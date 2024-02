W kontekście No-Code Kontener można zdefiniować jako zamkniętą jednostkę zawierającą wszystkie niezbędne elementy wymagane do niezależnego uruchomienia określonej aplikacji lub usługi oprogramowania. Kontenery są integralną częścią procesu opracowywania i wdrażania oprogramowania, zapewniając spójny, powtarzalny i wydajny sposób pakowania, wysyłania i uruchamiania aplikacji w różnych środowiskach. Eliminując złożoność wymaganą do obsługi podstawowej infrastruktury, kontenery umożliwiają programistom skupienie się na logice i projekcie aplikacji, dzięki czemu cały proces programowania jest szybszy i usprawniony.

Kontenery przeszły znaczną ewolucję od początkowej koncepcji wirtualizacji. Zamiast emulować całe systemy operacyjne, nowoczesne rozwiązania kontenerowe, takie jak Docker, preferują lekkie podejście, udostępniając jądro systemu hosta i uruchamiając kod aplikacji w izolowanych instancjach przestrzeni użytkownika. Pozwala to na znacznie lepsze wykorzystanie zasobów, skalowalność i wydajność w porównaniu z tradycyjnymi metodami wirtualizacji.

Jeśli chodzi o AppMaster , potężną platformę no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, kontenery odgrywają kluczową rolę, ponieważ stanowią podstawę całego rozwiązania. Po wygenerowaniu kodu źródłowego aplikacji, AppMaster kompiluje je i pakuje aplikacje do kontenerów Docker, które są następnie wdrażane w chmurze. Ten bezproblemowy proces konteneryzacji gwarantuje, że aplikacje zbudowane przy użyciu AppMaster są wysoce przenośne i mogą być łatwo replikowane w różnych środowiskach programistycznych, przejściowych i produkcyjnych.

Co więcej, aplikacje AppMaster są zaprojektowane tak, aby zapewniać niezwykłą skalowalność ze względu na ich bezstanową naturę, która idealnie pasuje do kontenerów. Aplikacje bezstanowe nie przechowują danych użytkownika ani informacji o sesji w warstwie aplikacji, co pozwala im na skalowanie w poziomie i obsługę rosnącego ruchu poprzez uruchamianie większej liczby instancji wymaganych kontenerów. Ta zdolność dostosowywania się do przypadków użycia o dużym obciążeniu sprawia, że AppMaster nadaje się do różnych zastosowań, od małych firm po duże przedsiębiorstwa.

Wykorzystując kontenery, AppMaster zapewnia klientom solidne i wydajne środowisko do tworzenia wizualnie zaprojektowanych modeli danych (schemat bazy danych), logiki biznesowej (procesy biznesowe) za pośrednictwem BP Designer, REST API i endpoints WSS. Ponadto mogą tworzyć komponenty interfejsu użytkownika za pomocą narzędzi typu „przeciągnij i upuść” , tworzyć logikę biznesową w projektantach Web BP i Mobile BP oraz tworzyć w pełni interaktywne aplikacje, zapewniając jednocześnie optymalizację bazowego kontenera Docker pod kątem obsługi wykonywania aplikacji w środowisku docelowym. Przycisk Publikuj w AppMaster automatyzuje cały proces generowania, kompilacji, testowania, konteneryzacji i wdrażania, zapewniając klientom oszczędność czasu i wysiłku.

AppMaster dodatkowo wspiera klientów, generując dokumentację OpenAPI (Swagger) dla endpoints serwera, skrypty migracji schematu bazy danych i inne niezbędne artefakty potrzebne do solidnego tworzenia oprogramowania. Wygenerowane aplikacje są kompatybilne z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako główną bazą danych, co jeszcze bardziej zwiększa możliwości zastosowania i adaptacji aplikacji AppMaster w niezliczonych scenariuszach.

Kontenery używane przez AppMaster są oparte na Dockerze, który jest branżowym standardem konteneryzacji. Docker zapewnia szeroką gamę narzędzi i usług, takich jak Docker Hub, aby uprościć i usprawnić cały cykl życia kontenera, umożliwiając bezproblemowe zarządzanie aplikacjami, wdrażanie i skalowanie. Oprócz Dockera, Kubernetes to kolejna popularna technologia, którą można wykorzystać w połączeniu z kontenerami Docker do zarządzania i koordynowania wdrożeń kontenerów, co skutkuje wysoce dostępnymi, odpornymi i rozproszonymi środowiskami aplikacji.

