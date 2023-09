Licencja zezwalająca w kontekście licencjonowania oprogramowania i rozwoju oprogramowania typu open source odnosi się do rodzaju licencji na oprogramowanie, która umożliwia użytkownikom swobodę wykorzystywania, modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania przy minimalnych ograniczeniach. Licencje zezwalające mają na celu zachęcanie do współpracy, wspieranie innowacji oraz promowanie powszechnego stosowania i przyjmowania oprogramowania typu open source. W przeciwieństwie do licencji typu Copyleft, które wymagają, aby kod źródłowy dzieł pochodnych był również udostępniany na tych samych warunkach licencyjnych, licencje zezwalające nakładają znacznie mniej ograniczeń na programistów i ich zastrzeżony wkład w bazę kodu oprogramowania.

Licencje zezwalające charakteryzują się przede wszystkim prostotą, łatwością użycia i minimalnymi wymaganiami dla programistów, co czyni je popularnym wyborem zarówno wśród indywidualnych programistów, jak i organizacji. W ostatnich latach stale rośnie liczba projektów wykorzystujących zezwolenia zezwalające. Według badania przeprowadzonego przez WhiteSource Software od 2021 r. 67% projektów open source korzysta z licencji zezwalających, a 33% z licencji Copyleft.

Istnieje kilka popularnych licencji zezwalających, każda ze swoimi odmianami i szczegółowymi warunkami. Niektóre z najpowszechniej przyjętych licencji zezwalających obejmują licencję MIT, licencję Apache 2.0 i rodzinę licencji BSD, taką jak licencja BSD z trzema klauzulami i licencja BSD z dwiema klauzulami.

Na przykład licencja MIT umożliwia użytkownikom swobodne używanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania, pod warunkiem że oryginalna informacja o prawach autorskich i tekst licencji MIT zostaną dołączone do wszystkich kopii lub znacznych części oprogramowania. Licencja Apache 2.0 podobnie przyznaje szerokie prawa użytkowania, ale zawiera także postanowienia dotyczące praw patentowych i wyraźny wymóg przechowywania pliku NOTICE zawierającego odpowiednie informacje o przypisaniu. Z drugiej strony Licencje BSD kładą nacisk na minimalizowanie ograniczeń w użytkowaniu i dystrybucji oprogramowania, przy czym Licencja BSD zawierająca 2 klauzule jest szczególnie zwięzła w swoich warunkach.

Jedną ze znaczących zalet korzystania z licencji liberalnej w przypadku projektu typu open source jest to, że zachęca ona do jak najszerszego przyjęcia oprogramowania, ponieważ użytkownicy mogą zintegrować je ze swoimi zastrzeżonymi projektami bez konieczności udostępniania własnego kodu źródłowego na tych samych warunkach. Dzięki temu organizacje komercyjne mogą śmiało opierać się na projektach open source, wiedząc, że mogą zachować pełną kontrolę nad swoim zastrzeżonym wkładem.

