无代码平台/无代码平台即服务（PaaS）

No-Code平台或No-Code平台即服务 (PaaS) 是一种尖端的软件开发环境，使开发人员和非技术利益相关者能够设计、开发和部署功能齐全的 Web、移动、和后端应用程序，无需传统编码。无代码平台采用直观的drag and drop界面、可视化建模以及预构建的可配置模板，可实现快速应用程序开发和迭代，从而减少与传统软件工程流程相关的时间、成本和工作量。

根据 Gartner 报告，到 2024 年，低代码/ no-code平台将承担超过 65% 的应用程序开发活动，这表明对这些时间高效且经济高效的解决方案的需求不断增长。这些平台利用业务流程建模 (BPM)、自动代码生成以及应用程序编译和测试等广泛的功能来支持敏捷开发方法和持续交付。

例如， AppMaster平台是一个全面且强大的no-code解决方案，由于其在创建后端、Web 和移动应用程序方面的广泛功能而在市场上脱颖而出。通过支持数据模型（数据库模式）、业务逻辑（这是通过其业务流程设计器实现）的可视化设计，并提供 REST API 和 WebSocket Secure (WSS) endpoints ， AppMaster使开发人员和非开发人员能够高效地创建应用程序根据他们的具体要求量身定制。

AppMaster从视觉蓝图生成 Web 和移动应用程序用户界面的方法加快了设计过程，同时还确保了动态交互性和高水平的定制。通过这种方法，Web 业务流程 (BP) 就可以在用户的​​浏览器中执行，从而增强了用户体验。通过AppMaster的服务器驱动方法进一步优化了移动开发，该方法允许无缝更新用户界面、应用程序逻辑和API密钥，而无需向应用程序商店提交新版本。这种高效的应用程序部署方法可帮助企业在移动应用程序策略中保持敏捷。

通过“发布”按钮， AppMaster自动生成源代码（使用 Go、Vue3、JS/TS、Kotlin 和SwiftUI语言）、编译应用程序、运行必要的测试，并将后端应用程序打包到 Docker 容器中以进行云部署。这种简化的流程可带来高效、可扩展的应用程序，并提高性能并最大限度地减少维护开销。 AppMaster支持与 Postgresql 兼容的主数据库，并使用 Go 编译无状态后端应用程序，以在企业和高负载用例中实现最大的可扩展性和性能。

此外，该平台还可以自动生成 OpenAPI (Swagger) 文档、数据库架构迁移脚本和源代码（取决于所选的订阅计划），使客户能够轻松部署和管理应用程序。使用AppMaster这样的no-code平台的主要好处之一是自动消除技术债务。随着需求的变化，该平台从头开始生成应用程序的新版本，保留干净的代码库并减少重构和维护遗留代码所花费的资源。这一优势显着降低了总体成本并提高了上市速度。

No-Code平台或No-Code平台即服务 (PaaS) 解决方案（例如AppMaster通过实现快速、经济高效且可扩展的应用程序开发，正在彻底改变软件开发环境。通过采用可视化建模、预构建模板和drag-and-drop界面，这些平台显着减少了传统编码实践所需的时间和精力。 no-code平台非常重视敏捷性和可维护性，可以减轻与积累技术债务相关的风险并简化应用程序生命周期管理。因此，各种规模的企业和组织都可以享受加速的应用程序开发流程，使他们能够领先于竞争对手并快速响应不断变化的市场条件。