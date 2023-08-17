Bilginin dijital yollarla sürekli olarak değiş tokuş edildiği, saklandığı ve işlendiği modern çağda veri güvenliği hayati önem taşımaktadır. Güçlü AppMaster gibi No-Code platformlar bağlamında, verilerin yetkisiz erişime, ifşaya, değiştirilmeye veya imhaya karşı korunmasını sağlamak, verilerin bütünlüğünü, kullanılabilirliğini ve gizliliğini korumak için çok önemlidir.

no-code platformlarda veri güvenliğinin temel amacı, kullanıcılar tarafından oluşturulan uygulama ve hizmetler tarafından işlenen, depolanan ve aktarılan tüm bilgileri korumaktır. İdeal olarak, veri güvenliği, veri üretimi, toplanması, depolanması, işlenmesi, iletilmesi, arşivlenmesi ve nihai olarak imha edilmesi noktasından veri yaşam döngüsünün tüm yönlerini kapsamalıdır.

no-code platformlarda veri güvenliği önlemleri uygulanırken çeşitli ilkeler ve en iyi uygulamalar devreye girer. Bunlar aşağıdaki sütunları içerir:

Veri Şifreleme - Veriler hem beklemede hem de aktarımda şifrelenmeli, izinsiz müdahale ve erişim önlenmelidir. Erişim Kontrolleri - Verilere erişim, yalnızca meşru kullanıcıların ve süreçlerin verilere erişebilmesini sağlayarak, yeterli kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları aracılığıyla kontrol edilmelidir. Veri Bütünlüğü - Veriler yetkisiz değişikliklerden korunmalı ve bütünlüğünün yaşam döngüsü boyunca sürdürülmesi sağlanmalıdır. Veri Yedekliliği - Donanım arızaları veya kazara silmeler gibi veri kaybı senaryolarında veri kurtarmayı sağlamak için etkili yöntemler yürürlükte olmalıdır. Veri Gizliliği - Kişisel ve hassas bilgiler, küresel gizlilik düzenlemeleri ve yönergelerine uygun olarak dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

AppMaster kodsuz platformu ile ilgili olarak, veri güvenliği, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı arka uç, web ve mobil uygulamalar üreterek uygulama geliştirme sürecini hızlandırma özelliğinden dolayı önemli bir ilgi görmektedir. Kapsamlı belgelerin, veritabanı şeması taşıma betiklerinin ve gerçek kaynak kodunun otomatik olarak oluşturulması sayesinde platform, veri güvenliğinin tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca minimum teknik borçla sürdürülebilmesini sağlar. Müşteriler, çeşitli abonelik modelleri sunarak bulutta barındırılan hizmetlerden şirket içi dağıtım seçeneklerine kadar istedikleri düzeyde veri güvenliği önlemlerini seçebilirler.

AppMaster uygulamaları, PostgreSQL teknolojisine özgü sağlamlık ve güvenlik sunarak birincil kaynakları olarak PostgreSQL uyumlu tüm veritabanlarıyla çalışır. Ayrıca, Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarını kullanan AppMaster uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik sunarak, yoğun trafik yükleri altında bile veri güvenliğinden ödün verilmemesini sağlar.

Ek olarak AppMaster platformu, popüler üçüncü taraf güvenlik araçları ve kitaplıklarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayarak müşterilerin İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Tek Oturum Açma (SSO) ve Kimlik ve Erişim Yönetimi gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini uygulamasını mümkün kılar. (IAM) çözümleri. Bu endüstri standardı güvenlik teknolojilerini kullanan AppMaster, kullanıcıların modern veri güvenliği uygulamalarına uyan ve GDPR, HIPAA, CCPA ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli düzenleyici çerçevelere uyan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Veri güvenliği, modern no-code platformlar için çok önemlidir ve AppMaster da bir istisna değildir. Güçlü şifreleme teknolojilerinden, erişim kontrollerinden, veri bütünlüğü önlemlerinden, artıklık çözümlerinden ve en iyi gizlilik uygulamalarından yararlanan AppMaster, platformunda oluşturulan uygulamaların sürekli gelişen veri güvenliği zorluklarını kaldıracak donanıma sahip olmasını sağlar. Kapsamlı entegrasyon yetenekleri sağlayarak ve çok çeşitli güvenlik özelliklerini destekleyerek AppMaster, kullanıcıların en yüksek veri güvenliğini koruyan ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Sonuç olarak, uygulama geliştirme ihtiyaçları için AppMaster güvenen işletmeler, müşterilerinin güvenini ve memnuniyetini sağlayarak hassas bilgilerini güvenle koruyabilir.