No-Code-Plattform/ No-Code-Plattform-as-a-Service (PaaS)

Eine No-Code Plattform oder No-Code Platform-as-a-Service (PaaS) ist eine hochmoderne Softwareentwicklungsumgebung, die es Entwicklern und technisch nicht versierten Beteiligten ermöglicht, voll funktionsfähige Web-, Mobil- und und Backend-Anwendungen, ohne dass eine herkömmliche Codierung erforderlich ist. Durch den Einsatz einer intuitiven drag and drop Oberfläche, visueller Modellierung und vorgefertigter, konfigurierbarer Vorlagen ermöglichen No-Code- Plattformen eine schnelle Anwendungsentwicklung und -iteration und reduzieren so den Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand, der mit herkömmlichen Softwareentwicklungsprozessen verbunden ist.

Laut einem Gartner-Bericht werden Low-Code-/ no-code Plattformen bis 2024 für über 65 % der Anwendungsentwicklungsaktivitäten verantwortlich sein, was die wachsende Nachfrage nach diesen zeit- und kosteneffizienten Lösungen verdeutlicht. Diese Plattformen nutzen eine breite Palette von Funktionen wie Geschäftsprozessmodellierung (BPM), automatische Codegenerierung sowie Anwendungskompilierung und -tests, um agile Entwicklungsmethoden und kontinuierliche Bereitstellung zu unterstützen.

Die AppMaster- Plattform beispielsweise ist eine umfassende und robuste no-code -Lösung, die sich auf dem Markt durch ihre umfassenden Funktionen zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen auszeichnet. Durch die Ermöglichung des visuellen Designs von Datenmodellen (Datenbankschema), der Geschäftslogik (dies wird durch den Business Process Designer erreicht) und der Bereitstellung von REST-API und WebSocket Secure (WSS) endpoints AppMaster Entwicklern und Nicht-Entwicklern gleichermaßen die effiziente Erstellung von Anwendungen auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten.

Der Ansatz von AppMaster zur Generierung von Benutzeroberflächen für Web- und Mobilanwendungen aus visuellen Blaupausen beschleunigt den Designprozess und gewährleistet gleichzeitig dynamische Interaktivität und ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Durch diese Methode werden Web-Geschäftsprozesse (BPs) direkt im Browser des Benutzers ausgeführt, wodurch das Benutzererlebnis verbessert wird. Die mobile Entwicklung wird durch den servergesteuerten Ansatz von AppMaster weiter optimiert, der nahtlose Aktualisierungen der Benutzeroberfläche, der Anwendungslogik und der API-Schlüssel ermöglicht, ohne dass neue Versionen an App-Stores übermittelt werden müssen. Diese effiziente Methode der App-Bereitstellung hilft Unternehmen, bei ihren Strategien für mobile Anwendungen flexibel zu bleiben.

Mit der Schaltfläche „Veröffentlichen“ generiert AppMaster automatisch den Quellcode (unter Verwendung der Sprachen Go, Vue3, JS/TS, Kotlin und SwiftUI), kompiliert die Anwendungen, führt notwendige Tests durch und packt Backend-Apps in Docker-Container für die Cloud-Bereitstellung. Dieser optimierte Prozess führt zu effizienten, skalierbaren Anwendungen mit erhöhter Leistung und minimiertem Wartungsaufwand. AppMaster unterstützt Postgresql-kompatible Primärdatenbanken und kompiliert zustandslose Backend-Anwendungen mit Go für maximale Skalierbarkeit und Leistung in Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfällen.

Darüber hinaus automatisiert die Plattform die Generierung der OpenAPI-Dokumentation (Swagger), der Datenbankschema-Migrationsskripts und des Quellcodes (abhängig vom gewählten Abonnementplan), sodass Kunden Anwendungen problemlos bereitstellen und verwalten können. Einer der Hauptvorteile der Nutzung einer no-code Plattform wie AppMaster ist die automatische Beseitigung technischer Schulden. Wenn sich die Anforderungen ändern, generiert die Plattform von Grund auf neue Versionen der Anwendungen, wobei saubere Codebasen erhalten bleiben und der Ressourcenaufwand für die Umgestaltung und Pflege von Legacy-Code reduziert wird. Dieser Vorteil reduziert die Gesamtkosten erheblich und beschleunigt die Markteinführung.

No-Code Plattformen oder No-Code Platform-as-a-Service (PaaS)-Lösungen wie AppMaster revolutionieren die Softwareentwicklungslandschaft, indem sie eine schnelle, kostengünstige und skalierbare Anwendungsentwicklung ermöglichen. Durch den Einsatz visueller Modellierung, vorgefertigter Vorlagen und drag-and-drop Schnittstellen reduzieren diese Plattformen den Zeit- und Arbeitsaufwand für herkömmliche Codierungspraktiken erheblich. Mit einem starken Schwerpunkt auf Agilität und Wartbarkeit mindern no-code -Plattformen die mit der Anhäufung technischer Schulden verbundenen Risiken und optimieren das Anwendungslebenszyklusmanagement. Dadurch profitieren Unternehmen und Organisationen jeder Größe von einem beschleunigten Anwendungsentwicklungsprozess, der es ihnen ermöglicht, ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und schnell auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.