un rôle crucial car ils sous-tendent l'ensemble de la solution. Lors de la génération du code source des applications, AppMaster les compile et emballe les applications dans des conteneurs Docker, qui sont ensuite déployés dans le cloud. Ce processus de conteneurisation transparent garantit que les applications créées à l'aide AppMaster sont hautement portables et peuvent être facilement répliquées dans divers environnements de développement, de préproduction et de production.

De plus, les applications AppMaster sont conçues pour offrir une évolutivité remarquable en raison de leur nature sans état, ce qui convient parfaitement aux conteneurs. Les applications sans état ne stockent pas les données utilisateur ou les informations de session dans la couche d'application, ce qui leur permet d'évoluer horizontalement et de s'adapter à l'augmentation du trafic en faisant tourner davantage d'instances des conteneurs requis. Cette capacité à s'adapter aux cas d'utilisation à charge élevée rend AppMaster adapté à diverses applications, allant des petites entreprises aux grandes entreprises.

En tirant parti des conteneurs, AppMaster fournit aux clients un environnement robuste et efficace pour créer des modèles de données visuellement conçus (schéma de base de données), une logique métier (processus métier) via BP Designer, l'API REST et endpoints WSS. En outre, ils peuvent créer des composants d'interface utilisateur à l'aide d'outils de glisser-déposer , créer une logique métier dans les concepteurs Web BP et Mobile BP et rendre les applications entièrement interactives tout en s'assurant que le conteneur Docker sous-jacent est optimisé pour gérer l'exécution de l'application dans l'environnement cible. Le bouton Publier d' AppMaster automatise l'ensemble des processus de génération, de compilation, de test, de conteneurisation et de déploiement, garantissant aux clients un gain de temps et d'efforts.

AppMaster soutient également les clients en générant une documentation OpenAPI (Swagger) pour endpoints de serveur, les scripts de migration de schéma de base de données et d'autres artefacts essentiels nécessaires au développement de logiciels robustes. Les applications générées sont compatibles avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql en tant que base de données principale, améliorant encore l'applicabilité et l'adaptabilité des applications d' AppMaster dans une myriade de scénarios.

Les conteneurs utilisés par AppMaster sont basés sur Docker, qui est la norme de l'industrie pour la conteneurisation. Docker fournit une large gamme d'outils et de services, tels que Docker Hub, pour simplifier et rationaliser l'ensemble du cycle de vie des conteneurs, permettant une gestion, un déploiement et une mise à l'échelle transparents des applications. En plus de Docker, Kubernetes est une autre technologie populaire qui peut être utilisée conjointement avec les conteneurs Docker pour gérer et orchestrer les déploiements de conteneurs, résultant en des environnements d'application hautement disponibles, résilients et distribués.

Les conteneurs sont un élément essentiel dans le contexte No-Code, car ils facilitent le conditionnement et le déploiement d'applications compacts, portables et économes en ressources. AppMaster, une plate-forme no-code de pointe, utilise des conteneurs Docker pour garantir des applications backend hautes performances et une intégration transparente avec une infrastructure moderne basée sur le cloud. Le rôle des conteneurs dans AppMaster met en évidence leur importance dans la conduite de l'avenir du développement de logiciels, permettant aux organisations d'améliorer l'évolutivité et de réduire les frais généraux opérationnels, ce qui conduit finalement à une mise sur le marché plus rapide et à un retour sur investissement plus élevé.