Erinnerungsmuster

Das Memento-Muster ist ein Entwurfsmuster, das im Bereich der Softwarearchitektur und -muster verwendet wird und in die Kategorie der Verhaltensmuster fällt. Das Hauptziel dieses Musters besteht darin, einen Mechanismus bereitzustellen, um den internen Zustand eines Objekts zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfassen und wiederherzustellen, ohne seine interne Struktur offenzulegen oder die Kapselung zu verletzen. Das Memento-Muster wird häufig in Fällen verwendet, in denen Rückgängig- oder Rollback-Funktionen erforderlich sind, und ist besonders nützlich bei Implementierungen wie rückgängig zu machenden Vorgängen, der Wiederherstellung nach Abstürzen oder der Wiederherstellung des Zustands von Objekten in einem großen System.

Im Kontext des Memento-Musters gibt es drei herausragende Rollen: der Urheber, der Betreuer und der Memento. Der Urheber ist das primäre Objekt, dessen Zustand erfasst und wiederhergestellt werden muss. Diese Komponente ist für die Erstellung von Erinnerungsstücken verantwortlich, die Snapshots ihres internen Zustands speichern und gleichzeitig Methoden zum Wiederherstellen des Zustands aus diesen Erinnerungsstücken bereitstellen. Der Hausmeister ist ein externes Objekt, das die Erinnerungsstücke verwaltet, aber nicht in den Zustand der Erinnerungsstücke eingreift. Und schließlich ist das Memento selbst ein leichtes, passives Speicherobjekt, das den Zustand des Urhebers speichert.

Memento Pattern bietet verschiedene Vorteile, wie z. B. die Reduzierung der Komplexität des Originators, indem es sich nur auf seine Hauptfunktionalität konzentriert und gleichzeitig die Zustandserfassung und -wiederherstellung an separate Komponenten delegiert. Dies führt zu einer verbesserten Wartbarkeit, sauberem Code und einer besseren Trennung von Bedenken. Ein weiterer Vorteil ist die Kapselung des Staates und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen dem Urheber und dem Betreuer, da das Memento als Blackbox für den Betreuer fungiert, der sich der internen Staatsrepräsentation nicht bewusst ist.

Die Implementierung des Memento-Musters kann anhand eines Beispiels erläutert werden. Stellen Sie sich eine Texteditoranwendung vor, die eine Rückgängig-Funktion erfordert. Das Texteditordokument ist der Urheber, dessen Status erfasst und wiederhergestellt werden muss. Jedes Memento kann den Text, die Cursorposition, den Schriftstil und andere zugehörige Informationen speichern. Der Hausmeister verwaltet einen Stapel Erinnerungsstücke, die für die durchgeführten Operationen relevant sind. Immer wenn der Benutzer eine Aktion ausführt, erfasst die Anwendung den aktuellen Status des Dokuments als Erinnerung und legt es auf dem vom Caretaker verwalteten Stapel ab. Wenn der Benutzer eine Aktion rückgängig machen muss, entfernt die Anwendung das oberste Memento vom Stapel und stellt daraus den Status des Dokuments wieder her.

AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, die moderne Softwarearchitekturmuster nutzt, zu denen bei Bedarf auch das Memento-Muster gehören kann. AppMaster können Benutzer Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-APIs, WSS- endpoints und UI-Komponenten mithilfe einer drag-and-drop Schnittstelle visuell erstellen. Es automatisiert den gesamten Prozess der Generierung von Quellcode, der Kompilierung von Anwendungen, der Durchführung von Tests, dem Packen in Docker-Containern und der Bereitstellung in der Cloud.

Eine mögliche Anwendung des Memento-Musters in AppMaster könnte die Versionierung und Verwaltung verschiedener Iterationen eines Blueprints sein. Da Benutzer im Laufe der Zeit Änderungen an ihren Blaupausen vornehmen, ist es wichtig, einen Verlauf dieser Änderungen zu führen und Benutzern bei Bedarf die Möglichkeit zu geben, zu früheren Versionen zurückzukehren. Dies kann durch die Nutzung des Memento-Musters erreicht werden, sodass bei jeder Blaupausenänderung ein Memento erstellt und für die Wiederherstellung durch den Hausmeister verfügbar gemacht wird.

Diese Integration des Memento-Musters in das AppMaster Ökosystem führt letztendlich zu einem verbesserten Entwicklungserlebnis und führt zu Anwendungen, die im Laufe der Zeit einfacher zu warten und zu skalieren sind. Durch die Nutzung moderner Software-Architekturmuster wie dem Memento-Muster ist AppMaster bestrebt, eine umfassende End-to-End-Entwicklungslösung bereitzustellen, die schnell und kostengünstig ist, technische Schulden eliminiert und so den Grundstein für den Erfolg in der heutigen komplexen und anspruchsvollen Anwendungsentwicklungslandschaft legt .