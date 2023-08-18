Kodsuz HRM (İnsan Kaynakları Yönetimi)

No-Code İKY (İnsan Kaynakları Yönetimi), bir kuruluş içinde İnsan Kaynakları (İK) işlevlerini geliştirmek ve yönetmek için AppMaster gibi no-code araç ve platformların uygulanması ve kullanılması anlamına gelir. No-Code HRM, insan kaynakları alanındaki teknik olmayan profesyonellerin karmaşık kodlama veya programlama becerilerine ihtiyaç duymadan görsel, drag-and-drop arabirimlerini kullanarak insan kaynakları yönetimi yazılım uygulamaları oluşturmasına, özelleştirmesine ve devreye almasına olanak tanıyarak İK süreçlerini kolaylaştırır. Bu yaklaşım, İK departmanlarının verimliliği artırmasına, teknik borcu azaltmasına ve değişen iş gereksinimlerine yüksek uyum sağlamasını sağlar.

Yakın tarihli bir Gartner raporuna göre, 2024 yılına kadar yazılım geliştirmenin %65'i no-code veya low-code platformlar kullanılarak gerçekleştirilecek. Bu eğilim, özellikle insanlara, süreçlere ve veri yönetimine odaklanan İKY gibi alanlarda no-code geliştirmenin değerinin ve potansiyelinin giderek daha fazla kabul edildiğini göstermektedir. İK profesyonelleri, AppMaster gibi no-code araçlardan yararlanarak, geleneksel BT ekiplerine veya uzun yazılım geliştirme döngülerine güvenmeden çalışan işe alma ve işten çıkarma, performans yönetimi, bordro ve işe alma gibi önemli İK zorluklarını çözebilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için no-code güçlü bir platform olan AppMaster, kullanıcıların veritabanı şemalarını, iş süreçlerini, REST API'sini ve WSS endpoints görsel olarak tasarlamasına olanak tanır. Sunucu odaklı bir yaklaşım ve Postgresql veritabanlarıyla uyumluluk ile AppMaster, uygulamaların yeni sürümlere veya uygulama mağazasına sunulmasına gerek kalmadan güncellenebilmesini ve sağlanabilmesini sağlar. Ek olarak, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalar için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI kullanılması, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların sağlam, ölçeklenebilir ve güvenli olmasını sağlar.

Kuruluşlar, AppMaster gibi platformlar üzerinde oluşturulmuş No-Code İKY çözümlerini benimseyerek, aşağıdakiler gibi önemli avantajlar elde edebilir:

Çeviklik: No-code platformlar, İK departmanlarının, kodlama uzmanlığına veya BT katılımına ihtiyaç duymadan gelişen iş gereksinimlerini karşılamak için uygulamaları hızla geliştirmesine ve özelleştirmesine olanak tanır.

platformlar, İK departmanlarının, kodlama uzmanlığına veya BT katılımına ihtiyaç duymadan gelişen iş gereksinimlerini karşılamak için uygulamaları hızla geliştirmesine ve özelleştirmesine olanak tanır. Maliyet tasarrufu: No-code geliştirme, geleneksel yazılım geliştirme uygulamalarına kıyasla uygulama geliştirme maliyetlerini %75'e kadar azaltabilir ve bu da onu küçük işletmeler, yeni başlayanlar ve benzer şekilde büyük işletmeler için daha erişilebilir hale getirir.

geliştirme, geleneksel yazılım geliştirme uygulamalarına kıyasla uygulama geliştirme maliyetlerini %75'e kadar azaltabilir ve bu da onu küçük işletmeler, yeni başlayanlar ve benzer şekilde büyük işletmeler için daha erişilebilir hale getirir. Yetkilendirme: BT ekiplerine ve uzman geliştiricilere bağımlılığı en aza indirerek, İK profesyonellerine departmanlarının başarısını yönlendiren teknoloji ve süreçler üzerinde daha fazla kontrol ve sahiplik verilir.

BT ekiplerine ve uzman geliştiricilere bağımlılığı en aza indirerek, İK profesyonellerine departmanlarının başarısını yönlendiren teknoloji ve süreçler üzerinde daha fazla kontrol ve sahiplik verilir. Operasyonel verimlilik: Kolaylaştırılmış İK süreçleri, daha az manuel görev ve iyileştirilmiş veri yönetimi, kaynakları optimize etmeye ve çalışan üretkenliğini artırmaya yardımcı olur.

Kolaylaştırılmış İK süreçleri, daha az manuel görev ve iyileştirilmiş veri yönetimi, kaynakları optimize etmeye ve çalışan üretkenliğini artırmaya yardımcı olur. Azaltılmış teknik borç: AppMaster uygulamaları her değişiklikle sıfırdan yeniden oluşturma yaklaşımı, teknik borcu ortadan kaldırarak uygulamaların güncel kalmasını ve kolayca bakım yapılabilir olmasını sağlar.

Eylem halindeki No-Code İKY'nin bir örneği, çalışan işe alım ve işten ayrılma süreçlerinin dijitalleştirilmesinde görülebilir. İK uzmanları, farklı manuel sistemlere güvenmek yerine, AppMaster kullanarak belge toplama, eğitim atama ve yan haklar kaydı gibi çalışan işe alım görevlerini merkezileştiren ve otomatikleştiren özel uygulamalar oluştururken veri koruma gereklilikleriyle uyumu sağlar. Benzer şekilde, görevden alma görevleri kolaylaştırılarak doğru çalışanların derhal bilgilendirilmeleri, şirket varlıklarının muhasebeleştirilmesi ve erişim hükümlerinin güvenli bir şekilde iptal edilmesi sağlanır.

No-Code HRM, İK departmanlarının insan kaynakları yönetimi süreçlerini optimize etmelerini, karmaşıklığı ve maliyetleri azaltmalarını ve çalışanlar için daha iyi bir genel deneyim sunmalarını sağlayarak, çalışma biçiminde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. İK profesyonelleri, AppMaster gibi no-code platformlardan yararlanarak teknolojinin gücünden yararlanabilir ve kapsamlı BT desteğine veya kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan kuruluşlarında dijital dönüşümü yönlendirebilir. no-code çözümler çeşitli endüstrilerde ilgi görmeye devam ettikçe, No-Code İKY'nin İK ve iş gücü yönetiminin geleceğini şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacağı giderek daha açık hale geliyor.