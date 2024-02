Piattaforma no-code/ Piattaforma-as-a-Service no-code (PaaS)

Una No-Code Platform, o No-Code Platform-as-a-Service (PaaS), è un ambiente di sviluppo software all'avanguardia che consente agli sviluppatori e alle parti interessate non tecniche di progettare, sviluppare e distribuire applicazioni Web, mobili, e applicazioni di back-end, senza la necessità della codifica tradizionale. Utilizzando un'intuitiva interfaccia drag and drop, modellazione visiva e modelli configurabili predefiniti, le piattaforme senza codice consentono lo sviluppo e l'iterazione rapidi delle applicazioni, riducendo i tempi, i costi e gli sforzi associati ai tradizionali processi di ingegneria del software.

Secondo un rapporto di Gartner, entro il 2024, le piattaforme low-code/ no-code saranno responsabili di oltre il 65% dell'attività di sviluppo delle applicazioni, a dimostrazione della crescente domanda di queste soluzioni efficienti in termini di tempi e costi. Queste piattaforme sfruttano un'ampia gamma di funzionalità, come il Business Process Modeling (BPM), la generazione automatica del codice e la compilazione e il test delle applicazioni per supportare metodologie di sviluppo agili e distribuzione continua.

La piattaforma AppMaster , ad esempio, è una soluzione no-code completa e robusta che si distingue sul mercato per le sue ampie capacità nella creazione di applicazioni back-end, web e mobili. Consentendo la progettazione visiva dei modelli di dati (schema del database), della logica aziendale (questo si ottiene tramite il loro Business Process Designer) e fornendo endpoints API REST e WebSocket Secure (WSS), AppMaster consente a sviluppatori e non sviluppatori di creare applicazioni in modo efficiente personalizzati in base alle loro specifiche esigenze.

L'approccio di AppMaster alla generazione di interfacce utente per applicazioni Web e mobili da progetti visivi accelera il processo di progettazione, garantendo al contempo interattività dinamica e un elevato livello di personalizzazione. Attraverso questo metodo, i Web Business Processes (BP) vengono eseguiti direttamente all'interno del browser dell'utente, migliorando l'esperienza dell'utente. Lo sviluppo mobile è ulteriormente ottimizzato attraverso l'approccio basato su server di AppMaster, che consente aggiornamenti continui dell'interfaccia utente, della logica dell'applicazione e delle chiavi API senza la necessità di inviare nuove versioni agli app store. Questo metodo efficiente di implementazione delle app aiuta le aziende a rimanere agili nelle loro strategie di applicazione mobile.

Con il pulsante "Pubblica", AppMaster genera automaticamente il codice sorgente (utilizzando i linguaggi Go, Vue3, JS/TS, Kotlin e SwiftUI), compila le applicazioni, esegue i test necessari e impacchetta le app di back-end nei container Docker per l'implementazione nel cloud. Questo processo semplificato si traduce in applicazioni efficienti e scalabili con prestazioni migliorate e costi di manutenzione ridotti al minimo. AppMaster supporta database primari compatibili con Postgresql e compila applicazioni back-end stateless utilizzando Go per la massima scalabilità e prestazioni in casi d'uso aziendali e ad alto carico.

Inoltre, la piattaforma automatizza la generazione della documentazione OpenAPI (Swagger), degli script di migrazione dello schema del database e del codice sorgente (a seconda del piano di abbonamento scelto), consentendo ai clienti di distribuire e gestire le applicazioni con facilità. Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo di una piattaforma no-code come AppMaster è l'eliminazione automatica del debito tecnico. Man mano che i requisiti cambiano, la piattaforma genera nuove versioni delle applicazioni da zero, preservando basi di codice pulite e riducendo le risorse spese per il refactoring e la manutenzione del codice legacy. Questo vantaggio riduce significativamente i costi complessivi e migliora la velocità di immissione sul mercato.

Le piattaforme No-Code o le soluzioni No-Code Platform-as-a-Service (PaaS) come AppMaster stanno rivoluzionando il panorama dello sviluppo software consentendo uno sviluppo di applicazioni rapido, economico e scalabile. Utilizzando la modellazione visiva, i modelli predefiniti e le interfacce drag-and-drop, queste piattaforme riducono significativamente il tempo e lo sforzo necessari per le pratiche di codifica tradizionali. Con una forte enfasi su agilità e manutenibilità, le piattaforme no-code mitigano i rischi associati all'accumulo di debito tecnico e semplificano la gestione del ciclo di vita delle applicazioni. Di conseguenza, le aziende e le organizzazioni di tutte le dimensioni possono godere di un processo di sviluppo delle applicazioni accelerato, che consente loro di stare al passo con i concorrenti e rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato.