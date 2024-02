Im No-Code Kontext kann ein Container als eine gekapselte Einheit definiert werden, die alle notwendigen Elemente umfasst, die zum unabhängigen Ausführen einer bestimmten Anwendung oder eines bestimmten Softwaredienstes erforderlich sind. Container sind ein wesentlicher Bestandteil des Softwareentwicklungs- und Bereitstellungsprozesses und bieten eine konsistente, wiederholbare und effiziente Möglichkeit zum Packen, Versenden und Ausführen von Anwendungen in verschiedenen Umgebungen. Durch die Abstrahierung der Komplexität, die für den Umgang mit der zugrunde liegenden Infrastruktur erforderlich ist, ermöglichen Container es Entwicklern, sich auf die Anwendungslogik und das Design zu konzentrieren, wodurch der gesamte Entwicklungsprozess schneller und rationalisiert wird.

Container haben seit dem ursprünglichen Konzept der Virtualisierung eine bedeutende Weiterentwicklung erfahren. Anstatt ganze Betriebssysteme zu emulieren, bevorzugen moderne Containerlösungen wie Docker einen schlanken Ansatz, indem sie den Kernel des Hostsystems gemeinsam nutzen und Anwendungscode in isolierten User-Space-Instanzen ausführen. Dies ermöglicht eine weitaus bessere Ressourcennutzung, Skalierbarkeit und Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Virtualisierungsmethoden.

Bei AppMaster , einer leistungsstarken no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, spielen Container eine entscheidende Rolle, da sie die gesamte Lösung unterstützen. Nach der Generierung des Quellcodes der Anwendungen kompiliert AppMaster diese und packt die Anwendungen in Docker-Container, die dann in der Cloud bereitgestellt werden. Dieser nahtlose Containerisierungsprozess stellt sicher, dass mit AppMaster erstellte Anwendungen hochgradig portierbar sind und problemlos in verschiedenen Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen repliziert werden können.

Darüber hinaus sind AppMaster Anwendungen aufgrund ihrer zustandslosen Natur so konzipiert, dass sie eine bemerkenswerte Skalierbarkeit bieten, was perfekt für Container geeignet ist. Zustandslose Anwendungen speichern keine Benutzerdaten oder Sitzungsinformationen in der Anwendungsschicht, sodass sie horizontal skalieren und steigenden Datenverkehr bewältigen können, indem sie mehr Instanzen der erforderlichen Container hochfahren. Aufgrund dieser Fähigkeit zur Anpassung an Anwendungsfälle mit hoher Auslastung eignet sich AppMaster für verschiedene Anwendungen, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen.

Durch die Nutzung von Containern bietet AppMaster seinen Kunden eine robuste und effiziente Umgebung zum Erstellen visuell gestalteter Datenmodelle (Datenbankschema), Geschäftslogik (Geschäftsprozesse) über BP Designer, REST API und WSS- endpoints. Darüber hinaus können sie UI-Komponenten mithilfe von Drag-and-Drop -Tools erstellen, Geschäftslogik in Web BP- und Mobile BP-Designern erstellen und Anwendungen vollständig interaktiv gestalten und gleichzeitig sicherstellen, dass der zugrunde liegende Docker-Container für die Ausführung der Anwendung in der Zielumgebung optimiert ist. Die Schaltfläche „Veröffentlichen“ in AppMaster automatisiert die gesamten Generierungs-, Kompilierungs-, Test-, Containerisierungs- und Bereitstellungsprozesse und sorgt so dafür, dass Kunden Zeit und Aufwand sparen.

Darüber hinaus unterstützt AppMaster Kunden durch die Generierung von OpenAPI-Dokumentation (Swagger) für endpoints, Datenbankschema-Migrationsskripts und anderen wichtigen Artefakten, die für eine robuste Softwareentwicklung erforderlich sind. Die generierten Anwendungen sind mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank kompatibel, was die Anwendbarkeit und Anpassungsfähigkeit der AppMaster -Anwendungen in unzähligen Szenarien weiter verbessert.

Die von AppMaster verwendeten Container basieren auf Docker, dem Industriestandard für Containerisierung. Docker bietet eine breite Palette an Tools und Diensten, wie z. B. Docker Hub, um den gesamten Container-Lebenszyklus zu vereinfachen und zu rationalisieren und so eine nahtlose Anwendungsverwaltung, Bereitstellung und Skalierung zu ermöglichen. Neben Docker ist Kubernetes eine weitere beliebte Technologie, die in Verbindung mit Docker-Containern zur Verwaltung und Orchestrierung von Containerbereitstellungen eingesetzt werden kann, was zu hochverfügbaren, belastbaren und verteilten Anwendungsumgebungen führt.

Container sind eine wichtige Komponente im No-Code Kontext, da sie die kompakte, portable und ressourceneffiziente Verpackung und Bereitstellung von Anwendungen ermöglichen. AppMaster, eine hochmoderne no-code Plattform, nutzt Docker-Container, um leistungsstarke Backend-Anwendungen und eine nahtlose Integration mit moderner Cloud-basierter Infrastruktur zu gewährleisten. Die Rolle von Containern in AppMaster unterstreicht ihre Bedeutung für die Zukunft der Softwareentwicklung und ermöglicht es Unternehmen, eine verbesserte Skalierbarkeit und einen geringeren Betriebsaufwand zu erreichen, was letztendlich zu einer schnelleren Markteinführung und einer höheren Kapitalrendite führt.