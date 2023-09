Segregação de responsabilidade de consulta de comando (CQRS)

Command Query Responsibility Segregation (CQRS) é um padrão de arquitetura de software que enfatiza a separação de duas responsabilidades distintas dentro de um aplicativo, ou seja, operações de comando (mutações) e operações de consulta (somente leitura). Em essência, ele foi projetado para ajudar os desenvolvedores a gerenciar a complexidade e as preocupações de desempenho de sistemas de grande escala, dissociando os aspectos de leitura e gravação de um aplicativo. O CQRS baseia-se no princípio da Separação Comando-Consulta (CQS), que afirma que os métodos de um objeto devem executar uma ação (comando) ou retornar dados (consulta), mas não ambos. Quando implementado, o CQRS permite que os aplicativos sejam dimensionados de forma independente, mantenham o desempenho ideal e reduzam o risco de erros e inconsistências no modelo de dados.

A aplicação do padrão CQRS traz inúmeros benefícios, especialmente quando se trata dos desafios apresentados por aplicações modernas com altas taxas de transação, grandes quantidades de dados e usuários simultâneos. Ao separar as responsabilidades de comando e consulta, os sistemas podem otimizar as operações de leitura e gravação, aproveitando as características exclusivas de cada função. Por exemplo, aplicativos com uso intenso de leitura podem expandir o lado da consulta sem afetar o desempenho do lado da gravação. Essa separação também reduz a complexidade do aplicativo, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em um aspecto do sistema por vez. Além disso, promove um design modular e mais claro, o que por sua vez melhora a facilidade de manutenção.

O padrão CQRS apresenta dois componentes principais: o Modelo de Comando e o Modelo de Consulta. O Modelo de Comando é responsável por lidar com todas as mutações no sistema, como criação, atualização e exclusão de dados. O Modelo de Consulta, por outro lado, trata de todas as operações de leitura. Essa separação permite o uso de diferentes modelos de dados, tecnologias de armazenamento e até linguagens de programação para cada aspecto da aplicação. Por exemplo, um sistema pode escolher uma arquitetura baseada em eventos para o Modelo de Comando, capturando cada mudança como um fluxo de eventos, enquanto o Modelo de Consulta pode usar um banco de dados relacional tradicional com esquemas bem definidos para recuperação eficiente de dados.

Outro aspecto importante do padrão CQRS é a sincronização entre os modelos de comando e consulta. Os eventos gerados pelo Modelo de Comando podem ser propagados para o Modelo de Consulta usando uma arquitetura orientada a eventos, como plataformas de mensagens ou streaming de eventos, garantindo eventual consistência entre os dois lados. Essa comunicação assíncrona permite que o aplicativo seja dimensionado de forma independente e melhora a resiliência diante de falhas ou tempo de inatividade, já que os eventos podem ser repetidos ou repetidos em caso de problemas. No entanto, os desenvolvedores devem estar atentos às compensações e aos desafios inerentes à eventual consistência, como o tratamento de conflitos, duplicação e ordenação de eventos.

A implementação do padrão CQRS tem seu custo em termos de complexidade e sobrecarga, por isso é essencial avaliar cuidadosamente sua adequação para um determinado projeto. Embora o CQRS possa ser benéfico para sistemas grandes e distribuídos com requisitos de alta escalabilidade e regras de negócios complexas, ele pode introduzir sobrecarga e complexidade desnecessárias em aplicativos monolíticos menores com padrões simples de acesso a dados. Como tal, é essencial considerar fatores como o número de utilizadores simultâneos, a frequência e natureza das modificações de dados, a complexidade das regras de negócio e a necessidade de múltiplas perspetivas sobre os dados ao decidir se deve adotar o CQRS num projeto.

No contexto da plataforma AppMaster, a adoção do padrão CQRS pode potencialmente fornecer níveis mais elevados de escalabilidade, desempenho e manutenibilidade nas aplicações geradas. O ambiente abrangente no-code do AppMaster, com suporte para vários padrões de arquitetura, modelos de dados e tecnologias de armazenamento, permitiria aos clientes implementar CQRS perfeitamente em seus aplicativos, adaptando suas soluções aos requisitos e restrições exclusivos de seus casos de uso. Além disso, como AppMaster gera aplicativos do zero, o código resultante seguiria as melhores práticas e estaria livre de dívidas técnicas, garantindo que os benefícios do padrão CQRS fossem realizados em toda a sua extensão.

Concluindo, Command Query Responsibility Segregation (CQRS) é um padrão de arquitetura que pode melhorar significativamente a escalabilidade, o desempenho e a capacidade de manutenção de sistemas de software modernos, principalmente ao lidar com regras de negócios complexas, altas taxas de transação e grandes volumes de dados. Seus princípios de separar responsabilidades de comando e consulta, otimizar seus respectivos modelos de dados e armazenamento e sincronizá-los usando comunicação assíncrona orientada a eventos, andam de mãos dadas com os recursos oferecidos pela plataforma AppMaster. Ao aproveitar o CQRS, os desenvolvedores podem criar aplicativos poderosos, escaláveis ​​e de fácil manutenção que atendem aos desafios e requisitos de seus casos de uso, ao mesmo tempo que se beneficiam das ferramentas e do ambiente no-code do AppMaster, da geração automática de código e da falta de dívida técnica.