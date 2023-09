Modèle souvenir

Le Memento Pattern est un modèle de conception utilisé dans le domaine de l'architecture logicielle et des modèles qui entre dans la catégorie des modèles comportementaux. L'objectif principal de ce modèle est de fournir un mécanisme permettant de capturer et de restaurer l'état interne d'un objet à un moment donné sans exposer sa structure interne ni violer l'encapsulation. Largement utilisé dans les cas nécessitant une fonctionnalité d'annulation ou de restauration, le modèle Memento est particulièrement utile dans des implémentations telles que des opérations annulables, la récupération après un crash ou la restauration de l'état des objets dans un système à grande échelle.

Dans le contexte du modèle Memento, il existe trois rôles importants : l'initiateur, le gardien et le mémento. L'expéditeur est l'objet principal dont l'état doit être capturé et restauré. Ce composant est chargé de créer des souvenirs qui stockent des instantanés de son état interne tout en fournissant des méthodes pour restaurer l'état à partir de ces souvenirs. Le Caretaker est un objet externe qui gère les souvenirs mais n'interfère pas avec l'état du souvenir. Et enfin, le Memento lui-même est un objet de stockage léger et passif qui stocke l'état de l'Originateur.

Memento Pattern offre divers avantages, tels que la réduction de la complexité de l'Originator en se concentrant uniquement sur sa fonctionnalité principale tout en déléguant la capture et la restauration de l'état à des composants distincts. Cela conduit à une maintenabilité améliorée, à un code propre et à une meilleure séparation des préoccupations. Un autre avantage est l'encapsulation de l'État et une collaboration améliorée entre l'auteur et le gardien, car le Memento fonctionne comme une boîte noire pour le gardien, qui ignore la représentation interne de l'État.

L’implémentation du Memento Pattern peut être élaborée avec un exemple. Considérons une application d'édition de texte qui nécessite une fonctionnalité d'annulation. Le document de l'éditeur de texte est l'auteur dont l'état doit être capturé et restauré. Chaque Memento peut stocker le texte, la position du curseur, le style de police et d'autres informations connexes. Le gardien gère une pile de souvenirs pertinents pour les opérations effectuées. Chaque fois que l'utilisateur effectue une action, l'application capture l'état actuel du document sous forme de souvenir et le pousse vers la pile gérée par le gardien. Si l'utilisateur doit annuler une action, l'application extrait le mémento supérieur de la pile et restaure l'état du document à partir de celui-ci.

AppMaster est une puissante plate no-code permettant de créer des applications backend, Web et mobiles qui tirent parti des modèles d'architecture logicielle modernes, qui peuvent inclure le modèle Memento si nécessaire. AppMaster permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, une logique métier, des API REST, endpoints WSS et des composants d'interface utilisateur à l'aide d'une interface drag-and-drop. Il automatise l'ensemble du processus de génération du code source, de compilation des applications, d'exécution de tests, de conditionnement dans des conteneurs Docker et de déploiement sur le cloud.

Une application possible du modèle Memento dans AppMaster pourrait être la gestion des versions et la gestion de différentes itérations d'un plan. À mesure que les utilisateurs apportent des modifications à leurs plans au fil du temps, il est essentiel de conserver un historique de ces modifications et de permettre aux utilisateurs de revenir aux versions précédentes si nécessaire. Ceci peut être réalisé en tirant parti du modèle Memento, de sorte que chaque changement de plan crée un souvenir et le rend disponible pour la récupération par le gardien.

Cette intégration de Memento Pattern au sein de l'écosystème AppMaster se traduit finalement par une expérience de développement améliorée, conduisant à des applications plus faciles à maintenir et à faire évoluer au fil du temps. En adoptant des modèles d'architecture logicielle modernes tels que Memento Pattern, AppMaster s'efforce de fournir une solution de développement complète de bout en bout, rapide, rentable et éliminant la dette technique, jetant ainsi les bases du succès dans le paysage de développement d'applications complexe et exigeant d'aujourd'hui. .