Plate-forme sans code/ Plate-forme sans code en tant que service (PaaS)

Une plate No-Code, ou plate No-Code en tant que service (PaaS), est un environnement de développement logiciel de pointe qui permet aux développeurs et aux parties prenantes non techniques de concevoir, développer et déployer des applications Web, mobiles, et applications backend, sans avoir besoin de codage traditionnel. Utilisant une interface intuitive drag and drop, une modélisation visuelle et des modèles configurables prédéfinis, les plates -formes sans code permettent un développement et une itération rapides des applications, réduisant ainsi le temps, les coûts et les efforts associés aux processus d'ingénierie logicielle traditionnels.

Selon un rapport de Gartner, d'ici 2024, les plates-formes low-code/ no-code seront responsables de plus de 65 % de l'activité de développement d'applications, ce qui démontre la demande croissante pour ces solutions rapides et économiques. Ces plates-formes exploitent un large éventail de fonctionnalités, telles que la modélisation des processus métier (BPM), la génération automatique de code, la compilation et les tests d'applications pour prendre en charge les méthodologies de développement agiles et la livraison continue.

La plate-forme AppMaster , par exemple, est une solution no-code complète et robuste qui se démarque sur le marché en raison de ses capacités étendues de création d'applications backend, Web et mobiles. En permettant la conception visuelle des modèles de données (schéma de base de données), la logique métier (ceci est réalisé via leur concepteur de processus métier) et en fournissant endpoints API REST et WebSocket Secure (WSS), AppMaster permet aux développeurs et aux non-développeurs de créer efficacement des applications. adaptés à leurs besoins spécifiques.

L'approche d' AppMaster pour générer des interfaces utilisateur d'applications Web et mobiles à partir de plans visuels accélère le processus de conception, tout en garantissant une interactivité dynamique et un haut niveau de personnalisation. Grâce à cette méthode, les processus métier Web (BP) sont exécutés directement dans le navigateur de l'utilisateur, ce qui améliore l'expérience utilisateur. Le développement mobile est encore optimisé grâce à l'approche basée sur le serveur d' AppMaster, qui permet des mises à jour transparentes de l'interface utilisateur, de la logique d'application et des clés API sans qu'il soit nécessaire de soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications. Cette méthode efficace de déploiement d'applications aide les entreprises à rester agiles dans leurs stratégies d'applications mobiles.

Avec le bouton "Publier", AppMaster génère automatiquement le code source (à l'aide des langages Go, Vue3, JS/TS, Kotlin et SwiftUI), compile les applications, exécute les tests nécessaires et intègre les applications backend dans des conteneurs Docker pour le déploiement dans le cloud. Ce processus rationalisé se traduit par des applications efficaces et évolutives avec des performances accrues et des frais de maintenance minimisés. AppMaster prend en charge les bases de données primaires compatibles avec Postgresql et compile des applications backend sans état à l'aide de Go pour une évolutivité et des performances maximales dans les cas d'utilisation d'entreprise et à charge élevée.

De plus, la plate-forme automatise la génération de la documentation OpenAPI (Swagger), des scripts de migration de schéma de base de données et du code source (selon le plan d'abonnement choisi), permettant aux clients de déployer et de gérer facilement des applications. L'un des principaux avantages de l'utilisation d'une plate no-code comme AppMaster est l'élimination automatique de la dette technique. Au fur et à mesure que les exigences changent, la plate-forme génère de nouvelles versions des applications à partir de zéro, en préservant des bases de code propres et en réduisant les ressources consacrées à la refactorisation et à la maintenance du code hérité. Cet avantage réduit considérablement les coûts globaux et accélère la mise sur le marché.

Les plates No-Code ou les solutions de plate-forme en tant que service (PaaS) No-Code telles AppMaster révolutionnent le paysage du développement logiciel en permettant un développement d'applications rapide, rentable et évolutif. En utilisant la modélisation visuelle, des modèles prédéfinis et des interfaces drag-and-drop, ces plates-formes réduisent considérablement le temps et les efforts requis pour les pratiques de codage traditionnelles. En mettant fortement l'accent sur l'agilité et la maintenabilité, les plates-formes no-code atténuent les risques associés à l'accumulation de la dette technique et rationalisent la gestion du cycle de vie des applications. En conséquence, les entreprises et les organisations de toutes tailles peuvent profiter d'un processus de développement d'applications accéléré, leur permettant de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et de réagir rapidement aux conditions changeantes du marché.