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Выкройка на память

07, сент. 2023

Шаблон Memento — это шаблон проектирования, используемый в области архитектуры и шаблонов программного обеспечения, который подпадает под категорию поведенческих шаблонов. Основная цель этого шаблона — предоставить механизм для захвата и восстановления внутреннего состояния объекта в данный момент времени, не раскрывая его внутреннюю структуру и не нарушая инкапсуляцию. Шаблон Memento, широко используемый в случаях, когда требуется функция отмены или отката, особенно полезен в таких реализациях, как отменяемые операции, восстановление после сбоев или восстановление состояния объектов в крупномасштабной системе.

В контексте паттерна «Мементо» выделяются три важные роли: Создатель, Хранитель и Сувенир. Создатель — это основной объект, состояние которого необходимо зафиксировать и восстановить. Этот компонент отвечает за создание сувениров, в которых хранятся снимки его внутреннего состояния, а также предоставляет методы для восстановления состояния из этих сувениров. Смотритель — это внешний объект, который управляет сувенирами, но не влияет на их состояние. И, наконец, Memento сам по себе представляет собой легкий пассивный объект хранения, хранящий состояние Создателя.

Шаблон Memento предлагает различные преимущества, такие как снижение сложности Originator за счет сосредоточения внимания только на его основных функциях и делегирования захвата и восстановления состояния отдельным компонентам. Это приводит к улучшению удобства сопровождения, чистоте кода и лучшему разделению задач. Еще одним преимуществом является инкапсуляция состояния и улучшенное сотрудничество между Создателем и Смотрителем, поскольку Memento работает как черный ящик для Смотрителя, который не знает о внутреннем представлении состояния.

Реализацию шаблона Memento можно рассмотреть на примере. Рассмотрим приложение текстового редактора, которому требуется функция отмены. Документ текстового редактора является Создателем, состояние которого необходимо зафиксировать и восстановить. Каждый Memento может хранить текст, положение курсора, стиль шрифта и другую сопутствующую информацию. Смотритель управляет стопкой сувениров, соответствующих выполняемым операциям. Всякий раз, когда пользователь выполняет действие, приложение фиксирует текущее состояние документа как Memento и помещает его в стек, управляемый Caretaker. Если пользователю необходимо отменить действие, приложение извлекает верхний Memento из стека и восстанавливает из него состояние документа.

AppMaster — это мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, которая использует преимущества современных шаблонов архитектуры программного обеспечения, которые при необходимости могут включать шаблон Memento. AppMaster позволяет пользователям визуально создавать модели данных, бизнес-логику, API REST, endpoints WSS и компоненты пользовательского интерфейса с помощью интерфейса drag-and-drop. Он автоматизирует весь процесс генерации исходного кода, компиляции приложений, запуска тестов, упаковки в контейнеры Docker и развертывания в облаке.

Одним из возможных применений шаблона Memento в AppMaster может быть управление версиями и управление различными итерациями проекта. Поскольку пользователи со временем вносят изменения в свои чертежи, важно вести историю этих изменений и позволять пользователям при необходимости возвращаться к предыдущим версиям. Этого можно достичь, используя шаблон «Мементо», так что каждое изменение чертежа создает сувенир и делает его доступным для восстановления Смотрителем.

Такая интеграция шаблона Memento в экосистему AppMaster в конечном итоге приводит к расширению возможностей разработки, что приводит к созданию приложений, которые легче поддерживать и масштабировать с течением времени. Принимая современные шаблоны архитектуры программного обеспечения, такие как шаблон Memento, AppMaster стремится предоставить комплексное комплексное решение для разработки, которое является быстрым, экономически эффективным и устраняет техническую задолженность, закладывая основу для успеха в современной сложной и требовательной среде разработки приложений. .

Изучите больше терминов:
N-уровневая архитектура Абстрактная фабрика Заводской шаблон Контейнеризация Масштабируемость Модель посетителя Объект доступа к данным (DAO) Переборка Сервис-ориентированная архитектура (SOA) Шаблон «Одноэлемент» Шаблон «Строитель» Шаблон активной записи Шаблон переводчика Шаблон прокси Шаблон репозитория Шардинг базы данных

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