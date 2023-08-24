Kodsuz Çevrimiçi Öğrenme

No-Code Çevrimiçi Öğrenme, geleneksel programlamaya veya kodlamaya ihtiyaç duymadan uygulamalar, sistemler ve platformlar oluşturmak için bilgi ve beceri edinme sürecini ifade eder. no-code hareket, yazılım geliştirme endüstrisinde ilgi kazanıyor ve teknik geçmişi çok az olan veya hiç olmayan bireylere zahmetsizce uygulama geliştirme fırsatı sunuyor.

Tanım gereği, No-Code Çevrimiçi Öğrenme genellikle herhangi bir kod yazmadan uygulamalar oluşturmak için görsel geliştirme araçlarının ve platformlarının kullanımını içerir. Bu bağlamda kullanıcılar, bileşenleri sürükleyip bırakarak, görsel modelleri yapılandırarak ve genellikle JavaScript, Python veya C# gibi geleneksel kodlama dilleri kullanılarak yürütülen görevleri gerçekleştirmek için uygulama mantığını tanımlayarak grafik kullanıcı arayüzlerinden yararlanır. Bu yaklaşım, genellikle 'vatandaş geliştiriciler' olarak adlandırılan, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulamalar geliştirmesini mümkün kılar ve böylece yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir.

Araştırmalar, bu tür no-code çözümlerin daha popüler hale geldiğini gösteriyor; yakın tarihli bir Gartner raporunda da belirtildiği gibi, 2025 yılına kadar büyük kuruluşların %75'inden fazlasının çok deneyimli no-code geliştirme araçlarını kullanacağını vurguluyor. Bu, kuruluşların ölçeklenebilir, esnek ve uygun maliyetli bir uygulama geliştirme ortamı sağlamasına olanak tanıyan no-code geliştirme platformlarına olan bağımlılığın arttığını gösteriyor.

no-code güçlü araçlardan biri, müşterilerin kolayca arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster platformudur. Oyunun kurallarını değiştiren bu ürün, müşterilere arka uç uygulamaları için veri modelleri, iş mantığı süreçleri ve REST API ve WSS endpoints tasarlamak için kullanımı kolay bir arayüz sunar. Web ve mobil uygulama oluşturmaya yönelik drag-and-drop olanakları, kullanıcıların görsel olarak çekici ve işlevsel açıdan gelişmiş uygulamaları kolaylıkla oluşturmasını destekler. Ayrıca AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin mobil uygulamalarını App Store veya Play Market'te ek değişikliklere gerek kalmadan sorunsuz bir şekilde güncellemelerine olanak tanıyor.

No-Code Çevrimiçi Öğrenmenin bir diğer dikkat çekici yönü ise sunduğu hızlı prototipleme yetenekleridir. No-code platformlar, geleneksel yazılım geliştirme sürecine kıyasla kullanıcıların uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmesine ve devreye almasına olanak tanır. Forrester'ın no-code geliştirme platformları hakkındaki raporuna göre no-code çözümler, uygulama geliştirme ve teslim hızını %50-90 oranında artırabilir. Üstelik AppMaster platformu 30 saniyenin altında yeni uygulamalar üretebiliyor ve ihtiyaçlar değiştiğinde uygulamaları yeniden üreterek teknik borçları ortadan kaldırıyor.

No-Code Çevrimiçi Öğrenmenin uygulama bakımı üzerinde de derin bir etkisi vardır. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü yalnızca uygulamaların oluşturulması değil aynı zamanda bunların bakımının yapılması ve güncellenmesiyle de ilgilidir. AppMaster gibi No-code platformlar, uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturabilir ve eski kod sorunlarına yol açmadan veya ölçeklenebilirliği engellemeden düzenli güncellemelere izin verebilir.

Ek olarak No-Code Çevrimiçi Öğrenme, video eğitimleri, web seminerleri, e-kitaplar, podcast'ler ve kullanıcıların no-code geliştirmede kritik beceriler edindiği özel kurslar gibi çeşitli formatlarda öğretme ve öğrenmeyi kapsar. Bazı popüler çevrimiçi öğrenme platformları arasında no-code geliştirme ve ilgili konularda uzmanlaşmış kurslar sunan Coursera, Udemy ve LinkedIn Learning bulunmaktadır. Bu kurslar yalnızca başlangıç ​​seviyesindeki kullanıcılara değil, aynı zamanda no-code araç ve teknolojilerle ilgili belirli yönleri öğrenmek isteyen ileri düzey kullanıcılara da hitap etmektedir.

no-code platformlar uygulama oluşturma ve dağıtma sürecini basitleştirse de bu, geleneksel programlama yöntemlerinin geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmiyor. No-Code Çevrimiçi Öğrenme, teknik uzmanlar ile teknik olmayan kullanıcılar arasındaki boşluğun, yazılım geliştirmenin temel yönleriyle tanıştırılması yoluyla kapatılmasına da katkıda bulunur. Bu öğrenme, kullanıcıların temel yapıları ve teknolojileri daha iyi anlamalarına yardımcı olarak daha verimli iletişim ve işbirliğinin kapılarını açar.

No-Code Çevrimiçi Öğrenme, bireylerin karmaşık programlama dilleriyle uğraşmadan uygulama oluşturmak için gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri için eşsiz bir fırsat sağlar. Daha fazla kuruluş, uygulama geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için no-code platformları benimsedikçe, bu yeni öğrenme paradigması, gelişmiş ve güçlü uygulamaları uygun maliyetli, erişilebilir ve zamanında oluşturmak için benzersiz fırsatlar sunuyor. AppMaster gibi no-code ve low-code geliştirme platformlarının yükselişi, yazılım geliştirmenin dönüştürücü bir değişim yaşadığının ve yüksek kaliteli uygulama geliştirmeyi herkes için daha uygulanabilir hale getirdiğinin kanıtıdır.