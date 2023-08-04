Kodsuz İşletme

No-Code Business, geleneksel kodlama veya programlama becerilerine ihtiyaç duymadan yazılım çözümleri oluşturmak ve sunmak için kodsuz geliştirme platformlarından yararlanan bir iş modeli veya yaklaşımı ifade eder. No-Code bir İşletmede, bireyler veya ekipler no-code platform tarafından sağlanan görsel arayüzleri ve önceden oluşturulmuş yapı taşlarını kullanarak uygulamalar oluşturabilir, özelleştirebilir ve dağıtabilir.

İşletmeler, AppMaster gibi no-code bir geliştirme platformu kullanarak, yazılım geliştirme geçmişi olmayan yurttaş geliştiricileri işlevsel ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturma konusunda güçlendirebilir. Geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, kuruluşların uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemesine ve devreye almasına olanak tanıyarak yetenekli geliştiricilere olan güveni azaltır ve pazara sunma süresini hızlandırır.

No-Code İşletmenin Avantajları:

1. Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: No-code platformlar, sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarak teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulama tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır. Bu erişilebilirlik, bir kuruluş içindeki çeşitli departmanlardan bireylerin, işbirliğini ve yeniliği teşvik ederek geliştirme sürecine aktif olarak katkıda bulunmasına olanak tanır.

2. Uygun Maliyetli: No-code geliştirme, kapsamlı kodlama ve programlama kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak geliştirme maliyetlerini azaltır. Vatandaş geliştiricileri güçlendirerek ve profesyonel kodlayıcılara olan güveni en aza indirerek, işletmeler bütçelerini kuruluşun diğer önemli alanlarına ayırabilir.

3. Hızlı Uygulama Geliştirme: No-code platformlar, işletmelerin uygulamaları hızlandırılmış bir hızda geliştirmelerini sağlar. Görsel arabirimler ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle, geliştiriciler uygulamaları hızlı bir şekilde bir araya getirip yapılandırarak geliştirme ve devreye alma için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabilir.

4. Esneklik ve Özelleştirme: No-code araçlar, belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere uyarlanabilen çok çeşitli özelleştirilebilir şablonlar ve bileşenler sunar. Bu esneklik, kuruluşların katı kod tabanlarının kısıtlamaları olmadan benzersiz ve kişiselleştirilmiş uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

5. Yinelemeli Geliştirme: No-code platformlar, yinelemeli geliştirme uygulamalarını destekleyerek işletmelerin kullanıcı geri bildirimlerine veya değişen gereksinimlere göre uygulamalarını hızla uyarlamasına ve yinelemesine olanak tanır. Bu çeviklik, kuruluşların pazar taleplerine yanıt vermesini ve yazılım çözümlerini zaman içinde geliştirmesini sağlar.

6. Azaltılmış Teknik Borç: No-code geliştirme platformları, planlarda değişiklik olduğunda uygulamaları sıfırdan oluşturur. Uygulamalar her zaman güncel olduğundan ve en son teknoloji yığınını temel aldığından, bu yaklaşım teknik borcu ortadan kaldırır. Sonuç olarak işletmeler, eski sistemlerin yükü olmadan temiz ve verimli kod tabanlarını koruyabilir.

No-Code İş Uygulamalarına Örnekler:

Dahili Araçlar: Kuruluşlar, proje yönetim sistemleri, görev izleyicileri, gider izleme araçları ve çalışan portalları gibi dahili uygulamalar oluşturmak için no-code platformları kullanabilir. Bu uygulamalar süreçleri kolaylaştırabilir, işbirliğini geliştirebilir ve şirket içindeki genel üretkenliği artırabilir. Müşteriye Yönelik Portallar: No-code araçlar, işletmelerin müşteri portalları ve self servis platformları oluşturmasına olanak tanır. Bu portallar, müşterilere hesap bilgilerine, destek kaynaklarına ve etkileşimli özelliklere erişim sağlayarak müşteri deneyimini geliştirebilir ve müşteri destek ekiplerinin iş yükünü azaltabilir.



3. E-Ticaret Platformları : No-code platformlar, işletmelerin e-ticaret uygulamalarını geleneksel kodlama olmadan geliştirmelerine ve özelleştirmelerine olanak tanır. Bu platformlar ürün kataloğu yönetimi, alışveriş sepetleri, ödeme entegrasyonu ve sipariş takibi gibi özellikleri içerebilir ve işletmelerin çevrimiçi bir varlık oluşturmasına ve çevrimiçi ürün veya hizmet satmasına olanak tanır.

4. Mobil Uygulamalar: No-code platformlar, hem Android hem de iOS platformları için mobil uygulamaların geliştirilmesini destekler. Bu uygulamalar, görsel bir arayüz kullanılarak oluşturulabilir ve işletmelerin karmaşık kod yazmadan mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. no-code araçlarla geliştirilen mobil uygulamalar, veri toplama, anlık bildirimler ve arka uç sistemleriyle entegrasyon gibi çeşitli işlevler sunabilir.

No-Code Business ayrıca kuruluşlara bir düzeyde çeviklik getirerek değişen pazar taleplerine hızla uyum sağlamalarına ve yazılım çözümlerini yinelemelerine olanak tanır. Görsel bir arayüz ve drag-and-drop işlevselliği ile no-code platformlar, işletmelerin kapsamlı kodlama veya geliştirme döngülerine ihtiyaç duymadan uygulamalarında değişiklik ve güncelleme yapmalarını sağlar. Bu esneklik, hızlı prototip oluşturmayı, deney yapmayı ve kullanıcı geri bildirimlerine ve gelişen iş gereksinimlerine dayalı olarak uygulamaları döndürme veya ölçeklendirme becerisini kolaylaştırır.

Ayrıca No-Code İş modeli, işbirliğini teşvik eder ve işlevler arası ekipleri yazılım geliştirme sürecine katılmaları için güçlendirir. Geleneksel geliştirme yaklaşımlarıyla işletmeler, yazılım çözümleri oluşturmak ve sürdürmek için genellikle uzman geliştiricilere veya BT departmanlarına güvenir. Bununla birlikte, no-code platformlar, pazarlama, satış, operasyonlar ve müşteri desteği gibi çeşitli departmanlardan kişilerin uygulamaların geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunmalarını sağlar. Bu işbirliği, bir sahiplik duygusunu besler, yeniliği teşvik eder ve teknik ve teknik olmayan ekipler arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olur.

Kuruluşlar No-Code İş modelinin avantajlarını giderek daha fazla fark ettikçe, no-code geliştirme platformlarının benimsenmesi de artıyor. Forrester tarafından yürütülen araştırmaya göre, no-code geliştirme platformu pazarının 2025 yılına kadar %40 bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu önemli büyüme, işletmeleri yetkilendiren çevik ve erişilebilir geliştirme çözümlerine yönelik artan talebi gösteriyor. yalnızca profesyonel geliştiricilere güvenmeden yazılım uygulamaları oluşturun. Ayrıca No-Code İş modelinin, kuruluşların yazılım geliştirmeye ve dijital yeniliğe yaklaşım biçimini dönüştürmedeki güçlü potansiyelini vurgulamaktadır.

No-Code Business modeli, işletmelerin kapsamlı kodlama veya programlama becerileri olmadan yazılım çözümleri oluşturmasını ve sunmasını sağlamak için no-code geliştirme platformlarından yararlanır. Bu model çeviklik sunar, işbirliğini teşvik eder ve kuruluşların uygulamalarını hızla prototipleme, özelleştirme ve yineleme konusunda güçlendirir. no-code platformların giderek daha fazla benimsenmesi ve öngörülen pazar büyümesiyle işletmeler, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak, maliyetleri azaltmak ve dijital dönüşümü yönlendirmek için No-Code İş modelini temel bir strateji olarak benimsiyor.