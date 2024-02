Platforma bez kodu/ Platforma bez kodu jako usługa (PaaS)

Platforma No-Code lub No-Code Platform-as-a-Service (PaaS) to najnowocześniejsze środowisko do tworzenia oprogramowania, które umożliwia programistom i interesariuszom nietechnicznym projektowanie, rozwijanie i wdrażanie w pełni funkcjonujących aplikacji internetowych, mobilnych, i aplikacji zaplecza, bez potrzeby tradycyjnego kodowania. Wykorzystując intuicyjny interfejs drag and drop, modelowanie wizualne oraz gotowe, konfigurowalne szablony, platformy bez kodu umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji i iterację, zmniejszając czas, koszty i wysiłek związany z tradycyjnymi procesami inżynierii oprogramowania.

Według raportu Gartnera, do 2024 r. platformy niskokodowe/ no-code będą odpowiedzialne za ponad 65% działań związanych z tworzeniem aplikacji, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na te efektywne czasowo i kosztowo rozwiązania. Platformy te wykorzystują szeroki zakres funkcji, takich jak modelowanie procesów biznesowych (BPM), automatyczne generowanie kodu oraz kompilowanie i testowanie aplikacji w celu wspierania zwinnych metodologii programowania i ciągłego dostarczania.

Na przykład platforma AppMaster to kompleksowe i solidne rozwiązanie no-code, które wyróżnia się na rynku ze względu na szerokie możliwości tworzenia aplikacji backendowych, webowych i mobilnych. Umożliwiając wizualne projektowanie modeli danych (schemat bazy danych), logikę biznesową (jest to osiągane za pomocą ich Business Process Designer) oraz udostępniając endpoints REST API i WebSocket Secure (WSS), AppMaster umożliwia zarówno programistom, jak i osobom niebędącym programistami, wydajne tworzenie aplikacji dostosowane do ich specyficznych wymagań.

Podejście AppMaster do generowania interfejsów użytkownika aplikacji internetowych i mobilnych na podstawie schematów wizualnych przyspiesza proces projektowania, zapewniając jednocześnie dynamiczną interaktywność i wysoki poziom dostosowywania. Dzięki tej metodzie Web Business Processes (BP) są wykonywane bezpośrednio w przeglądarce użytkownika, poprawiając komfort użytkowania. Rozwój aplikacji mobilnych jest dodatkowo optymalizowany dzięki opartemu na serwerze podejściu AppMaster, które umożliwia bezproblemowe aktualizacje interfejsu użytkownika, logiki aplikacji i kluczy API bez konieczności przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami. Ta wydajna metoda wdrażania aplikacji pomaga firmom zachować elastyczność w zakresie strategii aplikacji mobilnych.

Za pomocą przycisku „Opublikuj” AppMaster automatycznie generuje kod źródłowy (przy użyciu języków Go, Vue3, JS/TS, Kotlin i SwiftUI), kompiluje aplikacje, uruchamia niezbędne testy i pakuje aplikacje zaplecza do kontenerów Docker w celu wdrożenia w chmurze. Efektem tego usprawnionego procesu są wydajne, skalowalne aplikacje o zwiększonej wydajności i zminimalizowanych kosztach konserwacji. AppMaster obsługuje podstawowe bazy danych zgodne z Postgresql i kompiluje bezstanowe aplikacje zaplecza przy użyciu Go w celu uzyskania maksymalnej skalowalności i wydajności w zastosowaniach korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia.

Dodatkowo platforma automatyzuje generowanie dokumentacji OpenAPI (Swagger), skryptów migracji schematów baz danych oraz kodu źródłowego (w zależności od wybranego planu abonamentowego), umożliwiając klientom łatwe wdrażanie i zarządzanie aplikacjami. Jedną z kluczowych korzyści korzystania z platformy no-code takiej jak AppMaster, jest automatyczna eliminacja długu technicznego. Wraz ze zmianą wymagań platforma generuje nowe wersje aplikacji od podstaw, zachowując czyste bazy kodu i zmniejszając zasoby przeznaczane na refaktoryzację i konserwację starszego kodu. Ta zaleta znacznie zmniejsza ogólne koszty i poprawia szybkość wprowadzania produktów na rynek.

Rozwiązania No-Code Platforms lub No-Code Platform-as-a-Service (PaaS), takie jak AppMaster, rewolucjonizują krajobraz tworzenia oprogramowania, umożliwiając szybkie, opłacalne i skalowalne tworzenie aplikacji. Wykorzystując modelowanie wizualne, gotowe szablony i interfejsy drag-and-drop, platformy te znacznie skracają czas i wysiłek wymagany w przypadku tradycyjnych praktyk kodowania. Kładąc duży nacisk na elastyczność i łatwość konserwacji, platformy no-code ograniczają ryzyko związane z gromadzeniem długu technicznego i usprawniają zarządzanie cyklem życia aplikacji. W rezultacie firmy i organizacje różnej wielkości mogą cieszyć się przyspieszonym procesem tworzenia aplikacji, co pozwala im wyprzedzić konkurencję i szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.