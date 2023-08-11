Kodsuz Web Geliştiricisi

No-Code Web Geliştiricisi, herhangi bir geleneksel programlama kodu yazmadan, kullanıcı dostu ve verimli uygulamalar oluşturmak için sayısız görsel geliştirme aracı ve bileşeninden yararlanarak profesyonel olarak yanıt veren web uygulamaları ve yazılım çözümleri oluşturan kişidir. AppMaster gibi kodsuz geliştirme platformları, web geliştirme ortamını dönüştürerek onu oldukça erişilebilir hale getirdi ve uygulamaların oluşturulma ve sürdürülme biçiminde devrim yarattı.

No-Code Web Geliştirme, yenilikçi teknolojilerin gücünden yararlanarak web uygulamalarının sıfırdan daha kısa sürede ve geleneksel programlama araçlarıyla ilişkili tipik öğrenme eğrisi olmadan oluşturulmasını sağlar. Bu yaklaşım, web uygulaması geliştirmeyi demokratikleştirerek, teknik olmayan kullanıcıların ve kodlama becerilerine sahip olmayanların, tipik olarak yalnızca geleneksel kodlama yöntemleriyle elde edilebilecek web deneyimleri oluşturmasını mümkün kılar.

No-Code Web Geliştiricisi olarak, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sağlam ve verimli web uygulamaları oluşturmak için AppMaster platformunun yeteneklerinden yararlanılabilir. Platform, onu kapsamlı bir IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) yapan bir dizi özellik sunarak, geliştiricilerin hem küçük işletmelerin hem de kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan çözümler dağıtmasına olanak tanır. Ayrıca AppMaster platformu, eksiksiz bir yazılım çözümü için teknolojilerin sorunsuz entegrasyonunu sağlayarak arka uç ve mobil uygulamaların oluşturulmasını da sağlar.

AppMaster kullanmanın temel faydalarından biri, veri modellerini, iş süreçlerini ve uygulama arayüzlerini görsel olarak tasarlama ve yönetme yeteneğidir. Bu özellik, daha sezgisel ve işbirliğine dayalı bir geliştirme deneyimi sunar. No-Code bir Web Geliştiricisi olarak, drag-and-drop işlevlerine sahip görsel olarak çekici, etkileşimli kullanıcı arayüzleri oluşturabilir ve Web BP tasarımcısı ve Mobil BP tasarımcısı kullanarak her bileşenin iş mantığını oluşturabilirsiniz. Bu, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırırken aynı zamanda uygulamanın anlaşılmasının ve güncellenmesinin kolay kalmasını sağlar.

AppMaster diğer bir önemli avantajı, sıfırdan uygulama oluşturma, teknik borcu ortadan kaldırma ve uygulamaların her zaman en son gereksinimlere göre oluşturulmasını sağlamasıdır. Bu hızlı uygulama geliştirme ve devreye alma süreci, uygulamaların son kullanıcılara minimum gecikmelerle teslim edilmesini sağlayarak sürekli gelişen dijital ortamda rekabet avantajını korur.

AppMaster Postgresql uyumlu veritabanlarının entegrasyonunu yerel olarak destekleyerek No-Code Web Geliştiricilerinin mevcut veri depolarından yararlanmalarına ve benzersiz proje gereksinimlerini karşılamalarına olanak tanır. Arka uç uygulamaları için AppMaster, Go (golang) kullanarak kaynak kodu üretirken, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS, mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanılır. Bu, ortaya çıkan uygulamaların her platform için optimize edilmesini ve endüstri standartlarıyla uyumlu olmasını sağlar.

Mobil uygulamalar için sunucu odaklı çerçeve yaklaşımı ile No-Code Web Geliştiricileri, mobil uygulamalarını App Store veya Play Market'e yeniden göndermeye gerek kalmadan kolayca değiştirebilir ve güncelleyebilir. Bu, uygulama kullanıcılarının hızlı mobil uygulama dünyasında gerekli olan güncellemeleri hızlı bir şekilde almasını sağlar.

Sürdürülebilirliği ve birlikte çalışabilirliği desteklemek için AppMaster, Swagger (Open API) belgeleri ve veritabanı şeması taşıma betikleri dahil olmak üzere sunucu endpoints için gerekli belgeleri otomatik olarak oluşturur. Projeler geliştikçe ve değiştikçe AppMaster, uygulamaların 30 saniyeden daha kısa sürede yeniden oluşturulmasını sağlayarak teknik borç veya güncelliğini yitirmiş belgeler olmamasını sağlar.

No-Code Web Geliştiricisi, yüksek kalite ve ölçeklenebilirlik standartlarını sağlarken önemli ölçüde daha hızlı ve düşük maliyetle web uygulamaları geliştirmek için AppMaster gibi no-code platformlardaki uzmanlıklarını kullanan bir uzmandır. No-Code Web Geliştiricileri, görsel geliştirme araçlarını kullanarak ve geleneksel programlama kodu yazmadan uygulamalar oluşturarak, sürekli değişen talepleri karşılayan uygulamaları hızlı bir şekilde sunmak için yenilikçi teknolojilerden ve güçlü platformlardan yararlanarak yazılım geliştirme ortamındaki paradigma değişiminin ön saflarında yer almaktadır. modern işletmelerin.