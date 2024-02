Plataforma sem código/ Plataforma como serviço (PaaS) sem código

Uma No-Code Platform, ou No-Code Platform-as-a-Service (PaaS), é um ambiente de desenvolvimento de software de ponta que capacita desenvolvedores e partes interessadas não técnicas a projetar, desenvolver e implantar Web, dispositivos móveis, e aplicativos de back-end, sem a necessidade de codificação tradicional. Empregando uma interface intuitiva drag and drop, modelagem visual e modelos pré-construídos e configuráveis, as plataformas sem código permitem o rápido desenvolvimento e iteração de aplicativos, reduzindo o tempo, o custo e o esforço associados aos processos tradicionais de engenharia de software.

De acordo com um relatório do Gartner, até 2024, as plataformas low-code/ no-code serão responsáveis ​​por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicativos, demonstrando a crescente demanda por essas soluções econômicas e de tempo. Essas plataformas utilizam uma ampla variedade de recursos, como Business Process Modeling (BPM), geração automática de código e compilação e teste de aplicativos para oferecer suporte a metodologias de desenvolvimento ágil e entrega contínua.

A plataforma AppMaster , por exemplo, é uma solução abrangente e robusta no-code que se destaca no mercado por seus amplos recursos na criação de aplicativos de back-end, web e móveis. Ao permitir o design visual de modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (isso é obtido por meio do Business Process Designer) e fornecer endpoints REST API e WebSocket Secure (WSS), AppMaster capacita desenvolvedores e não desenvolvedores a criar aplicativos com eficiência adaptados às suas necessidades específicas.

A abordagem do AppMaster para gerar interfaces de usuário de aplicativos móveis e da Web a partir de projetos visuais acelera o processo de design, ao mesmo tempo em que garante interatividade dinâmica e um alto nível de personalização. Por meio desse método, os Processos de Negócios da Web (BPs) são executados diretamente no navegador do usuário, aprimorando a experiência do usuário. O desenvolvimento móvel é ainda mais otimizado por meio da abordagem orientada ao servidor do AppMaster, que permite atualizações contínuas da interface do usuário, lógica do aplicativo e chaves de API sem a necessidade de enviar novas versões para as lojas de aplicativos. Esse método eficiente de implantação de aplicativos ajuda as empresas a permanecerem ágeis em suas estratégias de aplicativos móveis.

Com o botão 'Publicar', AppMaster gera automaticamente o código-fonte (usando as linguagens Go, Vue3, JS/TS, Kotlin e SwiftUI), compila os aplicativos, executa os testes necessários e empacota os aplicativos de back-end em contêineres Docker para implantação na nuvem. Esse processo simplificado resulta em aplicativos eficientes e escaláveis ​​com maior desempenho e sobrecarga de manutenção minimizada. AppMaster oferece suporte a bancos de dados primários compatíveis com Postgresql e compila aplicativos de back-end sem estado usando Go para máxima escalabilidade e desempenho em casos de uso corporativos e de alta carga.

Além disso, a plataforma automatiza a geração da documentação OpenAPI (Swagger), scripts de migração de esquema de banco de dados e código-fonte (dependendo do plano de assinatura escolhido), permitindo que os clientes implantem e gerenciem aplicativos com facilidade. Um dos principais benefícios de utilizar uma plataforma no-code como AppMaster é a eliminação automática da dívida técnica. À medida que os requisitos mudam, a plataforma gera novas versões dos aplicativos a partir do zero, preservando bases de código limpas e reduzindo recursos gastos em refatoração e manutenção de código legado. Essa vantagem reduz significativamente os custos gerais e melhora a velocidade de lançamento no mercado.

As soluções No-Code Platform-as-a-Service (PaaS) ou No-Code Platform-as-a-Service, como AppMaster, estão revolucionando o cenário de desenvolvimento de software, permitindo o desenvolvimento de aplicativos rápido, econômico e escalável. Ao empregar modelagem visual, modelos pré-construídos e interfaces drag-and-drop, essas plataformas reduzem significativamente o tempo e o esforço necessários para as práticas tradicionais de codificação. Com forte ênfase na agilidade e capacidade de manutenção, as plataformas no-code reduzem os riscos associados ao acúmulo de dívida técnica e simplificam o gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo. Como resultado, empresas e organizações de todos os portes podem desfrutar de um processo de desenvolvimento de aplicativos acelerado, permitindo que fiquem à frente de seus concorrentes e respondam rapidamente às mudanças nas condições do mercado.