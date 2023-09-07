Sinek Sıklet Deseni

Flyweight Modeli, çok sayıda benzer nesneyi işlerken belleğin ve hesaplama kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayan yapısal bir tasarım modelidir. Bu, nesne örneklerinin depolanması ve birden çok örnek arasında ortak nesne özelliklerinin paylaşılmasıyla ilişkili artıklığın en aza indirilmesiyle elde edilir. Flyweight Pattern'in birincil hedefi, bir uygulamanın genel bellek ayak izini azaltmak, böylece performansı ve ölçeklenebilirliği arttırmaktır.

Yazılım mimarisi ve tasarım modelleri bağlamında Flyweight Modeli, pek çok ortak özelliği paylaşan çok sayıda nesneyle çalışırken özellikle uygundur. Bu tür senaryoların örnekleri arasında, milyonlarca grafik öğeyle (örneğin noktalar, çizgiler, çokgenler) büyük ölçekli dijital haritaların oluşturulması veya kelime işlemci uygulamalarında kapsamlı belge formatının yönetilmesi yer alabilir.

Flyweight Modelinin temeli içsel ve dışsal durum kavramıdır. İçsel durum, benzer nesneler arasında paylaşılan değişmez özellikleri ifade ederken dışsal durum, her örneğe özgü değiştirilebilir özellikleri temsil eder. Flyweight Modelinde sinek ağırlıkları, daha büyük nesne örnekleri tarafından paylaşılan asıl durumu kapsayan küçük, paylaşılabilir nesnelerdir. Bu örnekler için dışsal durum tipik olarak harici olarak korunur ve gerektiğinde sinek ağırlığına aktarılır.

Flyweight Modelini uygulamak için yazılım mimarları ve geliştiricileri şu adımları izlemelidir:

Nesne örnekleri tarafından paylaşılan ortak içsel durumu tanımlayın. Paylaşılan içsel durumu kapsüllemek için bir Flyweight sınıfı oluşturun. Flyweight sınıfının örneklerine yönelik referansları, sinek siklet nesnelerinin oluşturulmasını, alınmasını ve paylaşılmasını yöneten bir sinek siklet fabrikasında saklayın. Birincil nesne örneklerindeki içsel durumu, ilişkili uçucu nesnelere yapılan referanslarla değiştirin. Dışsal durumlarını yönetmek için birincil nesne örneklerini güncelleyin ve bunu hesaplamalar ve yöntem çağrıları için gerektiği şekilde ilişkili uçucu nesnelere iletin.

Dijital harita oluşturma sistemi bağlamında Flyweight Modelini kullanmanın basit bir örneğini ele alalım. Bu durumda sistem, aynı içsel durumu paylaşan (örneğin renk ve boyut), ancak benzersiz dışsal duruma (örneğin koordinatlar) sahip olan milyonlarca noktayı işler. Her noktanın içsel durumu depolaması yerine, paylaşılan içsel durumu kapsüllemek ve onu noktaların tüm örnekleri arasında paylaşmak için bir uçucu ağırlık nesnesi oluşturulabilir. Noktaların kendisi yalnızca kendilerine özgü dışsal durumları (koordinatları) saklar. Bu yaklaşım, harita oluşturma sisteminde önemli miktarda bellek tasarrufuna ve performansın artmasına yol açacaktır.

Geliştiricilerin arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platform olan AppMaster, Flyweight Pattern'i entegre etmek ve kullanmak için çok uygundur. AppMaster kullanan geliştiriciler, uygulamalarında hızlı geçiş modelini içeren veri modellerini ve iş mantığını görsel olarak oluşturmak için güçlü İş Süreçleri (BP) Tasarımcısından yararlanabilir. Ayrıca, AppMaster inanılmaz ölçeklenebilirliği ve gerçek uygulama kaynak kodu oluşturma yeteneği sayesinde Flyweight Modelini benimseyen müşteriler, yüksek performansı ve yanıt verme hızını korurken bellek tüketimini önemli ölçüde azaltabilir.

Yazılım mimarları ve geliştiricileri, Flyweight Modeli'ni benimseyerek, daha az bellek alanı, optimize edilmiş performans ve geliştirilmiş ölçeklenebilirliğe sahip uygulamalar oluşturabilirler. Çok sayıda nesneyi yönetmesi veya işlemesi gereken gerçek dünya uygulamalarıyla çalışırken Flyweight Pattern'i dahil etmek, işlevsellikten ödün vermeden bellek kullanımını optimize etmenin güçlü bir yoludur. AppMaster gibi çeşitli uygulama geliştirme platformları bağlamında Flyweight Pattern, görsel tasarım sürecine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir, böylece benimsenme kolaylığını ve potansiyel faydalarını daha da artırabilir.