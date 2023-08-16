حاوية </ h2>

في سياق No-Code ، يمكن تعريف الحاوية على أنها وحدة مغلفة تضم جميع العناصر الضرورية المطلوبة لتشغيل تطبيق معين أو خدمة برمجية بشكل مستقل. تعتبر الحاويات جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير البرامج ونشرها ، حيث توفر وسيلة متسقة وقابلة للتكرار وفعالة لتعبئة وشحن وتشغيل التطبيقات في بيئات مختلفة. من خلال استخلاص التعقيدات المطلوبة للتعامل مع البنية التحتية الأساسية ، تمكّن الحاويات المطورين من التركيز على منطق التطبيق وتصميمه ، مما يجعل عملية التطوير بأكملها أسرع وأكثر بساطة.

لقد مرت الحاويات بتطور كبير من المفهوم الأولي للمحاكاة الافتراضية. بدلاً من محاكاة أنظمة التشغيل بأكملها ، تفضل حلول الحاويات الحديثة مثل Docker اتباع نهج خفيف الوزن من خلال مشاركة نواة النظام المضيف وتشغيل رمز التطبيق في مثيلات مساحة المستخدم المعزولة. وهذا يسمح باستخدام الموارد وقابلية التوسع والأداء الفائق مقارنة بأساليب المحاكاة الافتراضية التقليدية.

فيما يتعلق بـ AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ، تلعب الحاويات دورًا مهمًا لأنها تدعم الحل بأكمله. عند إنشاء الكود المصدري للتطبيقات ، يقوم AppMaster بتجميعها وحزم التطبيقات في حاويات Docker ، والتي يتم نشرها بعد ذلك في السحابة. تضمن عملية النقل السلس بالحاويات أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster محمولة بشكل كبير ويمكن تكرارها بسهولة عبر بيئات التطوير والتشغيل المرحلي والإنتاج المختلفة.

علاوة على ذلك ، تم تصميم تطبيقات AppMaster لتوفير قابلية توسعية ملحوظة نظرًا لطبيعتها عديمة الجنسية ، والتي تعد مناسبة تمامًا للحاويات. لا تخزن التطبيقات عديمة الحالة بيانات المستخدم أو معلومات الجلسة في طبقة التطبيق ، مما يسمح لها بالتوسع أفقيًا واستيعاب حركة المرور المتزايدة عن طريق تدوير المزيد من مثيلات الحاويات المطلوبة. هذه القدرة على التكيف مع حالات الاستخدام ذات الأحمال العالية تجعل AppMaster مناسبًا للعديد من التطبيقات ، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

من خلال الاستفادة من الحاويات ، يوفر AppMaster للعملاء بيئة قوية وفعالة لإنشاء نماذج بيانات مصممة بصريًا (مخطط قاعدة البيانات) ، ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال) من خلال endpoints BP Designer و REST API و WSS. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم إنشاء مكونات واجهة المستخدم باستخدام أدوات السحب والإفلات ، وإنشاء منطق الأعمال في Web BP ومصممي Mobile BP ، وجعل التطبيقات تفاعلية تمامًا مع ضمان تحسين حاوية Docker الأساسية للتعامل مع تنفيذ التطبيق في البيئة المستهدفة. يعمل زر النشر في AppMaster على أتمتة عمليات الإنشاء والتجميع والاختبار والحاويات والنشر بالكامل ، مما يضمن توفير العملاء للوقت والجهد.

يدعم AppMaster العملاء أيضًا عن طريق إنشاء وثائق OpenAPI (Swagger) endpoints الخادم ، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، وغيرها من الأدوات الأساسية اللازمة لتطوير برامج قوية. تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أولية ، مما يزيد من تعزيز قابلية تطبيق تطبيقات AppMaster وقابليتها للتكيف في سيناريوهات لا تعد ولا تحصى.

تعتمد الحاويات التي يستخدمها AppMaster على Docker ، وهو معيار الصناعة للحاويات. يوفر Docker مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات ، مثل Docker Hub ، لتبسيط وتبسيط دورة حياة الحاوية بأكملها ، مما يتيح إدارة التطبيقات ونشرها وتوسيع نطاقها بسلاسة. بالإضافة إلى Docker ، تعد Kubernetes تقنية شائعة أخرى يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع حاويات Docker لإدارة عمليات نشر الحاويات وتنظيمها ، مما ينتج عنه بيئات تطبيقات متاحة للغاية ومرنة وموزعة.

تعتبر الحاويات مكونًا حيويًا في سياق No-Code ، لأنها تسهل التعبئة المدمجة والمحمولة والفعالة للموارد ونشر التطبيقات. يستخدم AppMaster ، وهو نظام أساسي متطور no-code ، حاويات Docker لضمان تطبيقات خلفية عالية الأداء وتكامل سلس مع البنية التحتية السحابية الحديثة. يسلط دور الحاويات في AppMaster الضوء على أهميتها في قيادة مستقبل تطوير البرمجيات ، وتمكين المؤسسات من تحقيق قابلية التوسع المعززة وتقليل النفقات التشغيلية ، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق وزيادة العائد على الاستثمار.