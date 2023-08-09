No-code платформа / платформа как услуга (PaaS)

Платформа No-Code, или платформа No-Code как услуга (PaaS), представляет собой передовую среду разработки программного обеспечения, которая позволяет разработчикам и заинтересованным сторонам, не являющимся техническими специалистами, проектировать, разрабатывать и развертывать полностью функционирующие веб-, мобильные, и серверные приложения без необходимости традиционного кодирования. Используя интуитивно понятный интерфейс drag and drop, визуальное моделирование и предварительно созданные настраиваемые шаблоны, платформы no-code обеспечивают быструю разработку и итерацию приложений, сокращая время, затраты и усилия, связанные с традиционными процессами разработки программного обеспечения.

Согласно отчету Gartner, к 2024 году на платформы low-code/ no-code будет приходиться более 65% операций по разработке приложений, что свидетельствует о растущем спросе на эти экономичные и эффективные решения. Эти платформы используют широкий спектр функций, таких как моделирование бизнес-процессов (BPM), автоматическая генерация кода, а также компиляция и тестирование приложений для поддержки гибких методологий разработки и непрерывной доставки.

Платформа AppMaster , например, представляет собой комплексное и надежное решение no-code, которое выделяется на рынке благодаря своим широким возможностям в создании серверных, веб-приложений и мобильных приложений. Благодаря возможности визуального проектирования моделей данных (схемы базы данных), бизнес-логики (это достигается с помощью конструктора бизнес-процессов) и предоставления endpoints REST API и WebSocket Secure (WSS), AppMaster позволяет разработчикам и неразработчикам эффективно создавать приложения. с учетом их конкретных требований.

Подход AppMaster к созданию пользовательских интерфейсов веб-приложений и мобильных приложений на основе визуальных чертежей ускоряет процесс проектирования, а также обеспечивает динамическую интерактивность и высокий уровень настройки. Благодаря этому методу веб-бизнес-процессы (BP) выполняются прямо в браузере пользователя, что повышает удобство работы с ним. Мобильная разработка дополнительно оптимизирована благодаря подходу AppMaster, ориентированному на сервер, который позволяет беспрепятственно обновлять пользовательский интерфейс, логику приложения и ключи API без необходимости отправлять новые версии в магазины приложений. Этот эффективный метод развертывания приложений помогает компаниям оставаться гибкими в своих стратегиях мобильных приложений.

С помощью кнопки «Опубликовать» AppMaster автоматически генерирует исходный код (с использованием языков Go, Vue3, JS/TS, Kotlin и SwiftUI), компилирует приложения, запускает необходимые тесты и упаковывает серверные приложения в контейнеры Docker для облачного развертывания. Результатом этого оптимизированного процесса являются эффективные, масштабируемые приложения с повышенной производительностью и минимальными затратами на обслуживание. AppMaster поддерживает основные базы данных, совместимые с Postgresql, и компилирует серверные приложения без сохранения состояния с использованием Go для максимальной масштабируемости и производительности в корпоративных и высоконагруженных сценариях использования.

Кроме того, платформа автоматизирует создание документации OpenAPI (Swagger), сценариев миграции схемы базы данных и исходного кода (в зависимости от выбранного плана подписки), что позволяет клиентам с легкостью развертывать приложения и управлять ими. Одним из ключевых преимуществ использования платформы no-code такой как AppMaster, является автоматическое устранение технического долга. По мере изменения требований платформа создает новые версии приложений с нуля, сохраняя чистую базу кода и сокращая ресурсы, затрачиваемые на рефакторинг и поддержку устаревшего кода. Это преимущество значительно снижает общие затраты и повышает скорость выхода на рынок.

Решения No-Code Platforms или No-Code Platform-as-a-Service (PaaS), такие как AppMaster, революционизируют ландшафт разработки программного обеспечения, обеспечивая быструю, экономичную и масштабируемую разработку приложений. Используя визуальное моделирование, предварительно созданные шаблоны и интерфейсы drag-and-drop, эти платформы значительно сокращают время и усилия, необходимые для традиционных методов кодирования. Платформы no-code уделяющие особое внимание гибкости и ремонтопригодности, снижают риски, связанные с накоплением технического долга, и оптимизируют управление жизненным циклом приложений. В результате предприятия и организации любого размера могут воспользоваться ускоренным процессом разработки приложений, что позволит им опережать своих конкурентов и быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия.